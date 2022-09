Las cuentas de elDiario.es en su décimo aniversario: un periódico sin deudas ni hipotecas

elDiario.es acaba de cumplir diez años. Ha pasado una década desde que un grupo de periodistas en paro, con la ayuda de algunos amigos, decidimos invertir nuestros ahorros en lanzar un nuevo periódico donde poder ser libres. Queríamos ser dueños de nuestra propia redacción; fundar un diario que no dependiera de grandes grupos de comunicación, del capricho o los intereses de un millonario o de un fondo de inversión. Teníamos clara una cosa: solo desde la independencia económica se puede lograr la independencia editorial. Y por eso cuidamos tanto nuestras cuentas: los datos que os presento hoy.

Han pasado diez años y elDiario.es ya no es un sueño. Es una realidad. Nos hemos consolidado como uno de los periódicos más leídos e influyentes de España. Somos el diario nativo digital con más suscriptores; el único de nuestro tamaño cuyos principales accionistas –aquí tienes sus nombres– somos los periodistas que trabajamos aquí; el único entre los grandes periódicos que depende de sus propios lectores, de los socios y socias que nos apoyáis. No tenemos deudas, ni créditos, ni debemos más favores que el enorme agradecimiento a la comunidad de lectores comprometidos que ha hecho posible un medio así.

En elDiario.es somos libres porque somos económicamente sostenibles, y por eso no tenemos que vender nuestra independencia editorial. También somos transparentes. No tenemos nada que esconder y por eso publicamos cada año todas nuestras cuentas al detalle. Estas son las de 2021, que son la prueba de nuestra consolidación. Perdonad que las publique con algo de retraso. Normalmente las explico antes de verano, pero este año no he podido hacerlo antes por mi permiso de paternidad.

1. Un periódico libre y sostenible

En el año 2021, elDiario.es ingresó 10.833.178 euros y gastó 9.204.786 euros. El superávit en este ejercicio fue de 1.628.392 euros.

Después de descontar las amortizaciones y gastos financieros –las comisiones de las tarjetas de crédito, porque seguimos sin créditos– hemos tenido un beneficio antes de impuestos de 1.575.146 euros. Hemos pagado 439.959 euros en impuesto de sociedades, lo que nos ha dejado un beneficio neto de 1.135.187 euros. Es el noveno año consecutivo sin deudas y en rentabilidad.

2. Casi la mitad de nuestros ingresos provienen de los socios

Los ingresos de elDiario.es han crecido en 1,1 millones de euros: un 12% más. Las principales vías de financiación siguen siendo las de siempre: los socios y la publicidad.

La suma de las cuotas de nuestros socios y socias alcanzó los 5.034.342 euros –medio millón más que en 2020–, mientras que la publicidad supuso 5.468.556 euros, un crecimiento del 7,8% respecto al año anterior.

También facturamos 330.280 euros por la venta de ejemplares de nuestra revista, los acuerdos de patrocinio de nuestro podcast, los derechos de reproducción de nuestros contenidos en otras plataformas y otros pequeños ingresos, como la venta de nuestra tecnología a otros medios de comunicación.

En porcentaje, los socios ya suman el 47% del total de nuestros ingresos: casi un euro de cada dos. Respecto al año anterior, los ingresos de nuestros socios han crecido en un 11,5%. En los últimos tres años, la aportación de estos lectores comprometidos ha crecido muchísimo más que la publicidad.







3. Reinvertimos para mejorar

El año 2020 fue un ejercicio extraordinario en el que los ingresos crecieron un 39%, muy por encima de los costes, por el apoyo masivo de nuestros socios. En 2021, el beneficio bruto se ha reducido en 600.000 euros: un 27% menos. La causa es que hemos invertido mucho más: en mejorar nuestra tecnología, en una nueva aplicación para teléfonos móviles, en reformar la redacción central, en reforzar nuestra plantilla y en lanzar un nuevo periódico en Argentina, elDiarioAR.

En total, nuestros gastos han crecido en 1,7 millones de euros respecto a 2020. Como ya os avancé en el anterior informe de cuentas, hemos apostado por emplear buena parte de nuestro superávit extraordinario para mejorar elDiario.es apostando por el largo plazo, aunque eso recortara a corto plazo nuestra rentabilidad.

