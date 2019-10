Dimite el diputado de Ciudadanos que cobró los viajes en su coche vía BlaBlaCar pese a percibir dietas por transporte

No ha bastado admitir el error y pedir disculpas. El diputado de Ciudadanos por Almería en el Parlamento andaluz, Andrés Samper, ha anunciado su dimisión cerca de la medianoche de este jueves, horas después de hacerse público que había cobrado a sus acompañantes en coche, a través de la red social BlaBlaCar, a pesar de percibir las dietas por desplazamiento del Parlamento para el trayecto de Almería a Sevilla, sede de la Cámara legislativa. "He decidido presentar mi dimisión y mi renuncia al acta. Soy consciente del error cometido y asumo mi responsabilidad para no dañar un proyecto limpio como es el de Ciudadanos. Reitero mis disculpas a todos los andaluces", ha escrito Semper en su cuenta de Twitter.

Samper, parlamentario veterano de 55 años, aprovechaba los viajes en coche desde su provincia hasta la capital andaluza para compartir gastos con invitados a través de Blablacar. Dada la mayor distancia entre Almería y Sevilla, sus indemnizaciones por desplazamientos estaban entre las más cuantiosas de la Cámara. La distancia entre ambas capitales es de 414 kilómetros, de modo que un viaje de ida y vuelta da derecho a 207 euros. La indemnización por kilometraje que paga el Parlamento es de 0,25 euros por kilómetro, de modo que la dieta de los diputados de Almería se estima en unos 103,5 euros ida y otros 103,5 euros vuelta.

La noticia se ha difundido por redes sociales mientras en la Cámara se debatían sendas enmiendas a la totalidad de PSOE y Adelante contra el proyecto de ley de Presupuestos para 2020, que cuenta ya con el apoyo garantizado de PP, Ciudadanos y Vox. El revuelo provocado dentro del grupo parlamentario naranja, socio de Gobierno de Juan Manuel Moreno, motivó una reunión de urgencia. Su portavoz, Sergio Romero, y la propia presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (de Cs), se ausentaron del debate para tratar de gestionar la crisis con el diputado almeriense.

Pantallado del perfil del diputado almeriense de Cs Andrés Samper en Blablacar, que el usuario ya ha eliminado.

Samper empezó por borrar su perfil en la red social Blablacar, donde ofrecía asiento en su coche para este mismo jueves a las 19.00 horas por 24,50 euros -salida desde un hotel del barrio de la Macarena, próximo al Parlamento-. En su perfil, decía: "Andrés, 55 años. Soy una persona con mucha experiencia al volante, más de 30 años de carnet que, por motivos de trabajo, hago el trayecto Almería-Sevilla todas las semanas. Persona extrovertida, con buena conversación. Me gustaría compartir viaje". Su vehículo es un Mercedes-Benz Clase C de color negro. Tras el borrado, el diputado negó la noticia a través de su perfil de Twitter, pero acto seguido también eliminó ese mensaje, aunque para entonces ya lo habían leído varios periodistas y diputados en el parlamento.

Finalmente, Ciudadanos obligó a Samper a emitir un comunicado admitiendo el "error" y explicando que el diputado desconocía que "esto estuviera mal". Al parecer, fue el hijo de Samper quien le creó a su padre la cuenta de Blablacar para que no viajara solo a Sevilla, después de que tuviera un accidente a la altura de Loja (Granada) tras quedarse dormido al volante. Según el partido naranja, el diputado almeriense hizo cuatro viajes acompañado y previo cobro de alguna tarifa a través de Blablacar, aunque ahora le obligarán a devolver el dinero ingresado a la Cámara. Cs no ha facilitado el dato exacto de los ingresos extra que logró Semper gracias a compartir su coche, aunque asegura que sólo compartió cada viaje con un único acompañante.

En su cuenta de Twitter, Samper ha admitió finalmente que "entre el 16 y el 23 de octubre" realizó los cuatro viajes en Blablacar. "He comunicado lo ocurrido a lo dirección de mi grupo parlamentario así como mi decisión de presentar mañana [por este jueves] a los servicios de la Cámara mi solicitud de devolución de las dietas por desplazamiento correspondientes al presente mes". El diputado admite su error y pide "disculpas a quien haya podido ofender". "Me arrepiento profundamente de este comportamiento impropio de mi condición de diputado", finaliza. No fue suficiente. Horas después del debate, Samper volvió a escribir un mensaje -difundido por el propio partido entre los medios- anunciando su dimisión y la renuncia al acta.

Los ingresos de los 109 parlamentarios andaluces están reglados por la Cámara: todos tienen un sueldo bruto de 3.127 euros al mes, más las dietas por desplazamiento y alojamiento, que pueden alcanzar los 1.500 euros mensuales, según la distancia entre su provincia de origen y la sede del Parlamento, en Sevilla. Obviamente percibe más por estos conceptos un diputado de Almería que otro de un municipio sevillano.

Podemos Andalucía, el partido que dirige Teresa Rodríguez (ahora integrado en la coalición con IU: Adelante Andalucía), siempre ha hecho campaña contra este tipo de indemnizaciones y dietas, que consideran "sobresueldos" de los parlamentarios. Recientemente, Rodríguez intentó sin éxito devolver las dietas que había percibido mientras estuvo de permiso por maternidad, pero los servicios jurídicos de la Cámara le negaron esa posibilidad porque no está reglada.