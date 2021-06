Andalucía ya cuenta con el certificado de vacunación como Navarra, Valencia, Aragón y Extremadura

En Andalucía, Navarra, la Comunidad Valencia, Aragón, Extremadura ya se puede tramitar desde este lunes 7 de junio el certificado COVID Digital aprobado de la Unión Europea (UE). Este documento, que facilita la movilidad entre países de la Unión, también se ha activado en otros países como Alemania, Polonia, Grecia o Croacia.

Andalucía acelera la vacunación entre los menores de 50 años: se amplían las citas para los nacidos entre 1975 y 1980

Saber más

Bruselas aprobó esta iniciativa sanitaria con el objetivo de reactivar el turismo internacional de cara a la campaña de verano. Su entrada en vigor ha sido finalmente acordada para el próximo 1 de julio. Sin embargo, hay territorios que han sido elegidos para poner en práctica estos certificados, entre ellos Andalucía. "Si la mayoría de los europeos tendrán su certificado de vacunación en julio, en Andalucía, una vez más, nos adelantamos y somos pioneros", expresó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en su reaparición pública tras haber superado el coronavirus.

Andalucía "se adelanta" varias semanas a la fecha de implantación de este documento, pero a Moreno se le olvidó de mencionar que la región comparte esta iniciativa con otras comunidades autónomas. Así, los andaluces no serán "los primeros europeos" en tener este certificado de vacunación.

Tipos de certificados

El certificado de vacunación se puede obtener a través de la app Salud Andalucía o de la página web ClicSalud+ del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por su parte, las personas mayores de 65 años recibirán este documento a través de correo convencional. La validez del mismo es de 365 días después de la fecha de vacunación. Tanto en su versión digital como en papel, el certificado cuenta con un código QR que acredita que el titular ha recibido alguna de las vacunas autorizadas frente a la Covid-19. El certificado es gratuito y es bilingüe.

Para aquellos andaluces que no se encuentren vacunados, existe un certificado de recuperación que confirma que la persona ha superado la enfermedad en los últimos seis meses y que cuentan con inmunidad. Su validez comienza una vez termine el periodo de aislamiento, día 11 desde la prueba PCR positiva y hasta 180 días después.

Aparte de estos certificados, existe una acreditación de pruebas que presenta que su titular dispone de un resultado negativo a través de una prueba diagnóstica de Covid-19, bien un test de antígenos o de una PCR. Este documento será de especial utilidad para asistir a determinadas actividades o eventos.

"No es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar", sino que es "un mecanismo que facilita la movilidad", recuerda el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González.