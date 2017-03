Pedro Sánchez pretende seguir con el crowfunding al menos hasta que se convoque formalmente el congreso

Más de dos horas de reunión con pocos avances entre la gestora y la candidatura de Pedro Sánchez respecto al sistema de financiación de la campaña para las primarias que han provocado polémica en el PSOE. Ferraz quiere que los candidatos reciban donaciones a través de una cuenta bancaria del PSOE para, según su criterio, cumplir con la ley de financiación de partidos políticos mientras que los 'sanchistas' quieren seguir adelante con el crowfunding con el que están recaudando fondos. Unos y otros están convencidos de la legalidad de sus procedimientos y dudan de la idoneidad de los otros. Susana Díaz y Patxi López han aceptado la propuesta de la gestora mientras que Sánchez la estudiará y seguirá con su campaña de micromecenazgo al menos hasta que esté formalmente convocado el congreso.

Los 'sanchistas' sostienen que hay un "vacío legal y reglamentario" sobre los pasos a seguir para financiar la campaña de los aspirantes a la secretaría general cuando el proceso no está formalmente convocado. Por eso consideran que el crowfunding a través de una asociación es la manera correcta de obtener fondos. "Los precandidatos lo serán cuando digan que se van a presentar y se lo digan a la Comisión de Garantías -ha expresado el asesor jurídico de la candidatura de Sánchez, Andrés Perelló-. El crowfunding se pone para dar garantía fiscal para un procedimiento no regulado".

Así, el equipo de Sánchez dice que ese sistema de micromecenazgo seguirá en marcha hasta que se convoque de forma oficial el congreso en un Comité Federal que se celebrará a principios de abril. A partir de ese momento, la decisión está en el aire. La candidatura de Sánchez asegura que estudiará la propuesta de la gestora, que ha entregado a las candidaturas un informe jurídico que sostiene que una fórmula distinta a unas cuentas asociadas al PSOE para gastos y otras para ingresos vulnera la ley de financiación de partidos políticos porque, según explica, abarca toda actividad de partido. El documento alega, además, que en este caso no se puede apelar a la protección de datos porque las donaciones a partidos no pueden ser anónimas en ningún caso.

Distintas versiones

El equipo de Sánchez da poco crédito a ese informe porque lo ha elaborado un catedrático independiente (Diego Marín-Barnuevo) y sostienen que no hay un pronunciamiento oficial sobre este asunto del órgano competente: el Tribunal de Cuentas.

Perelló, que no ha asistido a la reunión de las candidaturas con la gestora, ha asegurado que, una vez que el Comité Federal apruebe las normas concretas para el proceso congresual, se acogerán a él: "Entraremos en función de las reglas internas. No somos unos rebeldes, ni hemos quemado contenedores ni hemos dado vueltas a autobuses que a veces da la impresión de eso", ha dicho en referencia a las acusaciones que recibe Sánchez de haberse radicalizado. "Claro que asumiremos las normas internas", ha apostillado, aunque fuentes de la candidatura avisan de que el traspaso de fondos de la asociación a la cuenta del partido sería ilegal. Óscar López, que representa al exlehendakari, ha asegurado que, en su caso, aceptan y acatan ese procedimiento y que en los próximos días harán los cambios necesarios (el equipo de Patxi López puso en marcha el mismo sistema de crwfunding a través de la asociación Encuentro Progresista).

En la candidatura del exsecretario general dudan de que la gestora fije esas reglas de financiación por escrito mientras que en la gestora sostienen que no podrán seguir con el actual procedimiento pese a que no está convocado el proceso. Así, sostienen que la asociación Bancal de Rosas a través de la que canalizan los ingresos deja clro que se ha constituido con el fin de impulsar la candidatura de Sánchez a dirigir el PSOE y que, por tanto, tiene que regirse por la financiación de partidos al tratarse de actividad política. Los 'sanchistas' también cuestionan que la idea que ahora plantea la gestora no se diera desde el principio -cuando Patxi López anunció su candidatura- y hayan esperado hasta ahora, justo cuando Susana Díaz ha dado un paso al frente, según han relatado tras la reunión.

Fuentes de la gestora han asegurado a eldiario.es que en la reunión el representante de la candidatura de Sánchez, Santos Cerdán, ha manifestado su intención de llegar a un acuerdo sobre el sistema de financiación y se muestran desconcertadas ante el cambio de versión que, a su juicio, han ofrecido después a los medios. De hecho, el posicionamiento sobre las cuentas lo ha hecho el asesor jurídico de Sánchez y miembro del Comité Federal, Andrés Perelló, que no ha asistido al encuentro. En la gestora también destacan el hecho de que los representantes de Sánchez hayan tardado "casi una hora" en hacer las declaraciones. De hecho, estaba previsto que salieran en segundo lugar y, dado el retraso, se han adelantado los portavoces de Díaz.

"Cristo, Lázaro y luego Pedro Sánchez"

Los 'sanchistas' han abundado en las críticas por falta de imparcialidad que recibe la gestora. Después de que la diputada Margarita Robles haya dicho que el responsable de organización de la gestora, Mario Jiménez, debería renunciar a ese puesto, Perelló ha reconocido que el también portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía "no es destacado por su imparcialidad". "Yo hubiera cedido el testigo", ha expresado el dirigente valenciano.

Preguntado por si creen que la gestora busca "cerrar el grifo" de la financiación de Sánchez, Perelló ha respondido con ironía: "Pedro nunca ha tenido el grifo abierto. Se dijo que Pedro Sánchez había muerto y ahora parece haber resucitado. Sería el tercer resucitado de la historia: Cristo, Lázaro y luego él".

Los 'sanchistas' han llegado a la reunión con varias exigencias. Una de ellas era la designación de una nueva comisión de garantías electorales. Se han ido asumiendo que será la Comisión Federal de Ética y Garantías -elegida en el congreso de 2014 y, por tanto, inamovible- la que se encargue de velar por la buena marcha del proceso.

Tampoco han conseguido la aceptación del voto telemático que reclamaban porque la gestora sostiene que no se puede dar con plenas garantías. También es una apuesta de la candidatura de Patxi López, aunque el coordinador de su campaña, Óscar López, ha admitido que debe permitirse siempre y cuando se garantice que sea "libre, individual y secreto". "Tienen dudas de que se pueda hacer", ha expresado el senador.

Control del censo y debates

Lo que sí han conseguido los 'sanchistas' es una promesa de la gestora de permitirles acceder al censo para tratar las reclamaciones que les han llegado "por cientos", según explican. "Nos dejan revisar el censo, las quejas y las reclamaciones", ha expresado el responsable de organización de la candidatura de Sánchez, Santos Cerdán, que ha reconocido la "buena receptividad" de la gestora.

Tanto las candidaturas de López como de Díaz han lamentado que se ponga en cuestión el censo del PSOE antes de este. "Confío mucho en esta casa y el censo de esta casa. Conozco a los trabajadores. Me niego a sembrar dudas sobre el censo", ha expresado Óscar López.

Pilar Alegría, secretaria de organización del PSOE de Aragón y representante de la candidatura de la presidenta andaluza, ha destacado que el censo del PSOE es el "más riguroso" de todos los partidos. "Este partido lleva muchos años trabajando en el censo, que ha funcionado de manera correcta en los procesos", ha dicho antes de explicar que "cualquier anomalía" podrá analizarse a través de las agrupaciones locales, la gestora o el propio equipo de censo de Ferraz para analizarse "caso por caso".

El exlehendakari también quiere que haya debates entre los candidatos -más de uno y con participación de los militantes que puedan preguntar-. No obstante, no se ha cerrado nada por el momento y se han emplazado a nuevas reuniones. La candidatura de Díaz ha explicado que se pronunciarán sobre ese asunto cuando se oficialicen las candidaturas.