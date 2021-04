¿Ignorancia o intención de mentir y manipular del presidente de la Junta de Andalucía?

Leía hace unos días que el 70,8% de los mayores de 80 años había recibido al menos una dosis de la vacuna para el coronavirus en España y que Andalucía lo había hecho al 91%, mientras Cataluña se quedaba en el 54% . Buenas noticias en un entorno de una vacunación a ritmo lento. También leí que el Presidente de la Junta de Andalucía hacía unas declaraciones sobre la vacunación en Andalucía y decía que la comunidad andaluza es "la primera en alcanzar el medio millón de personas inmunizadas". Unos días después ha vuelto a reafirmarlo añadiendo que: Andalucía es líder en la vacunación, "somos los que más vacunamos en términos relativos y absolutos" Y yo diría que a pesar de los buenos datos en la vacunación de los mayores de 80 años, o bien no sabe el Presidente de la Junta que Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de España o si lo sabe, quiere mandar un mensaje engañoso como que es la Comunidad donde más se está vacunando o realmente miente al afirmar que es Andalucía la comunidad que más vacuna cuando no es cierto.

No es así: Andalucía había vacunado hasta el primer día de sus declaraciones, al 5,82 por ciento de su población, ocupando la séptima posición en España entre las CCAA. La primera, como dice nuestro COVIDiario en la Escuela Andaluza de Salud Pública que dirige el profesor Emilio Sánchez-Cantalejo, es Asturias con el 9,07%, seguida por Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Aragón. Y en la parte última de la tabla están Canarias, País Vasco, Ceuta, Baleares y Melilla. Ante la segunda declaración, Baleares le supera en tanto por ciento de vacunas administradas sobre entregadas. Y además, Asturias tenía inmunizados al 9,07% de su población, mientras que Andalucía al 6,20%, ocupando la novena posición, un poquito por encima de la media española que estaba en 6,06.

Drucker decía que las oportunidades están siempre fuera. Hay directivos que tienen su ego como perímetro prioritario. Nada más mediocre. Genial digo yo para aprender a no ser mediocre.

Por tanto, ante estas situaciones no necesitamos que nos engañen o nos tergiversen o manipulen la información o nos mientan, sino que queremos líderes que sean transparentes, que tengan la ética como un elemento clave, líderes que sean responsables de prever, de dar forma y salvaguardar el futuro, creando claridad en medio de esta situación de incertidumbre. Porque un liderazgo sin ética no es liderazgo Sr Presidente de la Junta de Andalucía.

Y si se me permite, le recomendaría al presidente de la Junta de Andalucía estas seis cualidades para ser un verdadero líder como son "Visión, Humildad, Autoconciencia, Integridad, Compromiso y Generosidad". Creo, y lo digo muchas veces, que la mediocridad es una lacra que hay que extirpar de las organizaciones. Como bien dice Xavier Marcet, una organización o una empresa es mediocre cuando sus líderes son mediocres (gente que se sirve más que gente que sirve). Y esos líderes mediocres, dice él, son líderes que expresan valores caducos y formas que no ayudan a sacar nada bueno de los que les rodean, con una concentración de profesionales tóxicos en la organización mayor que la media. Y reitera: lo mediocre es mirarse demasiado a sí mismo. Drucker decía que las oportunidades están siempre fuera. Hay directivos que tienen su ego como perímetro prioritario. Nada más mediocre. Genial digo yo para aprender a no ser mediocre.

Y algunas ideas para mejorar la vacunación:

1. No almacenar AstraZeneca-Oxford (ni Pfizer-Biontech ni Moderna). Inyectar todas las vacunas que tenemos.

2. Ampliar AstraZeneca a todas las edades y no solo a menores de 65 años.

3. Vacunar por edad, no por profesión. Hay vacunados de 30 años, y aún faltan de 80.

4. Aumentar los puntos de inyección.

5. Evitar demoras.

6. Vacunar a más pacientes crónicos dentro del grupo de personas vulnerables

Y todo ello en un entorno de que hoy sabemos que:

1. Apenas dos semanas tras la primera dosis de la vacuna Pfizer, se lograr una eficacia frente la muerte por COVID19 del 72%. Un dato que debe hacer reflexionar sobre la política de vacunación con esta vacuna.

2. De 596.618 personas vacunadas en Israel solo fallecen 9 pero se infectan 4.460 y de ellas 55 tienen COVID-19 grave. Sin una estrategia de ZeroCovid , solamente con la vacuna no dejaremos de convivir con el virus. Israel en su afán de eliminar la curva de infecciones tiene un 96% menos casos, un 90% menos de nuevos enfermos críticos diarios, un 85% menos muertes, con un número de casos diarios (promedio semanal) de 327 (dato equiparable a junio de 2020)

3. El 72% de los mayores de 65 años en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de alguna vacuna frente a la COVID19, y el 47% están completamente vacunados, en un entorno donde se administran más de 4 millones de dosis de vacuna en un solo día. Un enorme paso en la protección de los más vulnerables. Y va reportando cada día menos personas fallecidas; son muchas cada día, pero ya es la cifra más baja desde marzo de 2020.

4. El 80% de la población de países pobres o en vías de desarrollo no recibirá ninguna vacuna durante el 2021. Triste pero cierto.

5. Las reglas de oro para el contagio por aerosoles son espacios cerrados, aforo completo y mala ventilación. Y yo me y le pregunto: ¿cuántos contagios nos ahorraríamos como dice la literatura científica, si a partir de una cifra determinada, cerráramos los interiores de bares y restaurantes?

Para terminar le preguntaría por qué no están entre los posibles vacunados ya, entre esta gente que es y fue vulnerable, además de muchos más pacientes crónicos de los que eran en la lista de posibles vacunados, quienes siguieron cuando casi todo paró, con mucha angustia y poco conocimiento del peligro que tenían, y atendieron a miles de clientes: cuidadoras domésticas de ancianos y niños, cajeras de supermercado, taxistas, camioneros, trabajadores del campo y del mar, quiosqueros o abogados de oficio que fueron declarados trabajadores esenciales cuando se decretó el confinamiento. Y una segunda cuestión: ¿por qué no se acelera la producción de vacunas liberando los laboratorios las patentes?

Y un último comentario: sabemos que la edad es posiblemente el mayor factor de riesgo en la COVID19 ya que la mayor parte de los fallecidos (>90-95%) tenían más de 60 años. Por tanto, proteger a este colectivo, y el que padezca co-morbilidades debe ser el gran objetivo de la vacunación, una vez protegido al sistema sanitario y a las personas de las residencias de mayores.