Mayo no cambia el rumbo en Andalucía: siguen las altas temperaturas y la escasez de lluvia

Cambio de mes, pero no de dinámica. El estreno de mayo en Andalucía ha seguido la senda que ha dejado un histórico mes de abril, con temperaturas muy por encima de lo normal y un ambiente extremadamente seco. El nuevo mes, la última oportunidad que tiene la región para maquillar levemente la sequía antes de adentrarse en el largo verano, no parece que vaya a cambiar el rumbo. Aunque mayo no suele ser un mes de abundancia de lluvias, sí al menos suele estar salpicado por episodios de chubascos y tormentas en lo que puede considerarse el final del ciclo húmedo del curso meteorológico. Sin embargo, lo que parece traer mayo del 2023 es más de lo mismo.

Lluvia escasa y fugaz durante el fin de semana

A pesar de que durante el fin de semana podrán registrarse algunas precipitaciones muy débiles en algunos puntos de la mitad norte y oriental de la región, la tendencia general durante los próximos días será de ambiente seco y caluroso. La dorsal anticiclónica seguirá teniendo casi un dominio absoluto de la atmósfera andaluza, y solo durante la madrugada del sábado al domingo permitirá el fugaz paso de una vaguada que dejará un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias testimoniales, más probables en áreas de sierra de las provincias de Sevilla y Córdoba.

Pero nuevamente, el gran protagonista del fin de semana y de los siguientes días será el calor. Las temperaturas, ayudadas por la entrada de aire cálido norteafricano, iniciarán una escalada a partir del fin de semana, que tendrá un importante repunte de cara a la jornada del lunes 8. Así, la mayor parte del interior de la región volverá a situarse por encima de los 30 grados en las horas centrales del día a partir de la jornada del viernes. Desde entonces, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con valores que podrán oscilar entre los 33 a 34 grados en la depresión del Guadalquivir, los 29 a 31 grados en sistemas serranos de los tercios oriental y occidental, y con máximas más suaves en el litoral mediterráneo y atlántico con temperaturas de entre 24 a 26 grados.

También seguirán muy estables las temperaturas mínimas, que de manera general se mantendrán por encima de los 10 grados en toda la región. Será en la costa donde se den los registros más elevados, con mínimas que rondarán los 16 o 17 grados a primeras horas de la mañana, sin descartar que de manera local puedan elevarse hasta el rango de los 18 a 20 grados en la mañana del domingo. Algo más bajas serán en el interior del territorio, con temperaturas de entre 13 a 15 grados en áreas de valle y cotas bajas, bajando hasta el rango de los 10 a 12 grados en localidades de Sierra Morena y la Sierra de Baza.

Nuevo anticipo veraniego para comenzar la semana

El comienzo de la nueva semana traerá un nuevo ascenso térmico. Tras el paso de la vaguada durante el fin de semana, la dorsal recuperará rápidamente su control sobre la vertical andaluza. Además, irá acompañado de un reforzamiento del aire cálido en altura, lo que continuará sumando grados en superficie hasta la jornada del martes. Hasta entonces, las temperaturas podrán subir entre 2 a 4 grados respecto a las del fin de semana, pudiendo rozarse de nuevo la marca de los 38 grados en numerosos puntos del valle del Guadalquivir.

La subida de temperaturas a inicios de la próxima semana dejará las temperaturas unos ocho grados por encima de sus valores normales en toda la región. Así, localidades del entorno de Sevilla y Córdoba volverán a tener registros propios de pleno verano, en una tarde que podría incluso llegar a dejar los primeros avisos por calor del mes de mayo. Las máximas también serán muy elevadas en puntos del interior de las provincias de Huelva, Cádiz, Jaén, Málaga o Granada, donde durante la tarde del martes 9 podrán rondar los 35 o 36 grados. Mientras que el interior de la región volverá a vivir otro anticipo veraniego, en la costa se mantendrán valores mucho más suaves, con máximas que seguirán oscilando entre los 26 a 28 grados del mediterráneo y los 22 a 24 grados del entorno del Estrecho.