Por partidas, el principal coste siguen siendo las nóminas de los trabajadores de elDiario.es: 5.285.594 euros entre salarios (4.093.792 euros) y Seguridad Social (1.191.802 euros). El pago a colaboradores y agencias asciende a 948.525 euros. Nuestra red de medios asociados –las ediciones locales– recibió 404.594 euros de elDiario.es. Y los gastos generales alcanzaron los 2.566.073 entre tecnología, hosting, alquiler de oficinas, teléfonos, equipos informáticos, impresión y distribución de la revista, desplazamientos para cubrir noticias… Algunos de estos costes externos han crecido mucho por la inflación: especialmente el precio del papel, que prácticamente se ha duplicado en el último año.

La partida de salarios también ha aumentado en un 13,8%: porque hemos contratado a más periodistas y porque les pagamos mejor.

4. No hay periodismo sin periodistas

Empezamos 2021 con 111 personas en la redacción. Y seguimos creciendo. Terminamos el año con diez contratos más: 104 trabajadores a jornada completa en elDiario.es, otros 7 en Vertele –que es propiedad de elDiario.es– y 10 becarios.

En lo que va de 2022 hemos seguido ampliando la redacción. Hoy ya somos nueve personas más: 120 trabajadores a jornada completa entre elDiario.es y Vertele, más 10 becarios. Dos tercios de este equipo somos periodistas: 75 en total. El otro tercio es la suma del resto de los demás departamentos que dan soporte a la redacción: administración, atención a socios, comercial, métricas, programación…

Además de estos 120 trabajadores a jornada completa, contamos con otras 75 personas más que están contratadas en nuestra red de medios locales asociados: las ediciones de elDiario.es en prácticamente todas las autonomías. Los ingresos y gastos de estas redacciones van al margen de estas cuentas; son empresas independientes –elDiario.es participa como accionista en la mayoría de ellas y financia parte de su actividad– que comparten nuestra manera de entender el periodismo y con las que colaboramos para tener información cercana a cada lector, también para aquellos que no viven en Madrid.

5. Una redacción en cada autonomía

Nuestro modelo de medios asociados ha hecho de elDiario.es el periódico nacional que cuenta con más periodistas fuera de Madrid. La mayor parte de los trabajadores de nuestras ediciones locales asociadas son periodistas: 59 de los 75. Son redactores que trabajan a pie de calle en Sevilla, en Valencia, en Toledo, en Vitoria, en Valladolid, en Pamplona, en Las Palmas… Contamos con una redacción en la práctica totalidad de las autonomías. Y también con varios medios locales, como Cordópolis, Somos o iLeón.

Hace unos meses abrimos una nueva edición en Baleares. Y en este trimestre nacerá nuestra edición en Asturias. Con estos dos lanzamientos, solo nos quedará La Rioja para completar nuestro despliegue autonómico.

6. Y una redacción en Buenos Aires

También contamos, desde diciembre de 2020, con una redacción en Argentina: elDiarioAR. elDiario.es es el principal accionista de este proyecto –junto con los periodistas que lo han puesto en marcha desde Buenos Aires–. En el barrio de Palermo, en la capital argentina, contamos con una redacción en la que ya trabajan 18 personas, que también nos ayudan a mejorar nuestra información internacional sobre América Latina.

En total, entre elDiario.es, Vertele, elDiarioAR y las ediciones locales asociadas ya trabajan en nuestro proyecto 213 personas a jornada completa –una cifra en la que no cuento a los colaboradores ni a los becarios ni a las firmas de Opinión–. Hace diez años, cuando fundamos este medio, éramos solo 12. En el año 2012 no podíamos siquiera imaginar que llegaríamos a contar con un equipo así.

7. Salarios dignos

Entre 2012 y 2022, el sueldo de un redactor base se ha duplicado: ha pasado de 12.684 a 24.780 euros brutos anuales entre salario y pluses, más otro extra de 500 euros a final de año en función del desempeño personal. Empezamos con unas condiciones muy precarias –no nos daba para más–, pero a medida que elDiario.es ha ido creciendo, también lo han hecho los salarios de nuestra redacción.

