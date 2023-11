iAlguien que me explique qué es Andalucía, por favor!

Dicen que Andalucía es inspiración. Dicen que Andalucía son raíces y acento. Dice que es arte, es flamenco. Es sol, es agua, es viento. Es energía. Dicen que salud, relax y playas. Es riqueza. Por supuesto, dicen que es turismo y muchas más cosas, todas fenomenales, estupendas y maravillosas.

Dicen en la web Andalucía.org, que es vértice entre Europa y África y punto de encuentro del Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo; ha sido codiciada a lo largo de los siglos por numerosas culturas desde que la historia es historia y aún mucho antes. Que su territorio representa el 17,3 % de España, con 87.268 km2 de superficie y de extensión superior a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria o Suiza.

Dicen también que la diversidad de paisajes va desde el cálido valle del Guadalquivir, a las frondosas sierras de media montaña, pasando por paisajes volcánicos como el desierto de Tabernas o por los de las blancas cumbres de Sierra Nevada. El río de Andalucía, el Guadalquivir, es fuente de vida en su cruce transversal del territorio andaluz y en su desembocadura, Doñana, el paraíso en la tierra con permiso del Egipto de los faraones. Y el litoral andaluz, ya la duodécima maravilla de la galaxia, con sus casi 900 km de longitud, alberga gran número de poblaciones y playas que son la delicia de cuantos las visitan. Por eso, en Andalucía también se hacen casi 1.500 rodajes al año.

Dicen que la gastronomía andaluza es… vamos, se me cae la baba. Y que la agricultura, ganadería y pesca que la nutren... ni palabras hay. Andalucía es un sitio que, además de ser precioso, su producción alimentaría da de comer a 118 millones de personas al año con una población de 8 millones (aunque esta noticia la leí en algún sitio no soy capaz de localizarla).

En cualquier caso, con noticia y sin noticia, millón arriba o millón abajo, lo mismo hay que relajarse con todo esto. Empezando por el afán filantrópico de los “andaluces” nacidos en Madrid, como el resto de señoritos, de alimentar a la humanidad de la Casa de Alba o del El Litri -ese prohombre bendecido por las musas andaluzas de un arte que nunca fue andaluz más allá de cuando hizo falta sentirse español por supervivencia- lo mismo deberían dejar de robar filantropar con los 8 pozos ilegales y 305.851 metros cúbicos de unos y 2.000 millones de “litris” de otros. Que para dar de comer a los europeos, y a la polvorienta y rentista aristocracia que okupa las tierras de esta bella Andalucía, no seque Doñana.

Dicen también los turistas que es un sitio fetén para las vacaciones, con unos campos de golf maravillosos, unas duchas de menos de 5 minutos estupendas, unos aires acondicionados que dejar puestos en sus airbnbs durante 6 meses seguidos y unas tapitas que no veas. Que a Andalucía da gusto venir, con su parque infinito de viviendas turísticas con encanto y un sector hotelero impresionante para disfrute del visitante y el amante de los grammys.

Y ya dice Cruzcamo que es tierra de acentos. Que el acento andaluz nos marca, nos influye y nos inspira. A ese “nos” impersonal que quiere vivir Andalucía en noviembre y que vive en Madrid. Un frasquito de Andalucía embotellada que va a parar a los bolsillos de los holandeses. Que el acento está en las raíces de Lolita Flores (nacida en Madrid de nuevo), en lo diverso, en lo singular. Que el acento no entiende de razas, es pa’ganar dinero, el acento es de tol mundo, como el Flamenco, cuya capital reside en Madrid oootra vez. Acento… como si no se hablara bien. Como si el centro de Andalucía fuese de verdad Madrid o Valladolid, y Andalucía una caricatura de sí misma contada por otros. ¿Alguien más, por favor, que me quiera decir lo que es Andalucía se habla por allí? ¿Casa Tarradella quizás?