La lluvia en Madrid inunda hospitales, estaciones de metro y carreteras

Las fuertes lluvias en la tarde del jueves en Madrid han provocado graves inundaciones en hospitales, estaciones de metro y carreteras. En solo media hora, los bomberos realizaron medio centenar de intervenciones, se abrieron 150 expedientes de accidentes y al final de la jornada los servicios de emergencias habían registrado 300 incidencias. Los distritos más afectados de la capital fueron Carabanchel, Latina y Tetuán.

Varios hospitales de la región han tenido que lidiar una vez más, como ya ha pasado en otras ocasiones, con el agua en el interior. La situación más complicada se vivió en La Paz, de donde tuvieron que sacar a varios pacientes para reubicarlos en otros centros hospitalarios, como el Clínico y el Ramón y Cajal, según el sindicato MATS. La zona más afectada fue el servicio de urgencias.

Aún no t has ido de vacaciones? Vuelve nuestra temporada piscinera! @jsanchezmartos venga a darse un chapuzón, corra q no queda mucho sitio! pic.twitter.com/HLsBj97heS