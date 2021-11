Belén Barreiro, directiva de Coca-Cola en Sevilla: "Los jefes tenemos que ser facilitadores, de forma que cuando terminemos seamos prescindibles"

La directora de la planta de Coca-Cola Europacific Partners en La Rinconada, Belén Barreiro, ha sido este miércoles la protagonista de las charlas-coloquios sobre los retos a los que se enfrenta la sociedad como consecuencia de la transformación económica y social derivada de la pandemia de la Covid-19 y de su impacto, organizadas por el Ayuntamiento de La Rinconada bajo el nombre de 'LR 20/30: Ideas para un mundo en transformación’ y respaldadas por elDiario.es Andalucía.

Entrevistada por el periodista Juan Carlos Blanco, la ingeniera gallega ha puesto sobre la mesa su experiencia en el campo de la gestión de equipos y empresas desde hace varios años, con la premisa principal de que los líderes de equipo “tenemos que ser facilitadores, de forma que cuando terminemos seamos prescindibles, y que ayuden a que la gente cada vez tenga más iniciativa, sean autónoma”.

Para ella, hay varias claves a tener en cuenta para tener éxito en el trabajo de grupo, pero sobre todo es “la humildad”, que es “como llegas a aprender, y es un aprendizaje mutuo por parte de los dos”. Y lo dice tras una serie de cambios en su trayectoria vital que la han llevado a trabajar en Rusia, Polonia o Suecia, cambios que han llegado “tras sentir que la gente funcionaba sola, con lo que hablé con mi responsable, buscamos un cambio y afianzar su evolución”.

“Todo se puede aprender, es cuestión de tiempo y dedicación. Me gusta el cambio, la vida es mejora continua, y la mejora es cambio. Cada día hay que aprender algo nuevo”, ha dicho ante un auditorio formado por jóvenes de distintas edades que han querido conocer de boca de la directora de Coca-Cola Europacific Partners cómo es su trabajo diario.

Una planta de referencia

Como ha explicado, es importante destacar la labor que se realiza en la planta de La Rinconada, donde actualmente se fabrican el 25 % de los productos de Coca-Cola que se vende en la Península Ibérica, que forma parte de “una apuesta decida por Andalucía de la compañía”.

Además, explica que la fábrica se encuentra en un punto neurálgico perfecto, con la A-4 muy cerca, “cerca de nuestros clientes, con Extremadura muy cerca también, un sitio con mucho capital humano, universidades, escuelas de Formación Profesional, y desde un punto de vista humano y de distribución es perfecto”.

En esta tarea lleva desde mayo de 2019, y en este periodo explica que están "trabajando avanzando en la línea de la compañía de ser cada vez más verdes, sostenibles, buscar cada vez más valor añadido amparados en la digitalización, en la industria 4.0, con unos objetivos sostenibles que marca la ONU en la agenda 2030”.

Entre otras acciones, ha explicado, se ha reducido un 21% en 10 años el consumo de agua. Ha recordado que se usa agua en las 12 líneas de producción en latas, "donde fabricamos todos los productos, y entre fabricación y fabricación hay que limpiar las líneas completamente, pero incluso en ese proceso ahora se usa menos agua".

La empresa ha instalado también un sistema de contadores “para tener visión instantánea del consumo ligado al target objetivo. Todas las máquinas tienen sensores que indican si están funcionando, y si paran, informan de por qué paran”. La compañía tiene la vista puesta en 2040, año emblemático a la hora de reducir gases de efecto invernadero a cero. Por el momento," se ha reducido un 41% el consumo energético de la planta en diez años. Es alcanzable, por supuesto, retador, también, y el objetivo es llegar antes de 2040”.

"Antes, teníamos la lata de acero, ahora de aluminio; hemos hecho todo el cambio de embalaje, reducido el peso de la botella de dos litros y tapones, con lo que usamos menos materia prima, y hasta el agrupador de latas es de material reciclado. Además, el 63% de las bebidas que producimos ya son sin calorías o bajas en calorías".

“Siempre he hecho lo que me ha apetecido”

Belén Barreiro, a pesar de su juventud, atesora una amplia experiencia en gestión de empresas, y tiene una visión muy real del techo de cristal que sufren las mujeres, incluso para evolucionar de reunirse solo con hombres a hacerlo con mujeres en el 100% de los casos: “Siempre he hecho lo que me ha apetecido. He tenido esa suerte, hay que reconocerlo, y estoy en una compañía en la que el 50% de mi equipo de reporte directo son mujeres, donde me encuentro muchas veces que somos todas mujeres en una reunión. Es una organización que apuesta por la diversidad en todos los aspectos, la entiende; pero además nos estamos formando y es un aprendizaje continuo”.