El PSOE pide la reprobación de la vicepresidenta por las cargas policiales del 1-O

El PSOE apunta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su exigencia de responsabilidades por las cargas policiales en Catalunya durante el 1-O. Los socialistas han registrado este martes la solicitud de interpelación a la número dos de Mariano Rajoy porque entienden que de ella depende la "coordinación" del Gobierno y la gestión de todo lo acontecido en Catalunya a raíz del desafío independentista.

El PSOE ha escogido la fórmula de la interpelación y no de una comparecencia al uso porque de ella puede derivar una moción en la que los grupos parlamentarios fijan posición, es decir, que se produce una votación. "La vicepresidenta puede salir reprobada", señalan fuentes socialistas. "Entendemos que del debate procederá la reprobación de la vicepresidenta", ha explicado Margarita Robles.

La portavoz socialista ha señalado que seguirán las vías "institucionales" y que por eso han seguido ese trámite parlamentario: "Presentaremos esa moción. En esa moción vamos a plantear esa reprobación de la vicepresidenta". Robles ha asegurado que es Sáenz de Santamaría la que dio "instrucciones" a los agentes desplegados en Catalunya el 1-O con un "contenido político clarísimo que viene desde vicepresidencia".

"Mientras en Catalunya había cargas con heridos de ciudadanos y agentes, mientras había ciudadanos votando, la vicepresidenta hiciera una comparecencia diciendo que no estaba pasando nada", ha denunciado Robles.

Unidos Podemos ya ha anunciado que apoyará esa reprobación, pero ha instado a Pedro Sánchez a presentar una moción de censura para echar a Rajoy: "Con una reprobación no es suficiente. Si el PSOE quiere reprobar y no a medias, el único mecanismo es la moción de censura", ha dicho Irene Montero. La portavoz del grupo confederal ha asegurado que su grupo apoyaría esa moción de censura encabezada por el líder socialista.



El PP ha criticado la iniciativa de los socialistas: "No es el momento para este tipo de iniciativas", ha dicho en declaraciones a los periodistas Rafael Hernando: "Lo que necesita la sociedad es mensajes de unidad y no de confrontación. El portavoz del PP considera que es "inoportuno e irresponsable" plantear la reprobación y ha pedido "unidad de los constitucionalistas y no fractura". "Se está equivocando el señor Sánchez", ha agregado Hernando, que ha pedido al líder socialista que si se quiere sumar a los independentistas, como ERC y PdeCat, que se lo diga a los ciudadanos.



Las cargas policiales fueron la primera actuación que Pedro Sánchez critica explícita y públicamente del Gobierno en la gestión del 1-O. A pesar de que inicialmente en Ferraz evitaron denunciar la actuación policial, el PSC salió en tromba y exigió el "cese inmediato" de las cargas.

En su comparecencia sin aceptar preguntas de los periodistas el domingo, Sánchez exoneró a los agentes que perpetraron esas cargas y señaló directamente a los "dirigentes políticos" que las ordenaron a quienes, según dijo, exigirían responsabilidades. En su reunión con Rajoy en Moncloa, Sánchez le trasladó el "rechazo" del PSOE a las cargas y le comunicó que exigiría explicaciones en el Congreso, según la nota de prensa con la que Ferraz informó del encuentro.

La portavoz socialista ha insistido, no obstante, en que su crítica es al Gobierno y no a los agentes desplegados en Catalunya de los que ha asegurado que están trabajando en unas "condiciones laborales francamente lamentables". El PSOE traslada así su "a poyo sin fisuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Los agentes son trabajadores públicos que cumplen órdenes", ha aseverado Robles.

Los socialistas, además, han lamentado que la comparecencia de Rajoy en el pleno para abordar la situación en Catalunya se vaya a retrasar hasta la semana que viene, aunque dejan la decisión en manos de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que es a quien corresponde fijar la fecha definitiva.

El PSOE ha rechazado, además, el diálogo en una mesa de partidos que propone Unidos Podemos porque entiende que deben seguirse las "vías institucionales". Por eso la dirección socialista exige a Rajoy que inicie una negociación "inmediata" con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y apuesta por el "diálogo" a través de la comisión de estudio del modelo territorial que se ha creado en el Congreso a instancias de los socialistas.