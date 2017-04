Rufián y De Alfonso se enzarzan en el Congreso: "No soy un gallina como usted"

El exdirector de la Oficina Anifraude de Cataluña Daniel de Alfonso se ha enzarzado con Gabriel Rufian durante el turno de preguntas de este último. El diputado de ERC ha comenzado preguntándole si le daba vergüenza comparecer en la Comisión de Investigación sobre las grabaciones con el exministro del Interior, y cuando ha contestado que no, Rufián ha respondido con un "no tenemos vergüenza". "No haga honor a su nombre", ha replicado De Alfonso.

A partir de ahí ha subido la tensión entre ambos. El diputado apenas ha dejado a De Alfonso contestar a sus preguntas y este ha contestado airado en varias ocasiones. El presidente de la Comisión, Mikel Legarda (PNV), ha tenido que interrumpir en varias ocasiones la intervención de Rufián y advertirle de que si mantenía esa actitud le retiraría la palabra.

Entre interrupciones y reproches del resto de diputados ha terminado el turno de palabra de Rufián, que se ha despedido con un "hasta pronto gángster, nos vemos en el infierno". "Hay quien usa la lengua para ocultar que no tienen pensamientos", ha concluido De Alfonso.