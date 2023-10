La sanidad andaluza lleva desde 2021 sin actualizar la bolsa de empleo de la que dependen 300.000 sanitarios sin plaza

La bolsa de empleo temporal de los sanitarios andaluces está desactualizada desde 2021. Dos años sin que ninguno de los méritos laborales y de formación, que han ido obteniendo los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se hayan sumado como puntos que son básicos para que puedan obtener puestos de trabajo en la sanidad pública. Una situación que la mesa sectorial califica de “anómala” y por la que los sindicatos han decidido iniciar acciones legales, mientras Salud guarda silencio.

Jesús Arco es un enfermero que trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y cuya realidad explica el por qué la actualización es necesaria. Pese a que lleva diez años trabajando para el SAS y por lo tanto ya ha podido acumular puntos suficientes para seguir en un puesto relativamente alto en la bolsa, está como el resto de sus compañeros, desde 2021 no ha sumado ningún mérito. “Se vive con cierta inestabilidad incluso en mi caso porque aunque yo tengo un contrato de seis meses, dependes de la bolsa hasta el punto de no poder alquilar ni siquiera una vivienda”. Si por puntos sólo se ofrecen vinculaciones de apenas unas semanas, “es raro que te vayan a alquilar una casa”.

Otra de las peculiaridades de estar en la bolsa y no tener plaza fija es que “hay que estar muy pendiente del teléfono por si te ofrecen un puesto incluso para empezar ese mismo día y si lo rechazas, por cualquier razón, te sancionan sin llamarte durante algún tiempo”. A esa situación hay que sumarle que al no tener una situación estable, “un sanitario puede pasar un tiempo en un equipo concreto, aprendiendo e integrándose, que si le llaman de la bolsa tendrá que empezar de nuevo y ese equipo se verá mermado”. Recuerda que él mismo llegó a estar de viaje con miedo de que no llamasen durante un vuelo y que evitó entrar en una cueva de turismo por si no tenía cobertura.

Dada la situación, Satse ya ha interpuesto un recurso ante el SAS por incumplir con los plazos establecidos en el propio Pacto de Bolsa firmado por los sindicatos, CSIF está estudiando sus propias acciones legales, mientras que CCOO y UGT anuncian movilizaciones para exigirle a la Consejería de Salud que tome cartas en el asunto y el Sindicato Médico Andaluz habla de “desastre”. No en vano, la bolsa es básica para que los sanitarios que no tienen plaza fija obtengan un empleo en la sanidad pública andaluza. Cada año se actualiza a 31 de octubre, pero la puesta en marcha de la Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC) ha hecho que la Consejería de Salud abandone la actualización tradicional.

“300.000 afectados”

Según las cifras que manejan los sindicatos, la no actualización de esta bolsa hace que unos 300.000 profesionales se vean afectados por varios problemas que se acumulan desde 2021: algunos no se han podido inscribir, no han podido adjuntar méritos ni conseguir que se le reconozcan los servicios prestados o la formación que han ido recibiendo en este tiempo. Aseguran que se trata de profesionales temporales que van enlazando contratos. A día de hoy, la plantilla fija aproximada que dan los sindicatos -porque el SAS no aporta cifra oficial- ronda los 120.000 trabajadores.

Como la bolsa no está actualizada, la mesa sectorial denuncia que se está produciendo un “caos” que está dejando incluso fuera de contrataciones a “promociones enteras” de graduados que en estos dos años no han podido ni siquiera inscribirse. Según explican los sindicatos, la falta de actualización hace que los centros de salud y hospitales no tengan “listados fiables” del personal disponible, por lo que denuncian casos de “enchufismo” y “externalización” para cubrir las plazas vacantes.

Mientras Salud no ha contestado a preguntas de este medio, para los representantes de los trabajadores este escenario que se está produciendo por la bolsa de empleo refleja “dejadez” por parte de la Junta de Andalucía, lo que deja “absolutamente desamparados” a los sanitarios. Recientemente, hospitales como el de la Sierra de Segura en Jaén o el Virgen de las Nieves de Granada han evidenciado sus problemas de personal y el problema al que se enfrentan las gerencias para contratar a una plantilla que es cada vez más escasa, según profesionales y sindicatos. Por eso, además de las acciones legales planteadas por Satse y CSIF, CCOO y UGT llaman a dos movilizaciones los días 4 y 18 de octubre si Salud no resuelve la actualización de la bolsa antes de esas fechas para que el problema se solvente el próximo 31 de octubre.

Antonio Macías, portavoz de UGT, considera que la Junta de Andalucía “está abandonando la bolsa” lo que está dejando “en la estacada” a miles de trabajadores del SAS. “Han invertido dinero, tiempo y trabajo en mejorar su expediente para que llegue la consejera y le dé una patada a esas ilusiones y necesidades de trabajo que tienen nuestros profesionales”. Por su parte, Victorino Girela de CSIF dice que el problema de la actualización de la bolsa está sobre todo en que “hay poco personal” para baremar. “Nos faltan gente, nos duele la boca decirle a la Administración que contrate más y que profesionalice los tribunales y el cuerpo de baremadores, pero no lo hacen”.

Sanitarios que “no existen”

Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, considera que la situación es “un auténtico desastre” y afecta sobre todo a los médicos porque a medida que van saliendo “nuevos especialistas” ni siquiera pueden inscribirse en la bolsa por los problemas relacionados con la VEC. “Si al menos hubieran sido registrados de manera oficial y hubiera listados adicionales, de los médicos que se han inscrito en la bolsa pero que todavía no han sido baremados, se habría comprobado que sus méritos son correctos y que la puntuación es la correcta y se podría sacar un listado oficial del SAS”.

“A efectos administrativos, a efectos de contratación, es como si no tuvieran la especialidad, como si no existieran. ¿Qué es lo que pasa? Que los propios centros se encuentran con problemas para hacer contratos a los nuevos especialistas”, matiza Ojeda. Por otra parte, José-Pelayo Galindo, portavoz de CCOO, considera que la situación está produciendo “frustración a cientos de miles de andaluces y andaluzas que quieren acceder a un puesto de trabajo”. Denuncia la “poca transparencia” y la “falta de igualdad” en el acceso a estos empleos, por lo que exige a la Junta de Andalucía que tome cartas en el asunto o de lo contrario saldrán a movilizarse. Desde Satse, lamentan también que este panorama está provocando una “fuga de profesionales”.