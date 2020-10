Andalucía presume de hacer el doble de pruebas PCR que en primavera y el PSOE acusa al consejero de mentir con las cifras

Mañana de reproches y cruce de cifras a las vísperas de que Andalucía quede cerrada perimetralmente por la Covid-19. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el portavoz de Salud del Grupo Socialista, Jesús María Ruiz, han puesto frente a frente durante la Comisión parlamentaria de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía su visión de la evolución de las pruebas diagnósticas para detectar el coronavirus así como de las actuaciones de rastreo y seguimiento de los pacientes contagiados o sospechosos. Mientras la Junta presume de hacer el doble de pruebas PCR que en primavera, el socialista ha acusado a Aguirre de decir "mentira tras mentira" con las cifras.

Nuevo récord diario de casos de COVID-19 en Andalucía en vísperas de su cierre perimetral: 5.202 nuevos contagios y 31 muertes

Saber más

"Vamos a intentar instruirle un poquito. Hay que estudiarse el protocolo y saber de lo que se habla", la recriminaba el consejero a Ruiz, que tachaba a Aguirre de estar "derribando el sistema sanitario" y señalando que "si se hicieran PCR en Andalucía al nivel de media nacional los positivos detectados serían muchos más". Aguirre ha argumentado que desde el inicio de la pandemia en marzo, y hasta el 31 de julio, se realizaron 406.250 PCR frente a los 767.589 registrados en la segunda ola (desde el 1 de agosto al pasado 23 de octubre), presumiendo de haber efectuado "casi el doble de pruebas que en el periodo anterior en menos de la mitad de tiempo". "Estas cifras ponen de manifiesto que se han realizado todas las pruebas que el comportamiento de la pandemia está requiriendo, adecuándonos en todo momento al cumplimiento de los protocolos existentes”, ha dicho Aguirre.

Ruiz, por su parte, ha lamentado que la Consejería de Salud haya apostado por "pruebas alternativas" como test rápidos serológicos que "sólo son adecuados para detectar a posteriori qué personas han tenido Covid" y, más recientemente, por test de antígenos que sirven únicamente para localizar la enfermedad en "personas sintomáticas dentro de los primeros siete días de evolución. Pero no los están aplicando en estos casos, sino a asintomáticos y con un riesgo enorme de falso negativo", ha alertado.

Rastreos "el mismo día"

Por otro lado, el consejero de Salud y Familias ha analizado las labores de rastreo efectuadas en Andalucía. En este sentido, ha detallado que “todos los centros de Atención Primaria tienen establecidos circuitos definidos para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus”. “En el caso de confirmarse un caso positivo, el mismo día de la obtención del resultado, los rastreadores realizan el estudio de contactos estrechos”.

Para el socialista, Andalucía está "a la cola de PCR por habitante" en España, la "mentira" de los rastreadores, porque desde el Gobierno de la Junta se anunció primero que habría más de 9.000 y después se ha confirmado en informes oficiales que sólo hay 307 rastreadores trabajando a tiempo completo en Andalucía. Ha añadido que la autonomía andaluza es la última en rastreadores por habitante, con 1 por cada 14.929 personas y “así no se pueden detectar casos”, según ha insistido. “El problema es que no se rastrea porque no hay personal suficiente y mucha gente está en casa sin que les llamen durante días”, ha expuesto el portavoz de Salud del Grupo Socialista, quien ha afirmado que muchas personas apuestan por pagarse de su bolsillo las pruebas de coronavirus con un fuerte coste.