Alfonso Ussía carga contra Marhuenda por permitir que le insulten en las páginas de La Razón

En los últimos días, en las páginas de La Razón se ha producido un duro cruce de acusaciones, incluso insultos, que han acabado por salpicar a su director, Francisco Marhuenda. Los protagonistas han sido el literato J.J. Benítez y el columnista del diario Alfonso Ussía.

Todo comenzó a partir de una entrevista al escritor publicada el pasado 8 de septiembre. En ella, Benítez opinaba así sobre el periódico: "Antes leía más La Razón. Lo que me gustaba del periódico era la confección, lo que ahora se llama el diseño, me parece muy dinámico y atractivo. También he leído muchas veces la última página de Alfonso Ussía, pero no estoy de acuerdo con él porque es muy yihadista".

Parte de la entrevista a J.J.Benítez publicada en La Razón el 8 de septiembre

En una dura columna titulada 'Lector de periódicos' y publicada este domingo, Ussía se hacía eco de estas palabras. En ella respondía a Benítez describiéndole como "excesivamente gilipollas" por llamarle yihadista, lo que para él "es lo mismo que calificarle de etarra". "Leerse como yihadista en el propio periódico, en tu casa, sienta bastante mal", resumía Ussía, antes de culpar de lo ocurrido al director de La Razón.

Artículo de Alfonso Ussía en La Razón

Y es que una vez despachado Benítez, Ussía se centra en el director de su periódico. Tras recordar que el fundador y primer director de ABC, Torcuato Luca de Tena, tenía como máxima leerse el periódico cada día, el columnista carga contra Marhuenda por no haber "tirado el insulto injusto e infame a la papelera" y le acusa de "no haber leído el periódico ni la entrevista" por estar "entregado a la defensa de la pasividad de Rajoy".