Rajoy asegura que tiene el 155 ya pactado con el PSOE

Mariano Rajoy ha asegurado que tiene las medidas del 155 ya pactadas con el PSOE, aunque no ha querido desvelar nada de lo que tenga que ver con la intervención de Catalunya hasta que lo apruebe el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.

Preguntado por si comparte la posición del PSOE de que la intervención en Catalunya sea "limitada", ha contestado: "Con el PSOE estoy de acuerdo porque hemos llegado a un acuerdo". "Las medidas que yo presente serán unas medidas apoyadas por PP, PSOE y Ciudadanos", ha afirmado. La dirección socialista también da por cerrado el pacto.

El presidente del Gobierno no ha querido confirmar si las elecciones en Catalunya serán en enero una vez se aplique el 155, como adelantó eldiario.es: "Todas las medidas que adoptemos las anunciaremos mañana". La exministra socialista Carmen Calvo, que ha sido la responsable de cerrar los flecos del acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno, lo ha confirmado en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

También Albert Rivera ha reconocido que la fecha pactada para los comicios en Catalunya es principios de 2018, aunque ha lamentado que lo haya adelantado la dirigente del PSOE ya que se había previsto que fuese Rajoy quien lo anunciase formalmente este sábado, después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, según informa Europa Press.

Rajoy ha explicado que el "límite temporal" de aplicación del 155 es "algo que no está determinado, pero lo importante es recuperar la legalidad y la normalidad institucional". "N o puede haber un territorio donde un Gobierno no cumpla la ley. Si no la cumple el Gobierno, ¿cómo se le va a pedir al conjunto de los ciudadanos que cumplan la ley?", se ha preguntado.

El dirigente conservador ha explicado que se pone en marcha el 155 porque se ha llegado a un "situación límite" y ha trasladado toda la responsabilidad al Gover de Carles Puigdemont, de quien ha dicho que ha hecho las cosas "francamente mal". Rajoy ha defendido que le han dado varias oportunidades para volver a la legalidad –a través de los requerimientos previos a la ejecución del 155–: "Hemos sido enormemente prudentes, hemos pensado mucho las cosas, lo hemos advertido y avisado; pero si hay algo que no se puede aceptar es que un Gobierno incumpla la ley sabiendo que se está saltando la ley".

Después de que la socialista Carmen Calvo haya abierto la puerta a que el 155 incluya la intervención de los Mossos d'Esquadra y la televisión pública catalana (TV3), Rajoy no ha querido "ni confirmar ni dejar de confirmar" las medidas que se pondrán en marcha: "Las conoceremos en el día de mañana", ha aseverado. No obstante, ha mostrado extrañeza ante la pregunta referida a la intervención de los medios públicos.

El presidente del Gobierno ha comparecido ante los periodistas en Bruselas tras su participación en la reunión del Consejo Europeo apenas 24 horas antes de que se reúna el Consejo de Ministros para aprobar el paquete de medidas que se pondrán en marcha en Catalunya una vez el Senado dé el visto bueno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Rajoy ha comentado que ha recibido el respaldo del resto de dirigentes europeos.