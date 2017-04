El exdirector de la Oficina Antifraude: "No he grabado, custodiado, ni difundido esas conversaciones"

Daniel de Alfonso, el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, que fue grabado conversando con el exministro del Interior sobre las maniobras contra políticos independentistas en el despacho del primero, ha negado tener nada que ver con las grabaciones. "No he grabado, no he custodiado y no he difundido esas conversaciones", ha dicho en la Comisión de investigación del Congreso, donde también ha asegurado desconocer la existencia "de una policía contra Cataluña".

De Alfonso ha abierto este miércoles las comparecencias en la Comisión que investiga el uso "partidista" de la Policía bajo el mando de Jorge Fernández Díaz. En su intervención inicial, De Alfonso ha asegurado que no ha escuchado esas grabaciones y que tan solo ha conocido "algunos fragmentos manipulados" reproducidos por los medios de comunicación.

No lo ha hecho, ha explicado, porque se trata de unas grabaciones "ilegal e ilícitamente distribuidas", y a las que el Parlament dio estatus de prueba al usarlas para destituirle de su puesto. De Alfonso también ha rechazado que participase en ninguna operación contra políticos catalanes. "Yo no conozco ninguna policía contra Cataluña, nadie me ha hablado en términos algunos contra Cataluña y yo no me he casado en política con nadie", ha sentenciado. "Si existía (la policía política), yo no estaba. En todo caso he sido víctima", ha añadido.

En una intervención inicial, antes de que los grupos comenzaran a interrogarle, De Alfonso ha advertido de que no contestará a ninguna pregunta sobre el contenido de las grabaciones. El exjefe de la Ofician Antifraude ha dicho que "intuye" que las grabaciones se realizaron "desde dentro" y que espera que el ministro no lo supiera.

Durante el turno de los grupos, el representante del PdeCat (antigua CDC), Sergi Miquel, le ha preguntado si sabe de donde salieron las grabaciones. De Alfonso ha contestado que está convencido que fue alguien de dentro del Ministerio quien grabó, pero no cree que las difundiera nadie de Interior. "Creo en la palabra del ministro, le he oído en un par de ocasiones negar que fuese el autor de las grabaciones", ha respondido a Mikel Legarda, del PNV.

La tensión ha subido durante la intervención de Gabriel Rufián (ERC) con interrupciones y descalificaciones que han obligado al presidente de la Comisión ha cortar las preguntas en varias ocasiones. El tono ha bajado en el turno de Ciudadanos, cuyo portavoz, Miguel Gutiérrez le ha preguntando únicamente por la corrupción en Cataluña y no por las irregularidades en las investigaciones, el objeto de esta Comisión de Investigación.

De Alfonso respondió a las preguntas de algunos grupos intentando poner en un brete a sus interlocutores. Lo hizo con Rufián al asegurar que tenía una excelente relación con Oriol Junqueras (“sabes que te queremos mucho”, asegura De Alfonso que le dijo una vez Junqueras); y también lo hizo al responder a Xavier Domenech, de En Comú Podem, cuando le soltó que se llevaba muy bien con el director de la revista Café amb llet, que es “de su partido”, ha dicho el exjefe de la OAC.

El inspector jefe Fuentes Gago

En varias ocasiones ha salido a colación el nombre del exjefe de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía José Ángel Fuentes Gago, mano derecha del comisario Eugenio Pino. El inspector jefe, hoy destinado en La Haya con un sueldo astronómico, fue el artífice de las visitas de De Alfonso al ministro Fernández Díaz. El exjefe de la OAC reconoció que le conoce hace años, que le tiene “consideración” y “respeto” y que es el policía que le fue a recoger al hotel y le llevó hasta el Ministerio. Hasta el despacho contiguo al del ministro, donde se produjeron las reuniones, le condujo el exjefe de gabinete de Fernández Díaz.

El diputado del PP, José Alberto Martín Toledano, evitó ahondar en las cuestiones referentes a la 'policía política' e insistió a De Alfonso en su afirmación de que nunca ha tenido una relación preferente con un partido político. Martín Toledano insistió en que hay partes de la grabación publicada que están manipuladas, como cuando el ministro afirma "la Fiscalía te lo afina". El diputado del PP ha respondido él mismo a la pregunta: "No lo dijo, yo le comunico que esa parte se manipuló en la cinta y fue esa parte la que se filtró".