La I+D+i en las cooperativas, un camino tecnológico sin marcha atrás

Que la tecnología ha llegado para quedarse en el seno de las empresas es un hecho, y que llega ya a todos los rincones de cualquier entidad adaptada al trabajo que cada una realiza es innegable.

Es una realidad a la que las cooperativas, por su especial forma de entender el trabajo y la relación con su entorno, parecen estar adaptándose sin marcha atrás, como se refleja en un estudio que ha realizado en este sentido la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta).

El estudio, que ha contado con la financiación de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, ha tenido como principal objetivo la realización de un ránking con las 100 empresas cooperativas que poseen un I+D+i de mayor peso en el territorio andaluz, con el objetivo de poner los resultados a disposición del tejido empresarial y contribuir al diseño de posibles estrategias de concentración y colaboración.

Se trabajado en una investigación mixta: de un lado, se ha llevado a cabo una metodología cuantitativa, realizando una encuesta digital a 1.000 cooperativas participantes y, de otro lado, una metodología cualitativa, realizando una entrevista semiestructurada con 100 cooperativas, dando como resultado conclusiones muy robustas y significativas.

En este sentido, y según el estudio, tres de cada cuatro cooperativas andaluzas (el 75 %) realizan actividades tecnológicas enmarcadas en este análisis, lo que marca claramente un enfoque en la incorporación de nuevas ideas, procesos, servicios o productos para mejorar sus procesos corporativos.

Profundizando en este dato, el estudio arroja que el 36 % de las cooperativas están involucradas en actividades de innovación; el 14 % en actividades de desarrollo, y el 7 % en actividades de investigación.

La necesaria interconexión

El estudio elaborado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas muestra un aspecto a destacar que habla del enfoque a la intercooperación de estas empresas con otras cooperativas u organismos.

De acuerdo con los resultados, más del 70 % de las empresas analizadas intercooperan en materia de I+D+i. Las instituciones y organismos elegidos para ello son: 33 % intercoopera con otras empresas cooperativas; el 8 % lo hace con universidades; el 6 % con consultoras y el 3 % con centros tecnológicos y otras entidades de innovación.

El ámbito más destacado en los procesos de I+D+i de las cooperativas es la digitalización o actividades de desarrollo de software, encontrando un total de 50% de las cooperativas involucradas en este campo.

En segundo lugar, destacan los servicios de información científica y técnica y la gestión de prototipos. Otros ámbitos menos destacados, igualmente interesantes, son las actividades de prospección, cuidados médicos especializados e industrias piloto.

Sobre la inversión en I+D+i, se puede destacar que casi un 60% han invertido más de 2.000 euros en el último año, mientras que el 20% han invertido más de 5.000 euros, lo que indica una alta tasa de inversión en general.

Asimismo, las subvenciones y ayudas para la I+D+i se llevan a cabo por diferentes administraciones desde hace años, si bien se ha potenciado en los últimos a través de instrumentos como el kit digital. Sobre este tema en concreto, un 61% de las empresas cooperativas encuestadas declaran haber solicitado subvenciones a la I+D+i.

Las cien con más actividad

El propósito último de este estudio ha sido la elaboración de un ránking con las 100 empresas cooperativas con mayor actividad de I+D+i en Andalucía, ordenándolas en tres categorías diferentes: oro, plata y bronce, en función de la intensidad con la que la aplican en sus organizaciones.

Así, las cinco empresas cooperativas más innovadoras en la comunidad andaluza son: T&D Consulting S. Coop. And (soluciones tecnológicas multisectoriales); Fluyes S. Coop. And (plataforma web de cocreación de actividades en el medio rural); Gestcoop S. Coop. And (optimización de procesos de gestión empresariales); Sextaplanta S. Coop. And (estrategias digitales para empresas turísticas); y Bioveral Naturlab S. Coop. And (cosmética natural ecológica).

Otras empresas cooperativas también clasificadas dentro de la categoria Oro son Plurigest S. Coop. And; BCM Asesores S. Coop. And; Macrosad S. Coop. And; Inforcloud S. Coop. And; Ecoherencia S. Coop. And y Mowomo S. Coop. And.

GIVIT, ejemplo a nivel europeo e internacional

Entre los proyectos que hablan a las claras de cómo adaptarse a las tecnologías que van llegando y al modelo de unión que suponen las cooperativas, hay un ejemplo claro, llamado GIVIT Delivery, formada por un grupo de 52 repartidores a domicilio para crear una cooperativa especializada que supone una alternativa pionera a plataformas como Deliveroo, Uber eats o Glovo y que trata de combatir la precarización laboral de parte de este sector.

Se ha traducido para los repartidores en una mejora de sus condiciones laborales con aumento de salario, transformación de contratos temporales en indefinidos y mejora de equipos de trabajo. Además, la pertenencia a una cooperativa ha aportado valores propios del cooperativismo a los repartidores como el apoyo mutuo, la democracia directa en la toma de decisiones, la igualdad o la solidaridad entre ellos.

Maica Motos, es socia fundadora de Gestcoop S.Coop.And y también una de las principales artífices de la constitución de Givit, pues desde su empresa se ha proporcionado todo la base tecnológica de esta plataforma cooperativa de repartidores. Además, esta empresaria cooperativista granadina es miembro del Consejo Rector de FAECTA.

Motos explica que esta idea surgió “por la preponderancia que están teniendo las plataformas de apoyo, que al final han convertido en una forma de captar datos del mercado y empeoran las condiciones de la persona que hace el servicio”, pero ahora se cuenta, y se pone este caso por delante, con “una herramienta que facilite el proceso de incorporación a una cooperativa y que el coste administrativo sea el mínimo posible y vaya la mayor rentabilidad a la persona que realiza el trabajo”.

Con todo, lo que parece claro es que las empresas que usan más herramientas de gestión “siempre van a ser más punteras”, pero todo está vinculado con el volumen de trabajo de cada empresa, con la premisa de que “una cooperativa con mucho volumen, si no apuesta par la digitalización, sería imposible gestionarla”.

Se podría pensar, además, que hay empresas que no necesitarían tecnología, como las que se dedican a actividades de ocio al aire libre, panaderías o pequeñas tiendas, con el dato de que cuanto más pequeña es una cooperativa más complicado es financiar este tipo de herramientas, pero Faecta trabaja, precisamente, en lograr el término medio en el trabajo de cada entidad que les reclama ayuda, con detalles como “el acompañamiento en la formación”, de modo que nadie se vea solo si se le atraganta el nuevo sistema de trabajo.

“Al final, la gente está entrando por necesidades del guion”, subraya Maica Motos, que pone el acento en que “cada vez hay herramientas mucho más intuitivas”, de modo que no hay excusas para no aplicarlas en cada cooperativa que lo necesite.