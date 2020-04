Los últimos internos del CIE de Algeciras se ponen en huelga de hambre: "No entiendo por qué estoy encerrado"

Son solo unos pocos, están "desesperados" y acaban de comunicar a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz), con funciones de control jurisdiccional del CIE, y al propio centro, que tres de ellos (en el CIE sólo quedan cuatro) han comenzado una huelga de hambre. "Soy un solicitante de asilo y la frontera está cerrada para todos", reza uno de los escritos, que lamenta que no se le conceda la libertad y se le envíe a algún centro de acogida social, teniendo en cuenta las restricciones impuestas derivadas del decreto del estado de alarma por la pandemia de coronavirus que han posibilitado la libertad para muchas personas inmigrantes de Madrid, Barceona, Valencia días atrás o, muy recientemente, el CIE de Gran Canaria este pasado lunes.

Uno de los casos es el de H.E.H., de 52 años, a quien el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla dispuso internamiento en el CIE a finales de febrero "por el tiempo imprescindible para su devolución" pero no mayor a 60 días como establece la ley. En su declaración, esta persona marroquí dijo que lo único que estaba haciendo es ir a clases y esperar las respuestas de las instancias que había presentado como solicitante de protección internacional, y que no estaba dando ningún problema

Su representante legal, Ana Castaño, considera que estando en una situación de crisis sanitaria como la actual, sabiendo la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas como ella, y atendiendo a las declaraciones del Defensor del Pueblo pidiendo liberaciones y las resoluciones autorizando libertades en otros juzgados (como ejemplo reciente, la libertad ordenada por el juzgado de control del CIE de Barranco Seco en Gran Canaria), le recomendó escribir a la jueza de control de Algeciras pidiendo la libertad, al mismo tiempo que su abogada hacía lo propio con el de de Sevilla.

Negativa desde Sevilla

El juzgado de Algeciras con funciones de control jurisdiccional del CIE, el 25 de marzo vio la medida de libertad oportuna ya que España había cerrado las fronteras y serían "inmaterializables" las ejecuciones de las órdenes de expulsión y devolución que afectan a los internos de los CIE de Algeciras y de Tarifa, si bien se declaró incompetente para adoptar a liberación ya que "los jueces de control de CIE carecen de competencia para acordar los ceses de los internamientos no acordados por ellos mismos".

La representación legal del interno, que ha presentado recurso de queja contra el juzgado algecireño, pidió entonces al juez de Sevilla que ordenara el fin del internamiento y su puesta en libertad inmediata debido a que "las circunstancias actuales, de absoluta excepcionalidad jurídica, impiden que se pueda dar cumplimiento a la finalidad que tiene el internamiento preventivo, como medida de carácter medial, de asegurar el resultado de una resolución definitiva de expulsión o devolución en el plazo máximo legal establecido, por lo que la medida pierde su sentido y legalidad".

Pero el juez de Sevilla que había decretado el internamiento denegó la petición, motivando el auto en que aún puede ejecutarse la expulsión y que, por tanto, el interno debe esperar hasta finales de abril allí encerrado. "Sin razones fundadas de que su expulsión no podrá llevarse a cabo", dijo el juez en un auto de este 28 de marzo, negando que se pueda reformar la resolución que firmó a finales de febrero y que alarga como máximo hasta finales de abril la situación de internamiento. La abogada ya ha recurrrido en apelación el auto ante la Audiencia de Sevilla.

Así reza un extracto de la carta de otro interno R.E.H., también de nacionalidad marroquí, firmada este 31 de marzo al igual que la pide H.E.H.: "Pido la ayuda para resolver esta situación. Éramos 46 personas liberadas y enviadas al centro de Cádiz sobre todo. Soy un solicitante de asilo y la frontera está cerrada para todos. No entiendo por qué tengo que estar encerrado aquí, sobre todo no he cometido ningún delito para ser castigado de esta manera".

"Inmediata" puesta en libertad

Del asunto tiene ya tiene conocimiento desde este miércoles el Defensor del Pueblo Andaluz a través de una queja de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) en la que solicita que esta institución recomiende al Ministerio del Interior "la inmediata puesta en libertad de las personas internadas en el CIE de Algeciras" y donde se denuncia "la situación de abandono por parte de la Administración.

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional del CIE, volvió a alertar hace unos meses de que, entre otras muchas cuestiones, no se han suprimido las rejas de las habitaciones de las personas extranjeras que permanecen en su interior ni se han dotado de luz natural ni disponen de una mesa o una taquilla para depositar los enseres.

El Ministerio del Interior, del que dependen en última instancia las instalaciones, alegaba entonces que se estaba ejecutando ya la construcción de un nuevo CIE en Algeciras, que sustituirá tanto al actual de la localidad como a su anexo en Tarifa. Las instalaciones se van a construir siguiendo el nuevo modelo, que incorpora muchas de las recomendaciones formuladas en los últimos año", apuntaron fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. ¿Los plazos? A ejecutar en tres años desde su aprobación, que fue en enero de 2019, dijeron las fuentes.