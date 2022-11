Hampa marbellí y connivencia del PP

Topé la otra tarde, en la radio, saturada del fútbol que copaba el dial, con La Linterna de Ángel Expósito en la COPE y me dije, atónita con el sectarismo de fondo y la acritud del tono, que este país necesita mucha profesionalidad y templanza para no contribuir con la menor brizna a la hoguera que a diario tantos preparan como si no fuera peligroso y grave que un día ardiera. Dicho lo cual, miremos, con calma y contención, pero de frente, la preocupante situación que atraviesa Marbella por los vínculos de su alcaldesa, la senadora del PP, Ángeles Muñoz, con quienes la Audiencia Nacional acusa de blanqueo, organización criminal y narcotráfico: su marido y su hijastro.

Se trata de una situación muy seria. El constructor Lars Gunnar Broberg y Joakim Broberg, esposo e hijastro de Muñoz, respectivamente, son considerados miembros de una banda criminal filial de la llamada ‘Mocro Mafia’ que tiene en jaque, con su violencia y asesinatos, a Suecia y se ramifica por Holanda, donde amenaza con matar o secuestrar hasta al primer ministro, el liberal Mark Rutte, y a la princesa heredera Amalia, que vive casi sin salir de casa.

El caso de los Broberg en Marbella emerge, por más que la alcaldesa Muñoz lo atribuya a intereses electorales, por una investigación de años de las policías sueca y española.

Si elDiario.es lo ha revelado ahora y el resto de medios ha seguido informando es porque en este momento un auto de procesamiento pone ya negro sobre blanco que “se concluye que nos encontramos ante una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España con miembros de nacionalidad alemana y polaca”, que se dedican al “tráfico de drogas, hachís y marihuana, que exportan desde España hasta los países nórdicos, principalmente Suecia, con la finalidad de obtener grandes y rápidos beneficios, efectuando actividades de blanqueo de capitales.”

Por supuesto, merece atención pública, pese a las amenazas de Ángeles Muñoz a cuantos la relacionen con la investigación. Y lo hace porque su propio hijastro se jacta al hablar con otros mafiosos de que tienen facilidades para blanquear a través de la construcción en la Costa del Sol gracias a controlar a los responsables de Urbanismo. Además de porque sería terrible que el extraordinario aumento de rica población nórdica que se registra en el litoral de la zona viniera aparejado de los crímenes que la banda de sus parientes comete en sus países de origen.

Incomprensible apoyo del PP

Vista la gravedad de los cargos (de los que si Lars Gunnar Broberg se libra será por los achaques de sus 80 años), lo esperable desde un punto de vista democrático sería que el PP del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y del hoy coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, ambos salidos del PP malagueño y adalides anti-corrupción en los ERE del PSOE, alejara al máximo y cuanto antes a su partido del narco-crimen y del tráfico de influencias. Lo lógico sería que condenaran las palabras del hijastro de Ángeles Muñoz grabadas el 29 de mayo de 2019, 72h después de las elecciones municipales, cuando llamó a su “socio” Mark Holmen y le lanzó:

“Hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía.”

La indignación ante la frase del hijastro de Muñoz diciendo: “Tenemos la jodida Andalucía” no es partidista. Cualquier demócrata al que le repugne el narcotráfico, todo andaluz y español honrado lamenta oír que su tierra está en semejantes manos.

Francamente, no entiendo que la indignación ante semejante frase en boca de un narco se considere partidista. Cualquier demócrata al que le repugne el narcotráfico, cualquier andaluz y español honrado se sentirá asqueado ante la prepotente impunidad con que se expresa este delincuente (del que, cosa rara, no se subraya su condición de migrante, aunque seguro que en ello no pesa un gramo el hecho de que no sea africano -ni magrebí ni subsahariano-, ni tampoco latinoamericano, sino sueco muy blanco, ¿cierto?).

Seamos serios: la Policía Nacional, su Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), no trabajan haciéndole la campaña electoral al PSOE, a Unidas Podemos o a Sumar. Investigan, persiguen, detienen, se juegan el tipo, la vida, por un sueldo que no da para mansiones de 12 millones de euros como la de Ángeles Muñoz y Lars Broberg, para proteger a la ciudadanía de una criminalidad que a veces infecta la política como se vio en Marbella con la “Operación Malaya” frente a Jesús Gil, Juan Antonio Roca o Julián Muñoz.

Asombra la desproporción con que la derecha clama que el gobierno PSOE-UP “rompe” y “traiciona” España, Vox llama a Sánchez “líder de banda criminal” y Ayuso alerta de posible “narcoestado”, mientras apoyan a la alcaldesa del PP vinculada a narcos suecos.

Y aunque ciertas referencias históricas, literarias y sociológicas sobre la connivencia de la población marbellí con la corrupción den para poca esperanza, quizá esta vez ni siquiera en Marbella y desde luego puede que no en el resto de Málaga, Andalucía y el conjunto de España la mayoría social, la mayoría votante, esté dispuesta a hacer la vista gorda con alentar convertirnos en un paraíso del hampa.

Si el PP y Feijóo quieren no verse salpicados por semejante lodo tóxico, justo él, cuya carrera nacional empezó tarde y mal quizá por su foto de juventud con el contrabandista Marcial Dorado, deberían buscar enseguida la forma de alejar a la aún alcaldesa y senadora Muñoz de sus puestos y buscarle una/un sustituto intachable para las inminentes municipales.

Sinceramente deseo que lo hagan. De corazón. Que la ciudadanía digna les impulse a hacerlo. Porque frente al clamor del PP y Vox sobre que el Gobierno “traiciona” y “rompe España” al reformular el delito de sedición, frente a la acusación del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), de que Pedro Sánchez es “líder de una banda criminal” o la alerta de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de que afrontamos el peligro de “convertirnos en un narcoestado”… resulta que cuando la policía pilla una red mafiosa de droga infiltrada en las estructuras de gobierno dependientes de ellos, miran para otro lado, callan y, ojalá solo de momento, no emprenden ningún cambio.