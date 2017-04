El Consejo de Informativos de TVE critica la "contratación política" que hizo Ignacio González de una periodista

El auto de la Operación Lezo señala que el expresidente de Madrid "habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses"

El director de Informativos de RTVE, ex mano derecha de Marhuenda, ha respondido que no sabe a qué periodista se refiere el juez y niega contrataciones no profesionales

El Consejo pide explicaciones a la radiotelevisión pública