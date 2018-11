Moreno ve "incoherente" que Marín pase de "perro de compañía" del PSOE a "perro de presa" en campaña

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado "incoherente" que el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, haya pasado a "perro de presa" en campaña tras ser "perro de compañía" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la legislatura, y ha defendido el papel de su formación "enfrentándose cara a cara al socialismo más férreo" e "incompetente" de España.



En referencia a Cs, Juanma Moreno ha criticado que haya estado "tres años y medio apoyando al socialismo de siempre", y no avanzar en términos económicos, sanitarios, sociales o, "por supuesto, de corrupción".



Ha afeado también a Marín que "en la primera ocasión" que ha tenido, tras la entrada de su formación al Parlamento andaluz, pactara con el PSOE. En contraposición, los dirigentes del PP, ha añadido Moreno, se sienten "orgullosos de nunca haber apoyado" al "PSOE de Chaves y de Griñán", porque no creen "en esas políticas".



"Ciudadanos (Cs), que lleva en su ADN el socialismo, no puede traer el cambio a Andalucía", ha proseguido el presidente del PP-A, quien ha explicado, en un mitin en Granada --al que han asistido unas 2.000 personas, según la organización--, que la cabeza de lista por Cs en la provincia, Mar Sánchez, fue candidata en unas primarias del PSOE, y que su candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales, Luis Salvador, fue senador socialista.



El 2 de diciembre "no podemos equivocarnos en el voto, porque muchos hablan de traer el cambio pero sólo una fuerza, el PP Andaluz, garantiza el cambio en Andalucía", ha señalado Juanma Moreno.



"A todos los andaluces que están hartos de socialismo, de listas de espera, de desempleo, les digo que esto se va acabar y que se acabará con el PP andaluz, que es la única garantía de cambio y de que Andalucía funcione de una vez por todas", ha añadido.



Moreno ha intervenido en este mitin en el centro de Granada, junto con el presidente del PP, Pablo Casado, al que también ha asistido el secretario general del PP, Teodoro García.



Ha tenido un recuerdo para los afiliados del PP de Gójar, cuya sede fue "atacada con pintura" esta semana, y ha agregado que el proyecto popular es "garantía de cambio" contra la corrupción.



Juanma Moreno ha asegurado que pondrá en marcha una bajada masiva de impuestos, para "en una legislatura ponernos al nivel de la comunidad autónoma que más empleo genera, Madrid", y ha recordado su compromiso de eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones".



Moreno se ha referido también a las listas de espera en la sanidad, ha trasladado su "solidaridad a todos los grandes profesionales que están defendiendo la dignidad de la sanidad pública".



Ha sido en su tercer acto en campaña en que coincide con Casado, y en el que también han intervenido la cabeza de lista por Granada al Parlamento andaluz, Marifrán Carazo, y el presidente provincial del partido, Sebastián Pérez.



Carazo ha defendido que el PP agita "la bandera de la libertad y del cambio" en la provincia de Granada, donde ha recordado que se produjeron las movilizaciones masivas contra la fusión hospitalaria, que posteriormente fue derogada.