En enero de 2021, subimos los salarios un 4,87%. De este total, la mitad de la subida fue general para todos –un 2,62%, incluyendo en esa cantidad un plus de teletrabajo– y el resto por ascensos, debidos a mayor experiencia o responsabilidad.

En enero de 2022 los salarios volvieron a mejorar: un 8,43% en total. De nuevo la mitad de la subida fue por ascensos. Y la otra mitad fue general para toda la plantilla: un 3% más 480 euros lineales para todos, más 500 euros a final de año en función del desempeño personal. Aplicamos esa fórmula –una cantidad fija más un porcentaje– para cuidar un poco más a los sueldos más bajos de la redacción. Para los salarios base, la subida fue en la práctica del 5,2%.

En 2022, entre subidas salariales y nuevos contratos, nuestro presupuesto para sueldos y cotizaciones sociales aumentó un 14,93%.







8. Empleo estable

En elDiario.es defendemos el empleo estable. Y también nos lo aplicamos en nuestro funcionamiento interno. La inmensa mayoría de los 120 trabajadores a jornada completa que hoy tenemos en elDiario.es trabajan con contratos fijos e indefinidos: 113 del total. También tenemos tres contratos de formación y cuatro temporales –por sustituciones de bajas médicas y permisos de maternidad o paternidad–.

Los tres contratos de formación son para jóvenes recién licenciados que se han formado en elDiario.es como becarios y que afrontan con nosotros su primer empleo. El primer año cobran el 70% del sueldo de un redactor base: 1.373 euros brutos mensuales, y paulatinamente, en 24 meses, alcanzan el sueldo completo de un redactor base: 2.002 euros brutos mensuales. A los dos años, su contrato laboral también pasa a ser fijo e indefinido. Con la nueva reforma laboral, esta modalidad se ha acortado, y el paso a indefinido y al sueldo completo de un redactor base se realiza en un año en vez de dos.

Los diez becarios son estudiantes que se forman con nosotros mientras terminan sus estudios y compaginan unas horas en elDiario.es con la Universidad. Trabajan a media jornada, están dados de alta en la Seguridad Social, tienen un tutor asignado y llegan a elDiario.es por medio de convenios con distintas universidades –dependiendo de cada convenio, su horario es de un máximo de entre 20 y 25 horas semanales–. En enero de 2021, subimos nuestra beca de 300 a 350 euros mensuales.

Alrededor de un tercio de todos los becarios que han pasado por elDiario.es, al terminar esta beca de estudios, se ha quedado después en la redacción con un contrato laboral.

9. Nos apoyan 60.000 socios

En 2021, nuestro crecimiento en socios se frenó. Nos pasa siempre que tenemos un crecimiento explosivo de socios, como el que ocurrió en 2020. Al año siguiente de una ola muy fuerte de nuevas altas llega la resaca, y nos resulta más complicado crecer. Normalmente los socios que llegan con un crecimiento así son después más difíciles de mantener, y algunos no renuevan un año después.

Empezamos 2021 con 61.462 socios y lo terminamos con 61.860. Y este año, con el aumento de la inflación, hemos tenido un pequeño retroceso. Es más que entendible: la subida de la luz, del combustible o de los alimentos está complicando la economía doméstica de muchos de nuestros lectores. Hoy nos apoyan 59.890 socios de pago, y la cuota media es 80,76 euros al año.







10. Nadie se queda fuera por no poder pagar

Además de los socios y socias de pago, contamos con otros 22.407 socios de 0 euros al mes: personas con pocos recursos económicos, o sin ellos, que se acogen a esta tarifa gratuita. No queremos que nadie se quede sin leer elDiario.es por no poder pagar.

Probablemente, entre esos 22.407 socios de 0 euros al mes habrá personas que sí pueden pagar. Apenas estamos fiscalizando si quienes dicen no poder permitirse ni un euro al mes realmente están en una situación de precariedad. Pero preferimos que haya quien se aproveche de este modelo a que haya personas realmente necesitadas que se queden sin leer elDiario.es.

Podemos financiar el acceso a estos lectores sin recursos con la ayuda de los demás socios, que sí se pueden permitir 8 euros al mes, o un poco más. Si es tu caso, y puedes pagar, te invito a que te hagas socio. Y si ya eres socio, a que aumentes tu cuota en la medida de tus posibilidades. Como hemos hecho siempre, todo el crecimiento servirá para mejorar elDiario.es.

