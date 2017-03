El conseguidor de la Púnica montó un falso diario digital al servicio de Florentino Pérez y el Real Madrid

"Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero". Así celebró Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, el acuerdo al que llegó en septiembre de 2013 con el Real Madrid.

El mensaje se lo mandaba a su mediador con Florentino Pérez, Donato González, responsable de Société Générale en España, y la euforia de De Pedro estaba justificada. Era un contrato por 300.000 euros por un año para mejorar la reputación en redes sociales del Real Madrid en España y otros países.

La campaña en redes sociales organizada por De Pedro tenía como base central una página web, diariobernabeu.com. El método era similar al que De Pedro aplicó con otras campañas en redes que vendía a empresas y políticos, y que solían incluir un medio digital, en apariencia independiente, donde se publicaban noticias favorables al cliente que después se movían en redes sociales a través de cuentas falsas para influir en el debate público y aminorar el impacto de las noticias negativas.

Hoy diariobernabeu.com ya no está en funcionamiento y su cuenta de Twitter hace meses que no se actualiza. Se presentaba como un "periódico digital con todas las noticias del Real Madrid", pero tanto en las redes como en su propia web –accesible parcialmente a través de Archive.org– omitía que quien realmente pagaba ese supuesto medio de comunicación era el propio club, a través del contrato con la empresa de Alejandro De Pedro, EICO.

El equipo de comunicación del Real Madrid y, en ocasiones, el propio Florentino Pérez, daban indicaciones directas a De Pedro sobre los contenidos que tenían que aparecer en esa web. La relación entre De Pedro y el presidente del Real Madrid está acreditada por los numerosos mensajes SMS y llamadas telefónicas que figuran en el sumario judicial de la trama Púnica, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

El Diario Bernabéu no solo servía para mejorar la reputación en redes del Real Madrid o contar noticias sobre el club. También para lanzar campañas contra los árbitros y contra rivales de Florentino Pérez, como el expresidente del club Ramón Calderón. O incluso para presionar al entrenador con la alineación.

"Presi, lo sacan ahora y te lo envío"

Gareth Bale fue contratado en el último suspiro del mercado de fichajes el 31 de agosto de 2013. El Real Madrid se comprometió entonces a pagar una cifra récord: 99 millones de euros.

Pero, cosas del fútbol, el fichaje se demoró más de lo previsto; el galés se incorporó tarde a los entrenamientos y el entrenador, Carlo Ancelotti, no terminaba de alinear de inicio a Bale tanto como se esperaba por el precio pactado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Presi, lo sacan ahora y te lo envío", avisaba De Pedro a Florentino Pérez a las diez de la noche el 16 de enero de 2014 en relación con una publicación en diariobernabeu.com escrita para reclamar la titularidad de Bale: "Además, mañana en la rueda de prensa preguntarán por esto al entrenador".

A las 7:51 del día siguiente, De Pedro vuelve a escribir al presidente del Real Madrid: "Buenos diass presi, hemos sacado dos artíulos, hoy se mueven en redes sociales http://www.diariobernabeu.com/bale-reclama-su- sitio/1258 y este dirigido al entrenador http://www.diariobernabeu.com/ancelotti-pon-bale/1254". Y a las pocas horas, otro mensaje más de De Pedro a Florentino Pérez: "Hace un rato q se cambiaron como pediste. Un abrazo".

Ambos artículos no están ya disponibles en la web, pero tanto la dirección como el mensaje "dirigido al entrenador" quedan aún más claros pocas horas después. Esa misma mañana, en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, los servicios de prensa del Real Madrid daban la palabra al periodista Javier Iglesias, director de diariobernabeu.com, para preguntar por las suplencias del galés, tal y como había avisado De Pedro a Florentino Pérez: "¿Es un lujo excesivo que Gareth Bale no sea titular en todos los partidos como ocurre con Cristiano Ronaldo?" Este es el vídeo con la pregunta de Javier Iglesias y la contestación del entrenador:

Tras la pregunta de Javier Iglesias, Alejandro de Pedro envió por SMS el vídeo a Florentino Pérez. "Presi esta mañana se ha preguntado al entrenador como te dije", escribía De Pedro con un enlace al vídeo en Youtube. "Bien", respondía Pérez.

OPINIÓN. 'Ancelotti, pon a Bale'. @Iglesias_Javi asegura que "Gareth debe jugar siempre" y elogia a la 'BBC'. http://t.co/TTXaKJceF9 — Diario Bernabéu (@DiarioBernabeu) January 17, 2014

diariobernabeu.com no sólo presionaba al entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. También a los árbitros tras un clásico en el que cayó el Madrid 3-4 frente al F.C. Barcelona. "Buenas noches presi, estamos a tope con el tema del arbitraje, sobre todo sacando imágenes del pisotón en la cabeza de Busquets a Pepe", informaba De Pedro en marzo de 2014.

