Iglesias, tras la aplicación del 155: "El bloque monárquico aleja aún más a Catalunya de España"

"Es un día terrible. Se ha suspendido la democracia en Catalunya. Se han roto los pactos del 78". El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado con mucha dureza en una rueda de prensa las medidas anunciadas este sábado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 para intervenir la Autonomía de Catalunya. El secretario general, Pablo Iglesias, también ha reaccionado al anuncio de Rajoy con un mensaje en Twitter.

El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Catalunya de España — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 21 de octubre de 2017

Echenique no ha avanzado qué iniciativas adoptará su partido tras el anuncio de Rajoy, que se analizarán en una reunión del Consejo de Coordinación el próximo lunes. "Vamos a seguir trabajando para echar a Rajoy, que es un pirómano", ha indicado de forma escueta. Pero sí ha repartido culpas, además de al Gobierno, a "PP, PSOE y Ciudadanos" por "empujar a Catalunya fuera de España".

"El PP cree que le viene bien electoralmente suspender la democracia en Catalunya", ha explicado Echenique. El número dos orgánico de Podemos cree que Rajoy "pone los intereses de su partido por encima de los intereses de España". Y ha zanjado: "Ningún presidente debería actuar en contra de los intereses de su país para salvar a su partido".

Echenique e Iglesias no han sido los únicos en ofrecer su opinión. La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político del partido, Íñigo Errejón, también lo han hecho.

PP-PSOE-Cs usan la C.78 para romper los puentes y se inhabilitan para dar soluciones. La España democrática seguirá proponiendo referéndum — Irene Montero (@Irene_Montero_) 21 de octubre de 2017

Hoy es un día triste. España se merece un plan, un gobierno que no improvise, que acerque a Catalunya. Esto puede ser un boomerang. Y luego? — Íñigo Errejón (@ierrejon) 21 de octubre de 2017

Críticas al PSOE: "La gente no va a olvidar"

Echenique ha tenido también palabras contra el PSOE por apoyar las medidas en aplicación del artículo 155. "La gente no va a olvidar que Pedro Sánchez hablaba de la dimisión de Rajoy y que Miquel Iceta le decía que no se podían soportar cuatro años más de Rajoy". Echenique ha incidido en esta idea: "En la campaña de las primarias Sánchez hablaba de plurinacionalidad. Después de la violencia del 1-O se planteó reprobar a la vicepresidenta y se retiró cuando el monarca le llamó al orden. La ciudadanía no lo va a olvidar".

El secretario de Organización también ha arremetido contra la Unión Europea, después del discurso que ofreció este viernes el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

"La UE mantiene el discurso falaz de la recuperación económica del Gobierno", ha señalado. Echenique cree que la UE "tiene un enorme interés en cuidar al Gobierno del PP porque es un ejemplo de cómo destruir las relaciones laborales, los servicios públicos y poder decir que está subiendo el PIB pero sin la gente". Además, ha recordado que "Tajani fundó el partido de Berlusconi" y que Jean Claude Juncker "está implicado en un escándalo de evasión fiscal cuando era primer ministro de Luxemburgo. Es lógico que apoye al presidente de la amnistía fiscal y de los ministros con cuentas en Panamá".

Echenique también se ha referido a las anunciadas elecciones autonómicas que se celebrarán en Catalunya "en un plazo máximo de seis meses", como ha señalado Rajoy. "Tiene que haber una candidatura de unidad en el espacio del cambio entre Catalunya en Comú y Podem. Pero lo tendrán que votarlo las bases" de ambos partidos.

Esto puede reabrir la crisis nunca cerrada entre la dirección estatal de Podemos y la de Catalunya, en manos de Albano Dante Fachín, que hasta ahora ha pugnado por mantener su independencia y ha evitado que Podem formara parte precisamente de la creación de Catalunya en Comú como sí han hecho Barcelona en Comú, EUiA o ICV.