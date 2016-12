Interior adopta medidas para garantizar la seguridad en fin de año en Madrid

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que se han adoptado "todas las medidas de seguridad e inteligencia necesarias" para que los ciudadanos puedan estar tranquilos, con el despliegue de un número "importantísimo" de agentes para la celebración del Fin de Año en Madrid.

"Hoy todos los madrileños y los españoles que acudan a Madrid pueden tener la seguridad de que están en las mejores manos, las manos expertas de las fuerzas de seguridad. Mi mensaje es de tranquilidad y serenidad", ha dejado claro el ministro desde la sala de coordinación del 091 de la Policía Nacional a pocas horas de la despedida de 2016 y la bienvenida de 2017.

Aquí, y tras saludar y agradecer el trabajo de todos los funcionarios de Policía que patrullan hoy las calles de Madrid, Zoido ha conocido "con detalle" el operativo completo de seguridad para esta noche, aunque ha preferido no dar detalles del número de efectivos desplegados en el dispositivo bautizado "Campanadas 2017".

"Porque el mejor servicio que podemos hacer a las fuerzas de seguridad es no facilitar esos datos", ha explicado, antes de recordar que esta noche despedirán el año en la Puerta del Sol unas 25.000 personas.

De forma anticipada se comieron ayer las uvas en el kilómetro cero alrededor de 19.000 personas, en un ensayo que, en palabras de Zoido, "salió magnífico" y sin incidentes y del que solo se han corregido "detalles minuciosos" para que hoy salga "todavía mejor".

Zoido ha reiterado que, aunque el "riesgo cero no existe", los terroristas no nos pueden hacer vivir con miedo."Hay que seguir manteniendo nuestras costumbres porque no hacerlo sería un triunfo de quienes quieren acabar con nuestro sistema de libertades"

"Todos juntos ganaremos esta batalla y juntos sabremos defendernos de esta violencia terrorista", ha resaltado.

Zoido ha conocido los pormenores de cómo discurrieron esas preuvas y cómo está preparado el operativo "Campanadas 2017" acompañado del director general de la Policía, Germán López Iglesias; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.

Junto a ellos -los cuatro han sido en alguna etapa política de su carrera delegados del Gobierno- han supervisado las medidas adoptadas el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández, y otros mandos policiales, como el jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, Germán Castiñeira.

El ministro ha aprovechado su presencia para agradecer a todos los agentes su trabajo "exhaustivo e impecable", su entrega y su "elevada" profesionalidad en las "complicadas investigaciones" que desarrollan.

"La Policía y la Guardia Civil están trabajando con eficacia en la lucha contra el yihadismo", ha subrayado el titular de Interior que, como muestra de este combate, ha recordado que han sido detenidos 177 presuntos yihadistas desde que en junio de 2015 España elevara al nivel 4 la alerta antiterrorista.

Una cifra que supone que cada cinco días, las fuerzas de seguridad arrestan a un presunto yihadista, ha enfatizado Zoido, al tiempo que ha agradecido la colaboración ciudadana a través de la iniciativa STOP Radicalismos para detectar de forma anónima posibles casos de radicalización de ciudadanos.

Por su parte y tras desear un "muy buen servicio" a todos los agentes que hoy trabajan para garantizar la seguridad, Cristina Cifuentes se ha mostrado convencida de que los madrileños y el resto de españoles tenemos "muchas razones" para sentirse tranquilos, pues contamos con unas "magníficas" fuerzas de seguridad.

Cifuentes ha animado a todos los que quieren a acudir a la Puerta del Sol a despedir 2016, en unas campanadas "muy especiales", pues por primera vez 2017 se recibirá en esta plaza con fuegos artificiales.