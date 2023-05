En la RAE hay un señor que es un genio porque dice que no pondría a un ceceante a dar el telediario. También dice que la gente de Granada debería tener mucho cuidado con no pronunciar las eses finales, como las que existen en la grafía del plural de niño, evitando decir “niñoh”. También dice que, de ser andaluz, él se borraría “algunos de los rasgos” fonéticos del habla andaluza (no todos, a Dios gracias). Y también comenta, con un tono que me recuerda al que tendrían los invitados de la Preysler en aquella recepción en la que el mayordomo repartía bombones de chocolate con almendra, que hay grados en los que lo aceptable, por latitud, pasa a ser inaceptable. La expresión del buen gusto.

Yo tengo claro que en la RAE no hay solo un genio, estoy seguro, pero sí que hay uno que es más genio que los demás, porque sale a la palestra a demostrarlo envalentonado, con la verborrea del ignorante y la mala baba del cretino. Sin embargo, lo importante no es el genio que demuestra serlo, sino la cantidad de gente a la que ese genio representa y que piensa exactamente igual que él.

Las andaluzas siguen siendo un conjunto de hablas tremendamente perjudicadas, señaladas y marginadas en los medios de comunicación. En los informativos siguen siendo extraños los casos de presentadores andaluces que, en cualquier caso, tienen que disimularlo hasta la extinción. También Roberto Leal tuvo que aguantar que Pablo Motos le preguntase si iba a camuflar su acento. Y el humorista y presentador Manu Sánchez fue vetado de Televisión Española por lo mismo.

Para el genio de la RAE, los andaluces estamos limitados por nuestra forma de hablar. Quizá tiene que ver con que olamos un poco a pobre

Además, en las películas y series de televisión, el andaluz suele ser cortito, pobre o vago. Y cuando no es ninguna de esas cosas, y como librarnos no nos íbamos a librar, suele ser malo. Eso, cuando el actor es hombre, porque cuando es mujer el abanico se cierra y el papel que queda disponible casi siempre es el de la chacha (en los años noventa y tristemente también en la actualidad). En general, son papeles en puestos de servicio, de subalternidad y nunca dirigentes o protagonistas los que esperan a andaluzas y andaluces que se aventuran en este mundo.

Para el genio de la RAE, los andaluces estamos limitados por nuestra forma de hablar. Quizá tiene que ver con que olamos un poco a pobre. Y esto me recuerda a aquello del árabe y el moro, que son lo mismo, pero no lo son porque uno tiene dinero y el otro no.

Para el genio de la RAE hay una sola cosa que los andaluces tenemos que hacer si queremos ser invitados a la casa de la Preysler: dejar de serlo.

Igual es cierto que los andaluces tenemos que lavarnos la boquita un poco porque hablamos regular. O igual es que en España hay demasiado genio limpiando, fijando y dando esplendor en la academia, y en productoras y cadenas de televisión. Demasiado genio, en general.