Un cheque en blanco

Ocupación, terrorismo, genocidio, exterminio; después del cheque en blanco a Benjamin Netanyahu, la Casa Blanca dice no saber y estar preocupada porque no haya un plan más allá de borrar del mapa la Franja de Gaza y sus habitantes. ¿De verdad que los EEUU no lo saben? Son más de 75 años desde la fecha fatídica de 1948 en la que occidente dejó a los palestinos sin país, sin tierra, sin sus casas y negocios, sin derechos y, ahora, como de manera concienzuda y planificada desde entonces, sin ni siquiera derecho a la vida.

Hace dos años más del atentado contra el hotel Rey David de Jerusalén, cuando un comando terrorista sionista, de nombre Irgún Tzvai Leumí, causó 91 asesinatos entre militares y civiles, británicos, árabes y judíos, y dejó claras sus intenciones violentas y terroristas en este y otros atentados, como la masacre de Deir Yasmin, en lo que entonces era Palestina dentro del mandato británico.

Los responsables políticos del Estado de Israel, con un gobierno radical hoy al frente, aliado con la extrema derecha y con un presidente de la misma condición, han sido explícitos: acabar con el pueblo palestino, sin distinción de condición, civiles o militares, mujeres, ancianos o niños, terroristas o no, todos son culpables, pero no solo de los atroces actos terroristas de Hamás de los últimos días, son culpables de existir.

La visita de las presidentas de la Comisión europea y del Parlamento europeo a Israel es absolutamente inaceptable

El Estado de Israel siempre ha tenido un cheque en su poder, ahora exhibido. Lo inaceptable es que la Unión Europea se lo endose. La visita de Úrsula Von der Leyen y Roberta Metsola, presidentas de la Comisión europea y del Parlamento europeo, certificando las políticas de Benjamin Netanyahu, es absolutamente inaceptable; además, arrogándose una representación y responsabilidades que no tienen, dejando malparada a la UE y a su reputación institucional. En compañía del presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, han oído sin rechistar la promesa de exterminio del pueblo de Gaza. Es imaginable el papel marginal y triste de Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores (sic).

Hay antecedentes inmediatos. El comisario Oliver Varhelyi, húngaro de Viktor Orbán, anunció unilateralmente la supresión de las ayudas europeas a Palestina. La Comisión europea es un órgano colegiado, si habló y actuó de manera unilateral, Von de Layen debía haberle brindado la dimisión, como sutilmente determina el Tratado UE que no contempla el cese, fiel a su principio confederal. Si se hacen cargo, deben dimitir todos o someterse, por higiene, a una moción de censura.

Pero no ocurrirá, como tampoco por el vergonzoso apoyo de Von der Leyen a Netanyahu, sumada con entusiasmo a la narrativa guerrera radical, lejos de la posición sostenida por los israelitas laicos, religiosos, moderados y amantes de la paz. Fue a Israel sin desprenderse de su condición de alemana, presa de una idea de culpa y deuda (se dicen igual en lengua alemana), una idea de pecado de la que psíquicamente aún no se han desprendido los alemanes, como señaló Jurgen Habermas.

La sinrazón occidental se embarra y promete un tiempo de oscuridad para las libertades

El exterminio del pueblo palestino en Gaza no vendrá solo, el Estado de Israel, tal y como hoy lo conocemos, no se recuperará ya nunca. Los Acuerdos de Abraham han muerto también en los bombardeos, como el apoyo progresista a un Joe Biden perdido en sus palabras pero firme en sus alianzas, al que tal vez le cueste la reelección. Antonio Guterres es apenas una lucecita de dignidad en unas Naciones Unidas que demuestran, otra vez, su debilidad e inutilidad, en manos de los poderosos.

También toda la región quedará seriamente afectada, la monarquía hachemita de Jordania está más afectada que nunca y por saltar del Mashrek al Magreb, el monarca marroquí, siempre tan locuaz y bravucón, no se atreve a salir en público ni en un sentido ni en otro. Para colmo de las desgracias occidentales, la Arabia Saudita wahabí está hoy más cerca del Irán chiita y prenuclear. Las consecuencias terroristas abren un escenario de inseguridad de momento incalculable.

Cabe exigir con energía responsabilidades y el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la ONU

Pero, además, la sinrazón occidental se embarra y promete un tiempo de oscuridad para las libertades. Primero, para la libertad de expresión y prensa, con periodistas asesinados, medios vetados o clausurados, negación de acceso a los escenarios del crimen, propaganda y bulos. Pero, además, los gobiernos pretenden acallar las calles donde la libertad se manifiesta, cierran toda posibilidad de crítica al sionismo, también en EEUU; los espacios de libertad se achican y empobrecen.

Y, sin embargo, la violencia no es solución. Cabe exigir con energía responsabilidades y el cumplimiento del derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Sin dos Estados, el reconocimiento del derecho a la libertad y la vida, la propia existencia, no solo no habrá paz, sino que todo puede saltar por los aires.

El cheque en blanco dado por Joe Biden y Von der Leyen, al final puede que no tenga fondos, y la consecuencia no puede ser otra que asumir sus responsabilidades. Biden y Von der Leyen deben retirarse y pensar, uno, y dimitir, la otra. Y si no, que el pueblo en su momento los ponga en su sitio.