El PP dice que Torrent empieza "mal" porque proponer a Puigdemont es una "ilegalidad flagrante"

El vicesecretario general del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha empezado "mal" al anunciar que Carles Puigdemot es el candidato para presidir a Generalitat, ya que, según ha recalcado, no puede ser investido un "prófugo" de la Justicia y se estaría cometiendo una "ilegalidad flagrante", que tendría "respuesta". Además, ha avisado de que si Torrent viaja a Bruselas para verse con el expresidente catalán podría incurrir en una malversación de fondos.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha recordado que el propio expresidente catalán Josep Tarradellas decía que en política se puede hacer de todo "menos el ridículo". "Y el señor Puigdemont no solo lleva mucho tiempo haciendo el ridículo sino que lo está internacionalizando", ha enfatizado.

Así, ha afirmado que el expresidente catalán vuelve a hacer el "ridículo con su periplo esperpéntico", en alusión a su viaje a Copenhague para pronunciar una conferencia. En este punto, ha mostrado el "respeto" del PP por la decisión del juez Pablo Llanera de no reactivar la euroorden judicial de detención contra Puigdemont, tal y como le había solicitado la Fiscalía General del Estado.

VOLUNTAD DE SEGUIR HACIENDO "TRAMPAS"

A preguntas de los periodistas, Casado ha afirmado rotundo que "no va a ser investido presidente de la Generalitat ningún prófugo de la Justicia" porque "no lo permite la ley" y "porque además sería algo fuera de toda lógica". También ha avisado de que Torrent puede "probablemente" incurrir en una "propia malversación de fondos públicos del Parlament" si se desplaza para ver si Puigdemont "tiene a bien presentarse a una investidura que no puede tener lugar".

El dirigente del PP ha explicado que entre las competencias de un presidente del Parlamento no está viajar para ir a buscar a un candidato. "Esto no es una operación de cazatalentos y mucho menos cuando incurres en la ilegalidad", ha avisado, para lamentar que "una vez más el independentismo vuelva a la senda de la ilegalidad y la unilateralidad".

En este sentido, ha indicado que estas primeras actuaciones demuestran que la voluntad de los independentistas de seguir haciendo "trampas". "Igual que los constitucionalistas hemos acatado el resultado de las elecciones, los independentistas tendrán también que acatar la ley", ha aseverado.

El portavoz del PP ha avisado de que por encima de los "mandatos populares" al que apelan los independentistas está el "mandato democrático" que tiene un marco jurídico sobre el que se basa y que implica que hay que cumplir la ley.

"YA SE SABE QUE LAS ILEGALIDADES TIENEN RESPUESTA"

Casado ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier conculcación de la legalidad vigente. "Lo que no se puede es esconder en las palabras o en el tono cualquier inicio de ilegalidad y si la Mesa del Parlament propone a un prófugo de la Justicia para que sea investido estará incurriendo en esa ilegalidad", ha apostillado.

Además, ha calificado de "muy cabal" la respuesta de Moncloa, después de que Torrent plantee verse con Mariano Rajoy para analizar la situación, ya que el jefe del Ejecutivo no se tiene "por qué reunir con presidentes de Parlamentos autonómicos", sobre todo si están "proponiendo una "ilegalidad flagrante como la que está proponiendo". "Ya se sabe que las ilegalidades tienen respuesta", ha agregado después.

CRÍTICAS A Cs POR NO CEDER UN DIPUTADO AL PP

Por otra parte, Casado ha criticado la negativa de Cs a prestar un diputado al PP para que tenga grupo propio en el Parlamento catalán y ha recordado los puestos que en su día facilitó su partido a la formación de Rivera para que tuviera dos puestos en la Mesa del Congreso o la presidencia de tres comisiones en la Cámara Baja.

"El PP lo haría por Ciudadanos, estoy convencido", ha proclamado, para abundar en que es "bueno" que los constitucionalistas tengan más voces porque "hoy" se han dado cuenta de que el independentismo "no ha cambiado" y va a seguir "haciendo trampas para intentar vulnerar la ley".