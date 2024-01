Un alto cargo de la Junta de Andalucía, sobre las mascarillas: “¿Quién necesita que nos obliguen por decreto a algo que sabemos?”

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, se ha referido este martes a “la polémica” sobre el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud y ha preguntado: “¿Quién necesita que nos obliguen por real decreto a algo que todos sabemos?”.

Bautista, en un mensaje con un vídeo en su red social X, recogido por Europa Press, ha incidido en que “ahora hay una polémica con el tema de las mascarillas, que la ministra --Mónica García-- quiere hacerlas obligatorias, etcétera”. “No os dejéis guiar por polémicas políticas”, ha pedido el delegado, que acompañaba el vídeo del siguiente texto: “Que no os cuenten milongas! Ahora quieren obligarnos a usar mascarillas, los mismos que sabían que el virus estaba matando, y convocaban manifestaciones multitudinarias sin su uso! Sed sensatos, sabéis hacerlo bien!”

Así, ha preguntado si “¿Hay alguien en España que no sepa que cuando llega la época de la gripe se tiene que vacunar?, ¿Hay alguien que no lo sepa? Venga, vacunaros”. “¿Hay alguien que no sepa que tenemos que lavarnos las manos con frecuencia y más en esta época? ¿Hay alguien que no lo sepa? Venga, higiene de manos”, ha continuado.

Por último, cuestiona: “¿Hay alguien que no sepa que hay que utilizar las mascarillas cuando te montas en el metro, en un transporte público, un autobús en invierno o cuando llega a un centro de salud o a un centro de mayores sociosanitario y tiene ancianitos allí muy delicados? ¿Hay alguien que no lo sepa? Ponéos las mascarillas”.

“¿Quién necesita que nos obliguen por real decreto a algo que todos sabemos?”, ha preguntado el delegado territorial de Salud en Málaga, al tiempo que ha señalado que “esto es toda una polémica para tapar una cosa, para tapar otra”. “Que no os cuente milongas, ya somos adultos. Os tenéis que vacunar, lo sabéis todos”, ha apostillado. En este punto, Bautista ha señalado también que “si es tan importante, si preocupan tanto, que pongan la vacunación obligatoria”.

Por tanto, ha pedido que la ciudadanía se vacune, se lave las manos, eviten sitios cerrados y se ventilen las casas, además de usar las mascarillas cuando se llegue a “sitios sensibles” como un autobús, un metro, un avión, un tranvía, un centro de salud o una residencia de mayores. “Y ya está, y lo haréis muy bien, sin que obligue ningún real decreto inventado. Eso es todo inventado”.