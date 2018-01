Moreno promete crear 600.000 empleos durante la próxima legislatura si se convierte en presidente de la Junta andaluza

El líder del PP-A, Juanma Moreno, se ha comprometido este miércoles a crear 600.000 empleos "netos de calidad" durante la próxima legislatura si se convierte en presidente de la Junta de Andalucía, una cifra que haría que la que la comunidad tuviera una tasa de desempleo "acorde a la media nacional y a las regiones más prósperas".

Así lo ha indicado el líder de los 'populares' andaluces durante su participación en Sevilla en la presentación de una nueva campaña del PP-A, bajo el eslogan 'Andalucía con empleo ¡YA!', un acto con tono de campaña electoral y en el que han estado presentes miembros de la dirección regional, del PP de Sevilla y parlamentarios andaluces.

Moreno ha explicado que su partido pretende con esta campaña, para la que han elaborado dípticos informativos, salir a la calle y decirle a la gente "que no se conformen ni acostumbren" a la tasa de paro más alta de España y de Europa. "La situación tiene solución con otras políticas", ha advertido.

Entre ellas, el dirigente del PP-A ha propuesto "revolucionar el modelo fiscal en Andalucía" bajando los impuestos a todos los sectores capaces de crear empleo. Ha reclamado una rebaja del tramo autonómico del IRPF, la bonificación del Impuesto de Transmisiones o la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

PLANES DE EMPLEOS PARA ZONAS CON ESPECIALES PROBLEMAS

También ha apostado por eliminar las trabas administrativas para las empresas que vengan a Andalucía y por la puesta en marcha de planes de empleo para determinadas zonas o comarcas con especiales problemas para la creación de puestos de trabajo, poniendo como ejemplo la provincia de Cádiz o la comarca de Linares.

Tras defender que las políticas socialistas de hace 40 años son las que han provocado que nuestra comunidad no evolucione al ritmo que lo han hecho otras, Moreno ha lamentado que Andalucía sea la comunidad autónoma en la que se crea menos empleo a pesar de ser "la que más talento y más potencial tiene".

Ha indicado que en Andalucía el paro se ha convertido en un problema "endémico y estructural" y se ha mostrado convencido de que en ello tienen mucho que ver las políticas rancias del PSOE, a la vez que ha recordado que en el año 1982 el paro era de un 21 por ciento de paro en Andalucía mientras que en España era del 17 por ciento.

El presidente del PP-A ha explicado que mientras en Andalucía la tasa de paro se situaba en el año 1999 en el 26 por ciento, en España era del 15 por ciento y en el 2017 en Andalucía esta cifra se situaba en el 25 por ciento mientras que en España era del 16 por ciento.

"Ello significa que nunca hemos conseguido superar el problema de desempleo y ello tiene mucho que ver con las políticas que existen. Las políticas son las que hacen mejorar y las que generan un mejor bienestar y en Andalucía no tenemos buenos gobiernos ni tampoco buenas políticas", ha agregado.

Moreno ha incidido en que en Andalucía está en todos los ratios por debajo de la media nacional y por debajo de la media con respecto a otras comunidades autónomas, destacando como ejemplo a Madrid, donde el paro ha bajado un 24 por ciento o Galicia, donde lo ha hecho un 23 por ciento.

De esta forma, se ha referido a la tasa de desempleo femenino y ha señalado que las mujeres andaluzas sufren más paro que en el resto de españolas ya que mientras en España la tasa es de menos de 19 por ciento, en Andalucía ésta se sitúa en un 29 por ciento.

En relación con los jóvenes, ha apuntado que mientras en Andalucía la tasa de los jóvenes en paro se sitúa en un 46 por ciento, en España ésta es del 36 por ciento. En cuanto a la estabilidad en el empleo ha dicho que en España el 27 por ciento de los empleos son contratos temporales frente a Andalucía, donde la tasa se sitúa en el 35 por ciento.

"Todas las encuestas nos indican que el desempleo es uno de los problemas que más preocupa a los andaluces. Si no tenemos empleo no tenemos progreso, riqueza, bienestar ni futuro en Andalucía", ha dicho Moreno, quien ha lamentado que, mientras que el Gobierno de Rajoy hace reformas, en Andalucía no se hacen las cosas bien ni tampoco se llevan a cabo las reformas necesarias.

EL GOBIERNO ANDALUZ, EL QUE MENOS REFORMAS HACE DE EUROPA

Así, ha asegurado que el Gobierno andaluz es el que menos reformas hace de España y de la Unión Europa, a la vez que ha indicado que éste es incapaz de llevar a cabo las reformas estructurales que tanto necesita "porque no son capaces y porque no quieren hacerlas".

"Cuando hay un gobierno del PP se crea empleo en España y como consecuencia de esa dinámica se crea empleo en Andalucía pero cuando el gobierno es del PSOE se destruye empleo en España y también en Andalucía", ha sostenido el líder del PP-A.

En su opinión, Andalucía tiene las condiciones necesarias para ser "locomotora" de España, por lo que tendría que haber sido la comunidad que cogiera el testigo de Cataluña "para liderar España en términos de economía, de desarrollo y de progreso".

Finalmente, ha subrayado que el PP-A, "a diferencia de otros partidos que están en otros debates de su capacidad de poner y quitar gobiernos y alcaldes, está en hacer porque nos interesa mejorar y trasformar Andalucía. "Tenemos un gran equipo y gran proyecto político y contamos con la ilusión y la fuerza de los ciudadanos para llevar a cabo un gran cambio en Andalucía", ha concluido.