Calendario escolar para el curso escolar 2021-22 en Andalucía: festivos, días no lectivos y vacaciones por provincias

Ya se conocen los calendarios escolares para el próximo curso 2021-22. Las delegaciones territoriales de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía han publicado las resoluciones donde ya se muestran las fechas festivas, los días no lectivos y las vacaciones previstas en los centros docentes no universitarios. En todas las provincias se establece como fecha del inicio escolar el día 10 de septiembre para las etapas de Infantil, Primaria y Especial, el 15 de septiembre para ESO, Bachillerato y FP, y el 20 de septiembre para las Enseñanzas de Idiomas y las Artísticas Superiores. Hay varias provincias en las que el curso educativo acabará el 22 de junio (Almería, Cádiz) y otras en que se dará por finalizado el 24 de junio, dos días después, casos de Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. En el caso de Jaén, que no ha publicado aún su calendario, según fuentes de su delegación territorial el final de curso para todas las enseñanzas está fijado par el 23 de junio, el mismo día que termina el curso en Huelva.

Los días festivos de ámbito nacional y autonómico, igual para todas las provincias, son:

12 de octubre de 2021 (martes): Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre de 2021 (lunes): Fiesta de Todos los Santos.

6 de diciembre de 2021 (lunes): Día de la Constitución Española.

8 de diciembre de 2021 (miércoles): Inmaculada Concepción.

28 de febrero de 2022 (lunes): Día de Andalucía.

14 de abril de 2022 (jueves). Jueves Santo.

15 de abril de 2022 (viernes). Viernes Santo.

2 de mayo de 2022 (lunes): Fiesta del Trabajo (por coincidir con domingo se traslada al lunes)

La Junta de Andalucía ofrece un buscador de calendarios escolares por centros educativos, si bien los Consejos Escolares Municipales, o los de cada uno de los centros, acordarán el uso de hasta dos días de libre disposición y propondrán los mismos a cada delegación territorial antes del 15 de octubre de 2021. En todo caso, han quedado establecidos los periodos vacacionales y los días no lectivos en cada provincia, muy similares en cualquier caso.

En el enlace de cada provincia se puede acceder a las resoluciones publicadas por parte de cada una de las delegaciones territoriales, para mayor detalle de las fechas y las enseñanzas:

La vacaciones de navidad comprenderán desde el 24 de diciembre hasta el día 6 de enero, ambos inclusive. Las de Semana Santa, desde el día 10 hasta el día 17 de abril.

Los días 11 de octubre, 7 y 23 de diciembre, y 7 de enero, se considerarán días no lectivos. También endrá la consideración de día no lectivo el 1 de marzo, Día de la Comunidad Educativa.

Los períodos vacacionales serán los siguientes: desde el 24 de diciembre hasta el 9 de enero, ambos inclusive, por las navidades. Y desde el 11 de abril hasta el 17 de abril, ambos inclusive, por Semana Santa.

Han sido establecidos como días no lectivos los siguientes: Día no lectivo provincial para todos los niveles educativos: el 7 de diciembre. Día de la Comunidad Educativa para todos los niveles y miembros de la Comunidad Educativa: el 25 de febrero.

Los períodos vacacionales serán los siguientes: desde el 23 de diciembre al 9 de enero, ambos inclusive, y desde el 11 de abril al 17 de abril, ambos inclusive.

Los días 11 de octubre, 7 de diciembre, 7 de enero y 25 de febrero están marcados como días no lectivos. El día 1 de marzo es el Día de la Comunidad Educativa (para todos los niveles educativos).

El periodo no lectivo de Navidad estará comprendido entre los días 24 de diciembre y 6 de enero, ambos inclusive. El periodo no lectivo de Semana Santa comprenderá del 11 al 15 de abril, ambos inclusive

Las vacaciones de Navidad comprenderán el período entre el 23 de diciembre y el 9 de enero, ambos inclusive. Las vacaciones de Semana Santa comprenderán el período entre el 11 y el 17 de abril, ambos inclusive. Se establece como día no lectivo de ámbito provincial, según la resolución de la delegación, el 25 de febrero, como Día de la Comunidad Educativa.

Jaén

Los períodos vacacionales, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Jaén, serán los siguientes: desde el 23 de diciembre al 9 de enero, ambos inclusive, y desde el 11 de abril al 17 de abril, ambos inclusive.

El periodo no lectivo de Navidad estará comprendido entre los días 23 de diciembre y 6 de enero, ambos inclusive. El periodo no lectivo de Semana Santa comprenderá desde el día 11 al 15 de abril, ambos inclusive.

En cuanto a la Semana Blanca característica de esta provincia, se considerarán no lectivos los días comprendidos del 28 de febrero al 4 de marzo, ambos inclusive.

Tambien serán no lectivos los días 11 de octubre y 7 de diciembre.

Los períodos vacacionales serán los siguientes: desde el 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive, y desde el 11 de abril al 17 de abril, ambos inclusive. El Día de la Comunidad Educativa” para todos los niveles y miembros de la Comunidad Educativa será el 25 de febrero de 2022.