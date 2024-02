Andalucía prorroga una semana más la mascarilla en los centros sanitarios

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias “una semana más” en los centros sanitarios andaluces. La decisión la ha tomado el Gobierno andaluz pese a que es la tercera comunidad de España con una menor incidencia de virus respiratorios como la gripe y covid, una postura con la que se pretende “confirmar esa tendencia a la baja” y evitar confundir a la población.

Así lo ha indicado este viernes en Linares (Jaén) la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, a preguntas de los periodistas sobre la situación actual de esas enfermedades y la posible retirada de la obligatoriedad de la mascarilla. “Estamos en una incidencia de 379 por cada 100.000 habitantes y llevamos dos semanas bajando esa incidencia. Pero vamos a seguir una semana más con el uso obligatorio de la mascarilla”, ha manifestado García.

En este sentido, ha aludido a la “sensatez” y a la petición de informes que avalen las decisiones, como el Gobierno andaluz ha venido solicitando cuando “el Ministerio impuso la obligatoriedad saltándose los órganos colegiados, tanto de la ponencia de alertas como de la Comisión de Salud Pública, y después se saltó también al Consejo Interterritorial”.

“No confundir a la población”

“Aquello se hizo como se hizo. ¿Y ahora qué queremos nosotros hacer y por qué decidimos aguantar una semana más con la obligatoriedad de las mascarillas? No nos gustaría que la semana que viene tuviéramos un repunte en la incidencia y entonces no sé cómo le íbamos a explicar a la población que ya habíamos quitado la mascarilla la semana anterior”, ha afirmado. Al respecto, la titular de Salud y Consumo ha subrayado que “el objetivo es no confundir a la población y hacer las cosas de manera sensata para que ellos la entiendan”.

Por ello, pese a llevar “dos semanas de bajada de incidencia” en Andalucía y ser la tercera comunidad con una tasa más baja, tras Baleares y Galicia, ha optado por “esperar una semana más para confirmar esa tendencia de bajada”. “Para confirmar que es verdad que ya hemos tenido el pico y que no podemos volver a subir en la incidencia. Con lo cual yo creo que la decisión para la población es más certera”, ha concluido la consejera.