Andalucía acumula problemas técnicos en su sistema para adjudicar plazas de enfermería en la sanidad pública

Las oposiciones de enfermería del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han vuelto a sacar a la luz un problema que ya es histórico y que afecta de lleno a la adjudicación de plazas: la Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC) no es eficaz. Al menos, no lo es para una amplía mayoría de profesionales que se están enfrentando estos días con numerosos problemas técnicos y dificultades que ponen en peligro, lamentan, sus posibilidades de lograr un puesto de trabajo. Según denuncian sindicatos y sanitarios, la VEC no funciona correctamente lo que está generando ansiedad y estrés entre los profesionales. Fuentes de Salud lo niegan.

Esta ventanilla telemática existe desde hace casi una década y se implementó para facilitar los trámites relacionados con las oposiciones. Tal y como la describe Salud, es “un sitio en Internet desde el que puedes realizar trámites relacionados con los Procesos Selectivos del SAS de forma electrónica”. Mediante el acceso identificado con clave o certificado digital, el aspirante puede firmar y presentar solicitudes, así como adjuntar documentos que acrediten los méritos que permiten sumar puntos para acceder a determinadas plazas. Y ahí es donde están sucediéndose los problemas.

Este medio ha recavado decenas de testimonios de enfermeros y enfermeras que tachan de “calvario” el sistema de la VEC que están teniendo que utilizar. Los problemas son variopintos y afectan por igual a las posibilidades que tienen estos aspirantes de ocupar uno de los puestos de trabajo por los que pugnan: los autobaremos fallan, las firmas no siempre se pueden realizar, el certificado digital no carga o los archivos que se intentan adjuntar no se acaban de subir a la plataforma. Una batería de contratiempos que está llevando al límite la paciencia de estos profesionales que temen quedarse sin la plaza a la que aspiran.

Jesús, que prefiere no dar su nombre real para que no se vea afectado el proceso en el que se encuentra, es uno de los afectados por la VEC. Denuncia que “la aplicación se colapsa”. Como hay 6.500 aspirantes de enfermería que tratan de utilizarla al haber superado la primera fase de la oposición, la plataforma no funciona con fluidez. “Estamos todos a la vez subiendo archivos. Ya son tres oposiciones que usamos este método y sigue sin funcionar bien, lo que nos crea estrés porque nuestra plaza depende de que está aplicación funcione”. Por si fuera poco, dice que cada año se cambian los requisitos de méritos para que puedan adjuntarlos y así sumar puntos, empeorando más si cabe la ventanilla telemática.

Impotencia ante los fallos

“Nos dan un plazo de 20 días para hacer todo esto y no es ni suficiente ya que no funciona bien y tenemos que estar intentándolo a diario para ver si funciona”. Como ocurre en otros casos, este método de ayuda no es solvente y, de hecho, pueden pasar horas en espera sin que nadie les atienda. “No dan ni soluciones. Dicen que están colapsados y que apuntan la incidencia, pero poco más”, lamenta Jesús. “Sentimos impotencia y rabia porque después del examen que encima pusieron estamos viviendo esto con estrés. Está en juego nuestra plaza”. A falta de soluciones, acaban recurriendo a los sindicatos para que les echen una mano cuando la ventanilla electrónica no funciona. “Pero ellos llegan hasta donde llegan para resolver las dudas”.

En ese sentido, como no son problemas nuevos, sino que llevan años ocurriendo, sindicatos como SATSE reclaman soluciones a Salud desde hace tiempo y vuelven a poner el grito en el cielo por la situación que están atravesando sus afiliados. Califican de “complejo, poco intuitivo e inoperativo” el sistema que está implantando. “Ningún candidato, tras aprobar el examen, debería sufrir un segundo examen a la hora de aportar los méritos que se recogen en la convocatoria de la oposición ya que, literalmente, se juegan la obtención de la plaza en ese momento, siendo incomprensible que pudiesen obtenerla no porque no se disponga de méritos, sino por la forma en que se han aportado a través de esta chapucera plataforma online”. El principal sindicato de los enfermeros andaluces insiste en que la VEC se queda “colgada continuamente”, lo que acaba redundando en un perjuicio para sus trabajadores que no se sufre, aseguran, en ninguna otra comunidad autónoma.

En una línea similar, el portavoz de CSIF, Victorino Girela, señala que esta situación supone “una indefensión y un perjuicio a los candidatos que no encuentran ni el soporte técnico ni de asesoramiento”. Girela recuerda que se pone en duda el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad con un sistema que funciona de forma tan precaria. “Todo ello genera malestar e incertidumbre entre los candidatos, por lo que exigimos que, de forma inmediata, se resuelvan los problemas técnicos de la VEC y se prolonguen los plazos para adjuntar y presentar méritos, además de que se habiliten unidades y contrate personal para asesoramiento técnico e informativo, asumiendo la resolución de problemas de su propia herramienta informática”.

“Completa” pero “complicada”

Por su parte, fuentes de CCOO y de UGT también ponen en el foco que se trata de una plataforma compleja y que no agiliza los trámites. De hecho, según explican, hay que conocer muy bien su funcionamiento para no equivocarse y ni siquiera en esos casos es seguro que los trámites puedan realizarse correctamente. “Es una aplicación muy completa, pero no por ello deja de ser complicada. Encima, cuando hay grandes avalanchas de candidatos, como ocurre en el caso de los enfermeros que son el principal cuerpo de profesionales del SAS, el sistema tiende a colapsar”, explican las fuentes sindicales consultadas.

Desde Salud niegan que haya problemas al respecto. “No está funcionando mal. Se ha mejorado la aplicación desde sus inicios y va bien, sin incidencias”. Además, desde el SAS afirman que se reúnen dos veces en semana con los sindicatos (el viernes fue la última) y que ninguno ha trasmitido la necesidad de ampliar plazo por ninguna incidencia (y que, si lo pidieran, se haría sin problema). Según sus cifras oficiales, a fecha del pasado viernes 12 de marzo, ya se habían anexado más de 270.000 méritos entre los candidatos. Un dato que no sirve para desmentir el calvario que están pasando los aspirantes. “No se trata de un proceso fácil. Vamos a ciegas hasta que llegue el día de que nos baremen”.