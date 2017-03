¿Bruce Springsteen o Coldplay? Pablo Iglesias se pone Riot Propaganda

"Les insultarán, les acusarán pero aquí están de nuevo, Riot Propaganda, diciendo lo que casi nadie se atreve a decir". Así tuiteaba este viernes Pablo Iglesias Le llaman Paz, una de las canciones del último disco de la banda, Agenda Oculta.

"Pelear, no claudicar, hasta que todo se equilibre; me llaman loco por decir verdades; siervos de la banca; la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta..." Son algunas estrofas de la canción del grupo fruto de la colaboración entre Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus.

Les insultarán, les acusarán pero aquí están de nuevo: @RiotPropaganda_ diciendo lo que casi nadie se atreve a decir https://t.co/5hq0fOV7s3 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) March 10, 2017

Vuelve @RiotPropaganda_ ofreciéndonos plata o plomo.



Desde el parlamento con amor by order of the Peaky Blinders😎 https://t.co/oMFdNtG2dn — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) March 9, 2017

"Estamos en el medio de una transición que ya ha tenido efectos políticos concretos y que ahora tenemos que empujar para que pueda tener efectos sociales y culturales importantes", explicaba Pablo Iglesias en eldiario.es: "Por eso muchas veces el debate interno sobre Podemos es un debate cultural. El debate sobre Coldplay o Bruce Springsteen se puede simplificar entre duros y blandos. Pero es un debate cultural. El Nega [integrante del grupo de rap Los Chikos del Maíz], escribía un artículo en El Español, y es un provocador nato y por eso lo hace en El Español, hablando de Beyoncé. Y está señalando la clave fundamental: queremos apostar por una cultura alternativa o asumimos una cultura de masas más o menos progre. Y allí estaba poniendo el dedo en la llaga y esos debates van a ser determinantes para el futuro de la cultura en nuestro país. Y ahí es donde entra toda la dinámica de los símbolos, la relación con otros actores, con la memoria histórica, cómo se recombina y cómo se redefine".

Y continuaba: "Lo que a mí me apasiona, a pesar de que lo sufro como secretario general de Podemos, es que los debates son culturales. Cuando nosotros debatimos de estética, estamos debatiendo de cultura, de todos esos elementos ideológicos que tienen que ver con cómo nos presentamos ante la sociedad. Es un hecho cultural que el tipo que sirvió para lanzar un instrumento electoral tuviera una coleta y pendientes. Es una cosa rarísima en nuestro país".

El Nega sintetizó así el debate en Podemos:

Hay dos Podemos (siempre los hubo) uno que quiere ser amable como Coldplay y otro que quiere ser como Bruce Springteen. Seamos como el #Boss — Nega [Oficial] (@Nega_Maiz) September 9, 2016

Con chaqueta o sin chaqueta; con el puño o la V de victoria, con la piedra o la tijera; Bruce Springsteen o Coldplay; los hípsters o los Chikos del Maíz; con hilo rojo o sin hilo rojo; de Vallecas o Pozuelo...

Iglesias y El Nega comparten complicidades desde hace años. "Nos conocemos cuando él hace maquetas y una alumna me pasa un tema, me gusta mucho la letra, lo empiezo a escuchar y lo invito para un curso de cine", explica Iglesias: "Y a partir de ahí nos conocemos, yo hacía cosas de teatro político. En el primer La Tuerka que hacemos le invitamos, inspirándonos en una cosa que hacía Chojín en La 2, y empieza a funcionar La Tuerka Rap. En los ambientes underground vamos creciendo juntos y la cosa se lanza hacia fuera con Podemos. Hay un cierto paralelismo entre el éxito de Podemos y el de Los Chikos del Maíz, que nadie podía imaginar. Podemos lo montan los macarras de La Tuerka y quien tiene éxito musicalmente son Los Chikos del Maíz. ¿Y vosotros dónde estáis, hipsters? Vosotros os subís a esto, porque no habéis sido capaces de ser hegemónicos en nada. Y yo creo que eso revela una serie de cambios en la sociedad española. Es como la izquierda realmente existente que después quiso rebasarnos por la izquierda y que en toda nuestra adolescencia y juventud nos veían como radicales. Todos los sectores que después apretaban filas siempre nos habían visto con miedo porque íbamos mucho más allá. Y en el caso de Los Chikos del Maíz, también: políticamente incorrectos, vanguardistas, provocadores. De ahí surge de alguna manera el cambio. Claro, no es lo mismo hacer hip-hop y seguir tocando para gente muy joven".

¿Coldplay o Bruce Springsteen? Lo que escucha Pablo Iglesias es Riot Propaganda.