Los Organizadores de Espectáculos Taurinos abren expediente sancionador a la empresa del Puerto de Santa María que reunió a 5.000 espectadores

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) ha expresado su "disconformidad" con la actuación de la empresa organizadora del festejo celebrado el pasado 6 de agosto en el Puerto de Santa María (Cádiz), en la que se produjeron aglomeraciones, y ha anunciado la apertura de un expediente sancionador. El proceso ahora está a expensas de escuchar las alegaciones de los empresarios. "Estimamos que, ante la difícil situación que atraviesa el mundo con la actual pandemia, además de cumplir de forma estricta con el aforo permitido, es obligación imprescindible ser responsable con su distribución, como se ha realizado en otras plazas y en las mismas condiciones sanitarias", ha alertado la asociación.

Ha recordado que la obligación de los empresarios es la de "proteger" el espectáculo taurino y entiende que los hechos acontecidos en El Puerto "han supuesto un importante daño a la propia imagen de la fiesta, dando lugar a numerosas críticas". "Las repercusiones del mismo, también han perjudicado a las aficiones de otras poblaciones, así como a los toreros, ganaderos y empresarios, al provocar que las administraciones tomen medidas más restrictivas, haciendo inviables otros espectáculos programados", han lamentado. De esta manera, Anoet ha apelado "encarecidamente" a la responsabilidad de sus socios para cumplir "estrictamente" con la normativa vigente y "así evitar riegos a sus aficionados, demostrando una vez más la seriedad y grandiosidad de la fiesta" taurina.

El conflicto

El municipio gaditano de El Puerto de Santa María celebró hace una semana una corrida de toros para conmemorar el 140 aniversario de la plaza. Durante la corrida, algunos espectadores y periodistas presentes hicieron fotos y tomaron imágenes de vídeo que se difundieron en redes sociales y provocaron la indignación de muchas personas, porque aparentemente el coso taurino estaba abarrotado y no había distancia de seguridad entre los asistentes. Tanto el empresario como el Ayuntamiento del Puerto defienden que se cumplieron las medidas anti covid-19. La plaza de toros tiene capacidad para 12.000 personas y el aforo está limitado al 50%, según las normas aprobadas por el Gobierno andaluz para evitar el avance de la pandemia. No obstante, la Junta de Andalucía mantiene abierto un procedimiento que investiga si se incumplió o no la norma.

Lo que sí se sabe es que en los próximos festejos taurinos, como ha anunciado este jueves el consejero de Presidencia en rueda de prensa, se tendrá que respetar la distancia de metro y medio entre espectadores, lo que, como aseguran fuentes de la Junta, va a permitir llenar un 20 o un 30% las plazas, y no un 50% como hasta ahora.