Este año, con la inflación, nuestros costes también aumentarán. A pesar de ello, no hemos querido subir las cuotas porque entendemos que es también un mal momento para nuestros socios y socias, y que muchos de ellos ya hacen un esfuerzo para pagar. Por eso lo dejamos a vuestra voluntad: quien quiera subir la cuota por la inflación puede hacerlo aquí. Y si estás muy apurado, y vas muy justo para pagar la próxima renovación, escribe a nuestro equipo de socios (socios@eldiario.es) y te ofreceremos un descuento para que puedas continuar formando parte de nuestra comunidad.







11. El 76% del beneficio se reinvierte en elDiario.es

A lo largo de estos diez años, elDiario.es ha ingresado 47,9 millones de euros y ha gastado 41,6 millones. El periódico ha tenido un beneficio bruto antes de impuestos y amortizaciones de 6.289.579 euros. Hemos pagado 1.465.367 euros en impuesto de sociedades y 480.016 euros en amortizaciones. Por lo que el beneficio neto total desde nuestra fundación ha sido de 4.344.196 euros.

A lo largo de estos diez años, hemos reinvertido la mayor parte de nuestros beneficios para crecer. Y este año, una década después y con la empresa saneada, hemos podido terminar de devolver a los fundadores de elDiario.es el dinero que aportaron para poner en marcha este periódico: un millón de euros entre ahorros y trabajos no remunerados.

En total, el dividendo acumulado en estos diez años –la mayor parte se pagó en enero de 2022– suma 1.004.806 euros. El resto de los beneficios netos –3.339.390 euros, un 76% del total– se han quedado como reservas o se han reinvertido en mejorar elDiario.es. Hemos pagado más dinero en impuesto de sociedades que en dividendos. Porque ni somos ni queremos ser una empresa como las demás.

12. Os seguimos necesitando

En estos diez años, elDiario.es ha crecido mucho. Ni los propios fundadores nos podíamos imaginar que llegaríamos a construir un medio así. No hay apenas ejemplos en todo el mundo de un periódico que, empezando tan abajo y con tan pocos recursos, haya logrado equilibrar sus cuentas y consolidarse entre los principales diarios de su país sin más ayuda que la de sus lectores. Hemos crecido mucho, pero seguimos siendo un pequeño barco frente a los grandes grupos de comunicación. Y la relevancia de elDiario.es no se mide por estas cuentas –de las que estamos tan orgullosos, porque sabemos de su importancia para mantener nuestra libertad–. Se mide por los cerca de 2 millones de usuarios únicos que nos leen cada día. Por los cerca de un millón de personas que nos visitan a diario. Por los 60.000 socios y socias que nos apoyan.

Hoy elDiario.es es mucho más grande de lo que hubiéramos podido soñar. Pero aún nos queda mucho por hacer. Queremos construir una institución periodística honesta, coherente, independiente y libre, capaz de sobrevivir a largo plazo. Un diario que tenga verdadera influencia en el presente y el futuro de este país y en el que los lectores puedan confiar.

Una de las buenas noticias de este aniversario es que, en los últimos años, ha aumentado nuestra dependencia de nuestros socios y socias. Nos debemos a vosotros y os seguimos necesitando. De hecho, este es el momento de nuestra historia en que más porcentaje de nuestros ingresos depende de la implicación de nuestros lectores.

Sabemos que el momento es muy complicado para muchas personas. Que la inflación aprieta. Que en muchos hogares no sobran ni siquiera 8 euros al mes. Es posible también que veáis en nosotros muchas cosas aún por mejorar porque sin duda aún nos queda un montón por hacer. No somos perfectos, ojalá. Pero hoy nos mueve la misma ambición que hace diez años: la de buscar la verdad, la de defender nuestros valores, la de hacer las cosas bien.

Cometemos errores, por supuesto. Pero somos un periódico limpio y honesto, como hemos demostrado muchas veces a lo largo de estos últimos diez años.

Con la ayuda de nuestros socios y socias, ojalá cumplamos cien años más.

--------

