García Gallardo acusa al PSOE de ser una “banda criminal liderada por Sánchez” y se niega a retirarlo del diario de sesiones

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), se ha referido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como “líder de banda criminal”. Ha ocurrido durante el Pleno de las Cortes que se celebra en estos momentos y cuando respondía al PSOE sobre la Agenda 2030. García-Gallardo en el primer turno y respecto al cumplimiento de esta se ha limitado a responder que “lo importante para los ciudadanos de Castilla y León es que se siga cumpliendo el pacto”. Ha sido cuando el socialista José Luis Vázquez le ha recordado que la Junta se comprometió en 2017, cuando García-Gallardo ha arremetido contra los “progres” y el PSOE.

“Y usted haga el favor de mandarle el recado al líder de su banda criminal, el señor Sánchez , y dígale que se vaya de una vez a liderar la internacional socialista pero que lo haga pronto y que lo haga cuanto antes”, ha espetado. La respuesta de García-Gallardo a provocado protestas en los escaños socialistas. In mediatamente después, el presidente de la Cámara, también de Vox, ha preguntado al vicepresidente si quería retirar sus palabras. “La mejor muestra de que la banda criminal del señor Sánchez es una banda criminal, es que han cometido el mayor delito de corrupción que se ha visto en la Europa Contemporánea”, ha justificado. “¿Quiere retirar lo que ha dicho?”, ha insistido el presidente. “No”, se ha enrocado García-Gallardo.

Desde el PSOE, en aplicación del artículo 76.3 ha solicitado “que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León retire de manera inmediata sus palabras” y en caso contrario, que sea llamado al orden por el presidente “por faltar gravemente e insultar” al grupo parlamentario y “al presidente del Gobierno elegido democráticamente”. “Solicito que lo retire si le queda un ápice de democracia”, ha insistido la procuradora Patricia Gómez Urbán, mientras García-Gallardo mascullaba desde su escaño. Gómez Urbán le ha recordado que el Partido Socialista ya estaba luchando por sus derechos cuando él no había nacido. Así, el presidente de las Cortes ha preguntado al vicepresidente por tercera vez si lo quería retirar. “La verdad es que no tengo ninguna intención de retirarlo, el Partido Socialista tiene una historia criminal constatada”, ha repetido. “Señoría, ¿lo retira o no lo retira?”, ha preguntado Pollán. “No lo retiro”, ha zanjado el vicepresidente de Castilla y León.