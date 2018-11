La Mesa del Ferrocarril de Almería inicia un calendario de movilizaciones "por el mal servicio"

La Mesa del Ferrocarril almeriense ha comenzado un calendario de movilizaciones en protesta por las decisiones tomadas por el Gobierno central en relación con la llegada de la Alta Velocidad y pide amparo por escrito a la presidenta de la Junta de Andalucía. Esta plataforma cívica de unión social y de presión, que reúne a casi doscientos colectivos junto a gran parte de ayuntamientos de la provincia, con profesionales y especialistas del sector, considera que las decisiones técnicas del proyecto del AVE con Murcia se han tomado de forma unilateral desde Madrid sin contar con el apoyo del sentir local.

La Mesa se quedó "compuesta y sin novio" tras el compromiso socialista de una visita del ministro de Fomento Ábalos a la provincia que no se ha producido aún. Durante septiembre y octubre se ha esperado la reunión entre ambas partes, pero el ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado licitaciones de tramos sin tener en cuenta las reivindicaciones locales.

Se ha cansado de esperar y en la tarde del viernes 9 de noviembre retomaban las movilizaciones, con una concentración ante la Estación Intermodal (tren y autobús) de la capital, en protesta por el traslado provisional del servicio ferroviario a la vecina localidad de Huércal mientras duren obras del AVE en la ciudad. Una solución equivocada según la Mesa, que considera que la adecuación de la estación de Huércal tiene "un coste similar al que hubiera tenido el montaje provisional de un ‘bypass’, que es la solución habitual en otras ciudades", en palabras del portavoz de la plataforma almeriense, José Carlos Tejada. Añadiendo además las molestias a los usuarios por los traslados en autobús a la cercana población, cuya estación llevaba una veintena de años fuera de servicio. El PSOE almeriense no ha acudido ahora a la protesta, cuando sí lo hacía antes de gobernar en Moncloa. Este es el comunicado de la Mesa:

"La Mesa se ha cansado de esperar la visita del Ministro de Fomento, el Sr. Ábalos, a la provincia que con diferencia es la más castigada de todo el Estado español. Posiblemente no tenga mucho que contar a los ciudadanos de esta provincia y lamentamos profundamente que tenga tiempo para ir de forma reiterada a aportar soluciones a Extremadura, Granada, Murcia y Sevilla y no a Almería, después de más de 4 meses desde que tomó posesión. Desde nuestra plataforma seguimos viendo un escenario muy poco claro para que las mejoras de las infraestructuras ferroviarias en nuestra tierra se hagan realidad. Sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente no habrá presupuestos para el 2019 y eso significará que Almería seguirá en vía muerta. (...) Licitar es cierto que se licita, pero nos preguntamos que dónde están las adjudicaciones", puntualiza el comunicado de la plataforma.

Esta primera protesta ha sido el pistoletazo de salida de un calendario de acciones que se va a llevar a cabo en los próximos meses. Así, se va a celebrar una Jornada en colaboración con la Universidad de Almería, el próximo día 15 de noviembre a las 5 de la tarde en el Paraninfo de la UAL, que va contar con varios ponentes de fuera de Almería.

El tercer aniversario de la Mesa va a tener lugar en la Puerta de Purchena el próximo día 23 de noviembre a las 19.30 horas, con un concierto reivindicativo donde habrá varías intervenciones y la entrega del Premio AVE 2018.

Además, se ha solicitado por escrito el amparo de la Presidenta de la Junta de Andalucía, para que vele por los intereses de los almerienses en materia de infraestructuras ferroviarias. "Queremos que la Junta de Andalucía abandere con rotundidad la reivindicación ferroviaria en nuestra provincia, y no descartamos la convocatoria de una macro manifestación para primeros de año", explica Tejada, añadiendo que barajan organizar un desayuno con los cabezas de lista de los partidos que se van a presentar a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía.