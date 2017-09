El PP dice que en Cataluña hay seguridad y ley y no un ambiente prebélico

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha recalcado hoy que en Cataluña hay seguridad y hay ley y no, como ha asegurado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "un ambiente prebélico".

"España es una democracia consolidada, con derechos y garantías, y no hay un ambiente prebélico, hay seguridad y hay ley", ha señalado Casado al ser preguntado por las palabras del líder de Podemos en las que ha criticado que el PP que "se están utilizando expresiones de aliento a una situación prebélica".

En declaraciones a los periodistas durante el acto de toma de posesión de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Casado ha criticado que Podemos, que "defiende el ambiente bélico en Venezuela" y "no condena a francotiradores que matan a jóvenes en las calles" ni "denuncian las torturas documentadas por la ONU" piensen "que viven en un país tan lamentable como aquél al que han asesorado".

Preguntado por las despedidas a agentes de la Guardia Civil en algunas ciudades con banderas de España, Casado ha recordado que el Ministerio del Interior ha dejado claro que son "manifestaciones espontáneas" y ha pedido que no se ponga el foco "donde no existe ningún delito" y no en lo que "un ciudadano" pueda decir a la salida de un cuartel "siempre y cuando cumpla la ley".

Casado ha considerado asimismo "absolutamente inaceptables" las palabras del conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que acusó a la Fiscalía de "operar como policía" y de incentivar que se produzcan "actos violentos" y le ha pedido que las "retire".

"Que alguien diga que la Guardia Civil y la Policía Nacional lo que pretenden es crispar a la sociedad catalana cuando son ellos los que son agredidos y reciben provocaciones de los radicales es absolutamente rechazable", ha señalado.

Ha señalado que "los peores radicales de toda España y de toda Europa están de viaje a Cataluña para intentar crispar el ambiente" y ha hecho hincapié en que las fuerzas de seguridad "van a actuar sin complejos para defender las libertades de la mayoría catalana que está harta de los radicales".