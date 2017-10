Otro juez bloquea el veto de Trump, pero deja que se implemente para Venezuela

Un juez del estado de Maryland bloqueó hoy temporalmente el tercer veto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero permitió que las restricciones para entrar a ese país se apliquen a los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.

Este es el segundo fallo que Trump recibe en contra de su veto en las últimas horas y, en ambos casos, la sentencia no afecta ni a Corea del Norte y ni a Venezuela, país este último en el que las restricciones afectan solo a algunos funcionarios y su "familia inmediata".

En un fallo emitido anoche y dado a conocer hoy, el juez de la corte federal de Maryland, Theodore D. Chuang, frenó la implementación del veto al considerar que podría discriminar a una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege precisamente la libertad en ese ámbito.

El magistrado considera que las declaraciones que Trump hizo en Twitter y durante la campaña presidencial de 2016 pueden ser prueba de que, en realidad, el mandatario busca crear un "veto musulmán" para prohibir la entrada a Estados Unidos de miembros de esa religión.

Corea del Norte y Venezuela no fueron incluidos en la decisión del juez porque en esos países casi no viven musulmanes y, por tanto, no puede probarse que Trump busca discriminar a una minoría religiosa, como ocurre en las otras seis naciones con mayoría de población islámica (Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad).

De esta forma, el tercer veto migratorio que Trump proclamó el 24 de septiembre pudo entrar en vigor para Venezuela y Corea del Norte anoche a las 00.01 hora local (04.01 GMT).

Según el juez de Maryland, este veto impedirá la entrada de "menos de 100 personas" desde Corea del Norte, donde los viajes a Estados Unidos están bloqueados, y desde Venezuela, donde las restricciones solo se aplican a un grupo de funcionarios y no a la población.

En concreto, quedan sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a Estados Unidos información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, porque, según el Gobierno de Trump, el país suramericano se niega a "compartir adecuadamente" datos sobre sus ciudadanos.

El presidente proclamó el 24 de septiembre ese tercer veto con la intención de prohibir indefinidamente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de algunos países.

Ese sustituía al segundo, proclamado en marzo y que entró en vigor de manera parcial en junio con el objetivo de impedir durante 120 días la entrada a Estados Unidos de refugiados y, durante 90, el ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Poco después de llegar al poder, el 27 de enero, Trump proclamó su primer veto, que también fue bloqueado por los tribunales.