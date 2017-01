Miles de personas reclaman el fin de la dispersión de los presos de ETA

Miles de personas recorren este sábado las calles de Bilbao convocadas por la red de apoyo a los presos Sare para exigir el fin de la política de dispersión con los presos de la organización terrorista ETA. La marcha, que a nivel político solo ha contado con el respaldo expreso de EH Bildu, mientras que PNV y Elkarrekin Podemos han dejado libertad a sus militantes para acudir tras decidir no apoyarla, ha arrancado pasadas las 17.30 de la plaza del pabellón de La Casilla bilbaína.

Pese a lo desapacible del tiempo durante buena parte de la jornada de este sábado y las bajas temperaturas, miles de personas han desfilado por las principales calles de la capital vizcaína en una manifestación que se ha convertido ya en un clásico a lo largo de los últimos años para reclamar un cambio en la política penitenciaria con los reclusos de ETA. Pese a que ni PNV, ni PSE ni Elkarrekin Podemos han apoyado la marcha, parlamentarios de los tres partidos -Joseba Egibar, Eneko Andueza y Lander Martínez- se han expresado hoy mismo a favor de acercar a los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. Todos ellos han explicado que sus formaciones no apoyan la marcha porque aún no se dan las circunstancias adecuadas y algunos han echado de menos "el reconocimiento del daño injusto causado" por parte de los reclusos etarras. Podemos de Euskadi y Navarra, en un comunicado conjunto difundido esta misma semana, ha denunciado la "orientación vengativa" de la política penitenciaria. Los populares vascos han defendido que se mantenga la actual política en las cárceles con los presos etarras mientras ETA no se disuelva.

Como estaba previsto, la cabeza de la marcha la abría una pancarta en la que se reivindicaba el fin de la dispersión y que ha estado portada, entre otros, por la víctima de los GAL Edurne Brouard, hija del dirigente de HB Santiago Brouard, asesinado en noviembre de 1984, y Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en noviembre de 1993. También sostenían la pancarta los portavoces de la red ciudadana Sare, Bego Atxa y Joseba Azkarraga, además del expreso Juan Mari Olano, familiares de reclusos de ETA, bertsolaris (improvisadores de versos en euskera) o profesores de universidad.

Horas antes de arrancar la manifestación, el portavoz de la red ciudadana Sare, exconsejero vasco de Justicia por EA, Joseba Azkarraga, organizadora de la marcha de este sábado en Bilbao, ha afirmado que la movilización va a suponer "un antes y un después" que permitirá "abrir un nuevo ciclo en el que los agentes políticos tienen que dar un paso más" para lograr el cambio en la política penitenciaria.

El ex consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, junto a familiares de víctimas de los GAL, Edurne Brouard, y de ETA, Rosa Rodero AITOR GUENAGA

"Lógica de vencedores y vencidos"

Tanto Azkarraga como la abogada y portavoz de Sare Begoña Atxa habían mostrado su confianza en que, pese a la climatología, la manifestación sería "masiva y decenas y decenas de personas se movilicen de manera pacífica y democrática contra la política de bloqueo en temas como la libertad de los presos enfermos, el fin de la política de alejamiento y la legislación excepcional".

Azkarraga ha aprovechado la comparecencia para recordar que, durante la jornada del pasado viernes, el preso de ETA Aitzol Gogorza -que cumple condena en la cárcel de Basauri (Bizkaia)- tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. "Es uno de los presos que está en la lista macabra de presos gravemente enfermos a los que se les ha negado la libertad", ha denunciado.

Azkarraga cree que la manifestación a va a suponer "un antes y un después", por lo que se va a "abrir un nuevo ciclo en el que los agentes políticos tendrán que dar un paso más y pasar de la política de las declaraciones a la de los hechos". Y ha apostado por, "entre todos", terminar con la "ilógica de vencedores y vencidos que no lleva a un escenario de convivencia en el que mirarnos sin revanchas ni odios".