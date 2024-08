El tiempo continúa inestable y bochornoso en toda Andalucía

La situación de inestabilidad que ha generado la vaguada en las últimas horas todavía dará algunos últimos coletazos en la comunidad, especialmente viernes y sábado, cuando se puedan dar algunas tormentas en puntos del norte y este de Andalucía. Pero en general, los chubascos irán perdiendo intensidad a lo largo del fin de semana, sin descartar que localmente puedan caer con fuerza en la tarde del viernes en puntos del este de Sierra Morena o interior oriental, aunque serán menos extensos que en la jornada del jueves. En el resto, la situación continuará siendo muy estable, con nubosidad que sí aparecerá de forma esporádica, sin descartar algún chaparrón en el resto de sistemas montañosos de poca importancia.

El sábado la probabilidad disminuirá en toda la región, eso sí, la humedad seguirá presente en toda Andalucía, generando una sensación importante de bochorno, como ya se ha notado en los últimos días. Esto generará algo de nubosidad baja en las costas andaluzas y que se puede colar hacia el interior a través de los principales valles, sin descartar lloviznas débiles durante la tarde del sábado y madrugada del domingo.

Cielos mucho más estables en las provincias de Huelva, Sevilla y Almería durante el fin de semana, donde a pesar de que se pueden ver algunas nubes no se espera que dejen precipitación. Destacar que la calima seguirá presente en gran parte de la región durante el fin de semana, aunque la previsión es que a partir del lunes disminuya su concentración.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes contrastes térmicos a lo largo del fin de semana, aunque puede que suban de forma algo más significativa en el interior oriental y puntos de Sevilla, rondando los 34-38º C de máxima en zonas interiores de la comunidad, mientras que se situarán sobre los 30º C en zonas del litoral, por lo que el calor volverá a ser la tónica general. Las mínimas seguirán siendo cálidas, dejando noches tropicales y con bochorno en buena parte de la región, en buena medida por los altos valores de humedad que no permiten que desciendan las temperaturas y que provocarán que no baje el mercurio de los 20º C, salvo en zonas de montaña.

Inicio de semana más estable

El arranque de la semana traerá una situación algo más tranquila y seca a toda Andalucía, disminuyendo la sensación de bochorno y dejando días más soleados en toda la comunidad, aunque en puntos de Almería y Granada todavía podrían seguir generándose algunas tormentas de tarde. Esto se explica con que la inestabilidad no termina de abandonar la región, que estará alimentada por el viento del sureste en la provincia de Almería. En el resto, seguirán dominando los vientos de sur y oeste, manteniendo las masas de aire más cálidos sobre África.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y se situarán en valores no muy cálidos en toda Andalucía, quedando las máximas por debajo de los 38º C en puntos del valle del Guadalquivir y por debajo de los 35º C en zonas de montaña. Esto indica que el calor más intenso parece que abandona Andalucía durante la próxima semana, unas temperaturas extremas que ya difícilmente se volverán a registrar debido a que se acerca el final del verano.

Las noches seguirán siendo cálidas, especialmente este fin de semana, siendo algo más frescas a partir del domingo en puntos del interior. La previsión es que el termómetro pueda bajar de los 20º C de forma local y en zonas de sierra, aunque en puntos de costa las mínimas volverán a rondar los 23-25º C.

Una nueva DANA traerá chubascos y tormentas

El avance de previsión sigue dibujando un escenario algo inestable, tanto para la segunda mitad, como para las próximas semanas. Los modelos prevén un final de verano algo movido, con varias entradas de aire frío en altura que generarían un ambiente inestable, dominado por las tormentas, aunque estos escenarios son todavía ciencia ficción debido a la variabilidad de la época en la que nos encontramos.

De momento, para la segunda mitad de semana se dibuja un nuevo descuelgue de aire frío sobre la Península, que daría lugar a un episodio de tormentas en el levante peninsular, con chubascos y tormentas que serían fuertes en puntos de la costa mediterránea andaluza y mitad oriental de la región.

Las temperaturas podrían ascender durante jueves y viernes, acompañadas de una nueva intrusión de polvo en suspensión. Un escenario que todavía queda muy difuso debido a la lejanía, por lo que se deberá estar atentos a las nuevas actualizaciones.