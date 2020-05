Vivir de nuevo

Hemos vivido semanas llenas de dolor y de resistencia que nos han puesto a prueba y nos han demostrado lo insignificante que es cualquier cosa que no sea la propia vida. Así que, en primer lugar, como delegada del Gobierno de España en Andalucía, quiero agradecer el esfuerzo y la responsabilidad con la que el conjunto de la sociedad andaluza ha respondido a este inmenso desafío.

Estamos siendo ejemplo de sacrificio y de solidaridad, de disciplina y de paciencia. Estamos demostrando la fortaleza que nos caracteriza, desde la certeza de que de esto también se sale, a pesar de las ausencias y las cicatrices que nos va dejando la pandemia del COVID-19.

Escribió Blas Infante que “Andalucía es un pueblo amante de la vida”. Y nuestra historia delata todas las lágrimas que hemos derramado, todo el sudor con el que hemos sembrado y toda la sangre con la que hemos abonado nuestra tierra. Así ha crecido nuestra esperanza, nuestro verde. Así hemos hecho Andalucía.

Amamos la vida y celebramos a quienes nos permiten vivir. Aplaudimos a quienes salvan vidas, a quienes nos cuidan, a quienes nos protegen, a quienes trabajan la tierra para alimentarnos…

Es el momento, para quienes estamos al frente de las instituciones del Estado, de estar a la misma altura que el conjunto de la población. Nos toca devolverles parte de lo que han entregado al bien común, porque es nuestro deber que puedan seguir confiando en las instituciones. Les debemos, como mínimo, unión y templanza en la toma de decisiones.

El Gobierno de España se ha puesto al frente de esta crisis con medidas sanitarias, económicas y sociales. Con determinación, con aciertos, con errores, pero sobre todo, poniendo por delante la salud de gente, pensando siempre en las personas y pensando en que tenemos que salir de aquí juntos.

Cuando terminemos de vencer al virus, recuperaremos para siempre la memoria de las miles de personas fallecidas, una a una, en cada pueblo o ciudad. Porque las víctimas de esta pandemia estarán siempre en nuestro recuerdo. Es indispensable escribir en nuestra memoria colectiva también los errores que debemos afrontar con juicio y generosidad. Todo esto nos permitirá salir más fuertes y con la lección -tan dolorosa- aprendida. Porque hay que reparar y ampliar nuestro sistema sanitario, apoyar a las empresas y dar cobertura social a quienes con más dureza golpeará esta crisis.

Tenemos muchos deberes y un compromiso común. Mi mano seguirá tendida a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos, a las fuerzas económicas y sociales, para abordar la tarea de reconstrucción que tenemos por delante y que tenemos que acometer desde la cohesión territorial de España y de Europa.

Se lo debemos a nuestros mayores, quienes siguen estando en el punto de mira de la pandemia. Personas que lo han dado todo por nosotras y nosotros, que tuvieron que reconstruir ya una vez el país y que han sostenido a las familias, tras la última crisis económica, en la época en la que se suponía que iban a estar disfrutando de sus jubilaciones tras tantos años de duro trabajo.

Os lo digo con el corazón. He tenido el privilegio, a lo largo de mi vida, de tener distintas responsabilidades públicas, pero nunca me había enfrentado a un reto como este y no estoy dispuesta a dedicar ni un solo segundo a la riña política en los tiempos venideros, no voy a hacer otra cosa que no sea ayudar a nuestros desempleados, a nuestras jóvenes, a nuestros autónomos, a todas las familias andaluzas. Y me gustaría que todos se unieran a este propósito, aunque si no lo hacen tampoco eso va a influir en mi empeño. Es la hora de devolver a nuestra tierra lo que nos dio, y sembrar para que otros recojan luego. Sin pensar en calendarios electorales ni en encuestas. Altura de miras y luces largas, empatía y política asertiva. Ese es nuestro camino.

Y tienes que sumarte porque el Estado también eres tú. Esto es tarea de todas y todos. Y, dentro de un tiempo, podremos mirar con orgullo a las personas que tenemos al lado y saber que, desde la resiliencia con la que actuamos, pudimos empezar a vivir de nuevo.