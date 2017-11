Pablo Crespo se acoge a su derecho a no declarar por tener causas pendientes

Pablo Crespo, considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, se ha acogido a su derecho a no declarar en Les Corts Valencianes para no perjudicar a "su derecho de defensa" en las nueve causas judiciales que tiene pendientes de enjuiciamiento relacionadas con el caso "Gürtel".

Crespo ha comparecido desde la cárcel madrileña de Valdemoro por el sistema de videoconferencia ante la comisión de Les Corts Valencianes que investiga la gestión de Feria Valencia, en calidad de exdirectivo de la empresa Orange Market.

Al inicio de su comparecencia, en la que ha estado acompañado por su abogada, Crespo ha informado a los diputados de que está incurso "en unas nueve causas judiciales pendientes enjuiciamiento" y que cualquier cosa que pudiera declarar en esta comisión podría perjudicar a su derecho de defensa.

Por ello, ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin perjuicio de que "en su momento" estará encantado de estar a disposición de los parlamentarios valencianos para decirles cuanto quieran y pueda explicar sobre el objeto de la investigación que están llevando a cabo.

A pesar de la insistencia de algunos parlamentarios para que Crespo respondiera a algunas preguntas, éste ha recordado que en sus declaraciones judiciales ha contestado a todas las preguntas que le han hecho, y ha afirmado que hará lo mismo el día que tenga el honor de comparecer ante los diputados.

Ha afirmado que "no hay ninguna sentencia firme" sobre los procedimientos en los que está inmerso, por lo que su presunción de inocencia, conforme a lo que dice la Constitución, está incólume".

"No tengo ningún miedo a las consecuencias jurídicas. El no responder no tiene que ver con ese temor sino con una adecuada modulación del derecho de defensa", ha afirmado.