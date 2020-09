Cataluña estabiliza la progresión del virus a 10 días del inicio de las escuelas

Barcelona, 4 sep (EFE).- Cataluña ha logrado estabilizar la progresión del coronavirus y confía en ir reduciendo la epidemia las próximas semana, cuando quedan diez días para el inicio escolar y se cumplen, el domingo, los seis meses de la primera víctima mortal oficial de la pandemia, una abuela de 86 años que falleció el 6 de marzo.

Los datos epidemiológicos en Cataluña han evolucionado favorablemente, aunque poco a poco, durante la última semana gracias a las medidas de contención impuestas en toda la comunidad -prohibición de reuniones de más de 10 personas, no fumar si no se guardan dos metros de distancia interpersonal y cierre total del ocio nocturno-, a las medidas restrictivas que se han prorrogado en el área de Barcelona, el Segrià, la Noguera y la ciudad de Reus, y los cribados masivos de PCR.

Así, Salud Pública ha conseguido que la velocidad de reproducción del coronavirus (Rt) se haya estabilizado en uno -cada infectado contagia de media a una persona- en Cataluña, aunque aún ha sumado 1.465 nuevos positivos y otras diez muertes en las últimas 24 horas, mientras que ha descendido por tercer día consecutivo el número de pacientes hospitalizados.

El riesgo de rebrote (EPG), que es el índice que mide el potencial de crecimiento del virus, sigue siendo alto, y se mantiene como ayer entorno a 186, mientras que las diez nuevas defunciones por covid notificadas elevan a 13.061 el número total de fallecidos por la epidemia en Cataluña.

Se trata del cuarto día en que mejoran ligeramente los datos epidemiológicos en Cataluña, donde se han incrementado los cribados masivos, que hoy han finalizado en L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, y Sant Boi, mientras que continuarán hasta mañana en Salt.

Para la próxima semana, Salud ya ha programado dos días, lunes y martes, de cribados masivos en Sant Joan de les Abadesses (Girona), y para más adelante en los barrios de Trinidad Vella y el Raval de Barcelona.

Según los datos actualizados este viernes por el Departamento de Salud, en las últimas 24 horas se han confirmado 1.465 nuevos positivos -cien menos que ayer-, que elevan el total acumulado durante la pandemia a 135.650, de los que 112.956 son casos confirmados por PCR, 1.315 en las últimas 24 horas.

El número de pacientes ingresados por covid en los hospitales de Cataluña es hoy de 673 (11 menos que ayer), de los que 125 están en la UCI (uno menos que el recuento del día previo).

En la ciudad de Reus (Tarragona), donde hoy Salud ha prorrogado otros quince días las medidas restrictivas de actividades, aforos y horarios para contener la propagación del virus, ha repuntado este viernes el riesgo de rebrote a 271,1 -nueve puntos más que ayer- con una velocidad de contagio de 0,76.

El alcalde de Reus, Carles Pellicer (Junts x Reus), ha pedido un "esfuerzo" a la ciudadanía para rebajar el riesgo de rebrote de la COVID-19 y ha solicitado "comprensión" a los sectores económicos más afectados.

Una buena noticia en esta jornada ha sido que el Hospital de Bellvitge ha dado de alta a su último paciente de la primera ola de la pandemia de COVID-19.

Se trata de Carlos, de 55 años, que ingresó en el hospital con un pronóstico muy grave el 18 de abril y tras 139 días hospitalizado, 75 de ellos en la UCI, finalmente recibió ayer el alta.

"No pensaba que iba a salir de esta, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a todos los profesionales que me han cuidado", ha dicho el paciente, que ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que extreme la prevención de la transmisión de la enfermedad y se evite así en lo posible que otras personas pasen por lo que ha tenido que pasar él.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy que destinará hasta fin de año 18 millones de euros a cubrir las necesidades básicas de cerca de 34.000 personas usuarias de los servicios sociales, 12.000 de ellas niños, para responder a la emergencia provocada por el coronavirus.

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha sostenido este viernes que hay que abrir las escuelas a pesar del riesgo de contagio "sin miedo y con toda la responsabilidad".

Padrós se ha manifestado convencido de que, como están haciendo otros países, aquí la vuelta a las aulas "si se hace bien y se establecen medidas" es posible, pero ha advertido de que "no se insiste bastante en la prevención".