Yeray (Athletic) dice que se encuentra en la recta final de su enfermedad y que quiere sentirse jugador

En la primera rueda de prensa que ofrece tras su recaída en el cáncer, Yeray no ha querido ponerse plazos para vestir de nuevo la camiseta rojiblanca, aunque ha destacado que empieza "a entrar con el grupo". "De momento, vamos a ir poco a poco. Sólo he entrado en dos o tres 'rondos', he hecho de comodín, y poco a poco iré haciendo más cosas. Iré entrando, pero de momento muy suave todo", ha querido dejar claro.

La principal conclusión que ha sacado de su enfermedad, ha indicado, es que "aparte del fútbol" lo más importante es "tu vida, es vivirla como puedas, y sobre todo, apoyarte en la gente que te quiere y que anima".

El de Barakaldo ha reconocido querer dejar atrás las horas que pasas "allí dentro", en referencia a las sesiones de quimioterapia, y la semana después del tratamiento "en casa" y "el cansancio, los síntomas", y quiere quedarse con las cosas que ahora las valora "mucho más que antes".

"Antes no te dabas cuenta de lo que la gente te apoya, te anima, la gente del fútbol, tu familia, la gente que quieres, incluso la gente que está pasando lo mismo, esa gente la verdad que ha ayudado mucho", ha asegurado.

Yeray ha calificado de "impactante" la primera noticia que recibió sobre su cáncer, aunque tampoco se olvida la de su recaída, cuando se disponía a jugar un Europeo Sub-21.

"La primera (vez) siempre es la más impactante. La segunda, ya una vez que tienes eso (el cáncer), estás expuesto a que el tratamiento pueda llegar, y no te lo esperas, pero al final sabes que en algún momento, en alguna revisión, te puede llegar ese palo", ha aclarado.

No obstante, se ha definido como una persona "tranquila" que ha sobrellevado su enfermedad. "Son momentos duros, te vienen a la cabeza 20.000 cosas, pero yo creo que he sido una persona tranquila siempre, para muchísimas cosas, y todo esto lo he llevado muy bien, me he apoyado en mi familia, en mis amigos, en toda la gente que me quiere y lo he llevado bastante bien", ha dicho.

Yeray ha admitido que fue emotivo ver a sus compañeros con la cabeza rapada como muestra de solidaridad, y se ha dirigido al jugador español Fran Sol Ortiz, que milita en el Willem II holandés, aquejado también de un tumor testicular, para decirle que "de esto se sale. Se viven momentos duros, pero se sale".