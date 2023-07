Ante el 23 J: carta a las amigas comprometidas sin tiempo para leer prensa

Observo a personas cercanas, fundamentalmente amigas comprometidas con la sociedad, que viven desvinculadas de la información política. Son médicos de la Sanidad Pública que roban horas a su propio descanso para estudiar los casos de sus pacientes, son profesoras de secundaria que se enfrentan con rigor a la responsabilidad de evaluar el rendimiento de los estudiantes de segundo de Bachillerato, en un momento clave en sus vidas. Son mujeres valerosas que realizan trabajos precarios y dedican sus horas libres a ayudar a otros menos favorecidos. Siendo tal su entrega, estas personas que además son madres, hijas, y compañeras que cuidan a los suyos, manifiestan no tener tiempo- y a veces ni ganas- de leer los periódicos.

Me entristece mucho esta tendencia, que se alimenta de un círculo vicioso: el sistema informativo en su conjunto no es fiable, lo cual distancia a los ciudadanos. Pero vivimos en sociedad y necesitamos atesorar un conjunto de opiniones, aunque terminemos basándolas en las informaciones que nos llegan, sin haberlas ido a buscar a medios que consideramos de confianza. Y un 67% de los españoles no deben saber a dónde acudir porque en general manifiestan que no confían en los medios.

Como profesora de Teoría del Periodismo dedico cuatro horas a la semana durante cuatro meses a explicar a los estudiantes de segundo curso del Grado en Periodismo cuál es el rol del periodismo en la democracia, cómo se eligen las noticias en las redacciones periodísticas, qué efecto tiene esa elección sobre las preocupaciones de los ciudadanos o la enorme influencia social de cómo las informaciones resultantes enmarcan lo que acontece.

Introduzco conocimientos sobre la estructura de la propiedad de los medios en España para que comprendan de quien depende este decisivo proceso social. A veces los estudiantes levantan la mano perplejos, y se nota que de pronto son conscientes de los profundos déficits del sistema. No puedo explicarlos todos aquí, pero dejo tres referencias para quien desee comprobar que el sistema español no es fiable: El Estudio sobre Pluralismo del European Media Pluralism Monitor para España , el último Informe sobre la Profesión Periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid (pags 36-37) y el libro “El Director” de David Jiménez, que narra su experiencia como Director de El Mundo y cuenta cómo los propietarios de las empresas del IBEX mantienen “unos acuerdos” económicos opacos con la mayoría de los grandes medios informativos de este país.

La buena noticia es que hay un número de periódicos confiables que están fuera de esos “acuerdos”. Recomiendo elDiario.es y El Salto porque se basan en un modelo de suscripción y son escrupulosamente transparentes con sus ingresos y gastos. Enlazo información sobre sus cuentas aquí y aquí. En ambos casos sus ediciones de Andalucía son absolutamente meritorias. Infolibre, Contexto o La Marea también operan en parámetros similares. La mala noticia es que no conozco ningún medio informativo de línea editorial de centro o centro derecha que parta de premisas similares, pese a contar con periodistas honestos que se esfuerzan cada día por ejercer el periodismo de modo ético. Es decir, en tales medios, es fácil encontrar un sesgo que excede la horquilla interpretativa propia de una línea editorial legítima en los temas que marcan la agenda del día y más condicionan nuestras interpretaciones.

El 23 de Julio hay elecciones y este artículo va dirigido a las amigas valiosas, y los amigos valiosos, que no tienen el hábito de buscar información de confianza en el escenario descrito. A menudo les pido asesoramiento sobre los temas que más conocen porque confío plenamente en su juicio. En este caso me inspiro en esas consultas y ofrezco yo esta vez algunas informaciones que me parecen relevantes para tomar una de las decisiones políticas más importantes de la década, con sus referencias a modo de hiperenlaces.

1. El candidato a Presidente de España, Alberto Núñez Feijó mantuvo durante 13 años una estrecha amistad con el narcotraficante Marcial Dorado con quién la administración de Galicia bajo su mandato realizó suculentos contratos públicos. Mintió al decir que su amistad no era estrecha en el programa de Jordi Évole y Marcial Dorado se lo afeó más tarde, en el mismo espacio. Mintió también al indicar que cortó su relación con él en 1997, cuando conoció su actividad delictiva.

2. No es la única mentira relevante en la que se le ha pillado. En el cara a cara con Pedro Sánchez desplegó un arsenal de falacias sin miedo a ser desenmascarado. Por su parte, la acusación sin pruebas de Núñez Feijó a Correos de promover un fraude electoral puede considerarse una mentira de gran calado y significación. Este tipo de bulos son una constante en partidos de extrema derecha trumpista, y tienen consecuencias extremadamente peligrosas: El Asalto al Capitolio en Estados Unidos y un atisbo de Golpe de Estado en Brasil. Este tipo de desinformaciones que promueven la desconfianza de los ciudadanos en los servicios públicos y en el funcionamiento del sistema es la razón por la que Unión Europea lanzó un Plan de Acción frente a la Desinformación en 2018, particularmente preocupado con la generación de opinión pública en los procesos electorales.

La Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Moguerini, justificaba la necesidad del plan así: “La salud de la democracia depende de que haya un debate abierto, libre y justo. Tenemos el deber de proteger este espacio y no permitir que nadie siembre el odio, la división y la desconfianza en la democracia”. El Plan responde a una honda preocupación por los índices de desconfianza ciudadana en las instituciones, que van en crescendo y que en España son altamente preocupantes. La mentira, que es una forma de corrupción, no es nueva en el Partido Popular. Todos recordamos que tras el mayor atentado terrorista en la historia de España, el gobierno del Popular mintió achacándolo a ETA cuando ya sabía que se trataba de una matanza islamista.

3. Si el Popular gana las elecciones sólo podrá gobernar de la mano de Vox. La formación de 140 gobiernos municipales de PP y Vox además, de los gobiernos de coalición en Castilla León, Valencia, Baleares y Extremadura nos indican a qué tipo de acuerdos llegan en áreas particularmente sensibles. La recién electa presidenta de Extremadura, María Guardiola ha definido las políticas ambientales como un “lastre”. En un escenario de honda preocupación por el calentamiento global, que sufrimos en nuestra experiencia cotidiana y con la predicción de un “desconocido escenario de temperaturas record” por efecto de El Niño y los gases de efectos invernadero estos gobiernos están optando por políticas de reintroducción del coche en el centro de las ciudades.

En un país en el que en 20 años 1.212 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, el Partido Popular y Vox están eliminando las Concejalías de Igualdad de un porcentaje significativo de ayuntamientos. Están, además, cambiado el concepto violencia de género por violencia intrafamiliar que diluye el concepto, e incluso en casos como Náquera están prohibiendo concentraciones de repulsa a asesinatos machistas o la bandera arcoíris en los ayuntamientos, que sitúa el pueblo como un espacio seguro para que cada persona pueda manifestarse como es, por ejemplo, caminando de la mano con su pareja del mismo sexo. Ante ambas cuestiones la Comisión Europea se ha pronunciado alertada.

4. Las propuestas de Vox son sobradamente conocidas. Además, una llamativa cantidad de sus dirigentes han sido acusados o condenados por delitos recientemente o a lo largo de su vidas. Ofrezco algunas informaciones aquí, aquí y aquí.

5. El gobierno de coalición entre PSOE y Podemos no ha sido perfecto, y ha cometido errores. Pero ha conseguido, en un escenario marcado por una pandemia y la guerra de Ucrania, logros indiscutibles: La primera reforma laboral en décadas que ha sumado y no restado derechos a los trabajadores, la revalorización de las pensiones más elevada de la democracia, la ampliación de nuevos permisos para cuidar a familiares enfermos, una subida sin parangón del salario mínimo interprofesional que ha tirado hacia arriba de la mayoría de los salarios, regular el derecho a la eutanasia o mejorar las condiciones laborales de las empleadas del hogar, avances de derechos para la comunidad LGTBI y las personas trans o un impulso en energías renovables que sitúa a España como el primer gran país europeo que obtiene el 50% de generación de su energía de fuentes renovables. Esto, junto a la excepción ibérica ha conseguido abaratar la factura de la luz. Todos estos avances están en riesgo ante una hipotética victoria de PP y Vox.

6. Para cotejar las programas electorales de las distintas formaciones políticas en las áreas que más nos interesen podemos consultar este comparador de programas.

Hay un emocionante poema que mi maestro Manuel Ángel Vázquez Medel comparte y cita frecuentemente. Se llama “Los justos” de Jorge Luis Borges y Manuel Ángel aporta su hermosísima versión en femenino, “Las Justas” que dice así: Una mujer que cultiva su huerto para poder comer/La que agradece que en la tierra haya agua. /La que descubre con placer por vez primera una palabra escrita. /Dos desempleadas que aguardan en silencio su ración de alimento. /La niña costurera que borda por un céntimo un color y una forma. /La cibernauta que reenvía esta página porque tal vez le agrada. /Una mujer y un hombre que escriben el fragmento inicial de un canto nuevo. /La que acaricia a una anciana dormida. /La que no justifica ni puede comprender todo el mal que le han hecho. /La que agradece que en la tierra haya Virginia Woolf. /La que lucha por que otros acepten su verdad. /Esas mujeres, que se ignoran, están salvando el mundo.

Sois vosotras, y también vosotros. Salvar el mundo no es poco, pero me ilusiona pensar qué no podríamos lograr si dejamos de ignorarnos.