Se marchan las lluvias y llegan las noches frías tras una semana de precipitaciones

Los días consecutivos de lluvias parecen haber terminado con las últimas precipitaciones de la madrugada del miércoles al jueves. Un episodio que ha durado cerca de una semana y que ha dejado acumulaciones importantes en la comunidad. En puntos de Sierra Morena en Córdoba y Sevilla se han superado los 250 litros, también en zonas de la Sierra de Grazalema. En otras zonas del oeste andaluz se han superado ampliamente los 100 litros.

Las lluvias han dado vida al campo, dejando altos valores de humedad en el suelo. En la siguiente imagen se puede observar la comparación gráfica que presta los servicios de la Aemet, entre la humedad del suelo antes y después del episodio de lluvias.

La previsión es que estas lluvias ya no aparezcan más en lo que queda de semana y tampoco durante la mayor parte de la semana que viene, dejando un tiempo mucho más tranquilo, con un ambiente fresco y limpio.

Fin de semana con nubes altas, pero sin lluvias

De esta forma, el fin de semana se espera que comience con cielos muy despejados durante la jornada del viernes en toda Andalucía, aunque las nubes no estarán totalmente ausentes durante los próximos días, ya que, desde el viernes por la tarde se espera que aumenten de forma considerable, sobre todo nubosidad de tipo medio y alto, proveniente de nuevos frentes que alcanzan la Península desde el noroeste, y que en esta ocasión no dejarán lluvias salvo alguna gota en puntos del norte de la comunidad.

Así, entre el viernes tarde y el sábado, lo más destacable serán esas nubes altas que dejarán los cielos algo más grisáceos en toda la región, alternando con cielos despejados. Debido a la humedad que se ha generado tras las lluvias, es probable que en las primeras horas del día se formen bancos de nieblas en puntos de sierra y valles. Una situación que se repetirá en la jornada del domingo.

También se notará un cambio en las temperaturas, pasando de días húmedos y algo más suaves a una mayor amplitud térmica, con noches frías y días algo más cálidos. De esta forma, en la noche del jueves al viernes los termómetros caerán hasta los 10º C en todo el interior andaluz, incluso por debajo de este valor en zonas de montaña, esperando heladas en las cumbres de Sierra Nevada.

En cuanto al viento, no se esperan rachas muy intensas durante el fin de semana, continuando con el régimen de oeste-noroeste.

Nieblas mañaneras y tardes agradables

El arranque de la semana se prevé con un tiempo muy apacible para toda Andalucía. Las altas presiones se posicionan sobre la región, dejando jornadas muy estables, en las que el tiempo soleado dominará los cielos, salvo por algunas nubes altas que aparecerán durante la jornada del martes.

A primeras horas, fruto de esta estabilidad y la humedad se seguirán generando algunos bancos de niebla en los principales valles de montaña. Las temperaturas se mantendrán muy suaves durante las tardes, con máximas que rondarán los 24-26º C en gran parte del interior. Las mínimas serán frías en gran parte de Andalucía, situándose entre los 12-14º C en zonas bajas del interior y sobre los 10º C o inferior en zonas elevadas. En las costas no bajarán de los 15-17º C.

Vientos de dirección variable en gran parte de la región, empezando a soplar de levante en las costas a partir del martes, pudiendo generar nubosidad y algunas lluvias débiles durante el miércoles y jueves en las costa mediterránea andaluza.

Descenso de las temperaturas y llegada de algunas lluvias a final de semana

En la segunda mitad de la semana la situación podría variar sustancialmente. Todavía con una alta incertidumbre, los modelos apuntan a que un frente podría rozar la comunidad, dejando un tiempo algo más inestable de cara al viernes, con aumento de la nubosidad y precipitaciones débiles en muchos puntos de Andalucía, especialmente por la mitad occidental, por donde se espera que entre el frente.

Tras el paso de este sistema frontal, las temperaturas descenderían de forma considerable en toda la región, dejando días fríos en muchos puntos del interior y con posibilidad de que se puedan producir algunas heladas en zonas altas de montaña.