Envió un mensaje similar a Antonio Galeano, responsable de comunicación del Real Madrid: "Buenas noches Antonio, estamos a tope con el arbitraje si tenéis algo interesante me lo envías. Gracias y un abrazo".

Al día siguiente, De Pedro envía a Pérez y Galeano el siguiente mensaje: "El Real Madrid acostumbrado a jugar con diez contra el Barça http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-expulsiones-barcelona-diez- jugadores/4170".

Galeano responde: "Magnífico trabajo. Abrazo". Y añade en su comunicación con Pérez: "Hemos hecho dos mas, por indicación de Antonio [Galeano], http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-perjudicado-arbitros-liga/4169 Y la tercera, Undiano es reincidente y talismán para el Barsa http://www.diariobernabeu.com/undiano-mallenco-barcelona/4182". Se refiere a Alberto Undiano, uno de los árbitros de Primera División.

Pero no solo Galeano daba instrucciones directas a De Pedro. También lo hacía en algunas ocasiones el propio Florentino Pérez, como se ve en este mensaje de julio de 2014: "Alex, no pongáis en el diario Bernabéu que media Europa está detrás de Isco porque aparte de que no es verdad nos va a terminar creando problemas". Y De Pedro le responde: "Vale, ahora mismo lo quitan. De todas formas presi echo en falta más q nos digan q interesa poner y q no, superamos ya los 2 millones de visitas así q lo q se pone tiene su repercusión en los madridistas". A este mensaje de De Pedro, Florentino no respondió.

La de Isco no es la única corrección que hace Florentino Pérez a De Pedro. En septiembre de 2014, le dice: "Pones muchas cosas de Di María".

Hacía un mes que había firmado su traspaso al Manchester United. De Pedro le responde: "Puede ser se lo diré pero es q el tío trae mucho tráfico. Por cierto hoy el as criticaba la decisión q habéis tomado con la cantera, se ha sacado esto http://www.diariobernabeu.com/cantera-real-madrid-remodelacion/13379".

De Pedro también publicaba artículos contra el expresidente madridista Ramón Calderón, rival de Florentino Pérez, como este que le mandó a Antonio Galeano en abril de 2014: "http://www.diario-bernabeu.com/tapese-un-poquito-senor-ramon-calderon/4857".

En alguno de los mensajes, el propio Florentino duda de la eficacia de la estrategia de redes sociales diseñada por De Pedro: "Vale para algo lo de el diariobernabeu. Todo el mundo sabe que es un diario de la casa", le escribe por SMS.

Según declaró Florentino Pérez hace unos meses ante la Audiencia Nacional, donde fue citado como testigo por este contrato con De Pedro, el Real Madrid decidió romper con la empresa para cerrar un acuerdo mucho más ambicioso con Microsoft, que desarrolló un herramienta de software a medida para gestionar las redes sociales del club.

En el interrogatorio, el fiscal le preguntó en varias ocasiones por el Diario Bernabéu. En su declaración, cuyo audio desveló El Confidencial, Florentino Pérez aseguró que esa web la montó De Pedro desde su empresa "para tener más contacto con este mundo de los seguidores" en redes sociales. "El diario es un tema menor" (...), "es uno de los miles que hay sobre el Real Madrid". También aseguró que ese diario no lo pagaba el club, sino que corría a cargo de Alejandro De Pedro, y que no conocía de nada a su director, Javier Iglesias.

Ante la Audiencia Nacional, como testigo, Perez se mostró también arrepentido de su contrato con Alejandro de Pedro y "la fatalidad de que una persona que nos presentan como experto resulta que después está implicado en una cosa que mancha el nombre del Madrid".

Javier Iglesias, el periodista que dirigía Diario Bernabéu, hoy trabaja como coordinador de Diario Madridista, una sección dedicada al Real Madrid dentro de OK Diario, el digital de Eduardo Inda. Iglesias también fue interrogado por la Audiencia Nacional como testigo de la Operación Púnica. Ante el fiscal, según publicó El Confidencial, Iglesias admitió que ese medio tenía como único cliente al propio club. “Hay un cliente que es el Real Madrid, y nos pedían que hiciéramos determinadas cosas como contrarrestar una campaña contra un jugador publicada en otros medios”.

Conversaciones de Alejandro de Pedro con Florentino Pérez. by eldiario.es on Scribd