Un error de la Junta de Andalucía en la acreditación del catalán y el valenciano deja sin plaza a docentes interinos

Llevan un par de semanas enviando escritos a las administraciones y llamando “a mil despachos de la Junta de Andalucía” pero nadie les da respuesta. Se trata de una veintena de docentes interinos que ha participado en el concurso estatal de estabilización de méritos en diversas especialidades para conseguir plaza en Andalucía (primera opción), la Comunitat Valenciana o Illes Balears. La Junta de Andalucía ha reconocido haber detectado “errores” en algunos aspirantes que fueron “acreditadas indebidamente” del dominio de las lenguas oficiales en esas comunidades autónomas, según ha resuelto la Secretaría General de Desarrollo Educativo. Y ahora esos “errores”, pese a tener puntos suficientes para conseguir plaza fija en la Comunitat Valenciana y en Illes Balears, les han dejado fuera del proceso pese a constar como admitidos en todas las resoluciones que se han ido publicando. La lista con las adjudicaciones de plazas definitivas, publicada el pasado 15 de junio, ha confirmado sus peores presagios: se han quedado sin plaza.

Dice concretamente la resolución de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta, publicada el 29 de mayo, que pone fin a la vía administrativa y a la que se accede a través de su web, que desde la Comunitat Valenciana e Illes Balears se solicitó “una revisión de las personas acreditadas” por Andalucía “del dominio de las lenguas oficiales” en esas comunidades “como requisito que deben cumplir los aspirantes”. “Se detectan errores en la relación de las personas que fueron acreditadas indebidamente por la Comunidad Autónoma de Andalucía”, pasando a formar parte “de las listas de admitidos” en las solicitudes a ambas regiones y posteriormente “con baremación definitiva de méritos” en el procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso en alguna de las comunidades, convocado el 14 de noviembre de 2022.

En este concurso estatal, cada administración educativa autonómica debía responsabilizarse de la gestión de las solicitudes de las personas aspirantes recibidas en primera opción y comprobar todos los méritos alegados. En el caso de que dichas solicitudes, en segundas o demás opciones, tuvieran destinos en comunidades con lengua cooficial, como era el caso de los interinos afectados, la verificación de los certificados que acreditan el conocimiento de dichas lenguas se podía hacer directamente desde la administración educativa autonómica que recepcionara la solicitud o remitiendo a la administración educativa autonómica receptora en segunda o demás opciones la documentación de acreditación de conocimiento de lenguas cooficiales para su verificación. La Junta ese 29 de mayo declaró la admisión y exclusión definitiva de las solicitudes de los aspirantes que optaron por participar en las comunidades autónomas de Islas Baleares y Valencia y poseen o no la certificación del idioma oficial.

Todas las CCAA menos la Junta

Desde la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana explican a elDiario.es Andalucía que remitieron al principio del inicio del proceso a la Consejería de Educación de Andalucía “toda la normativa que detalla los certificados válidos de acreditación de conocimiento del valenciano, con lo cual la Junta de Andalucía tenía todas las indicaciones sobre las certificaciones válidas”.

“Sin ninguna explicación y, de manera arbitraria, eliminados del proceso cuando hasta ahora toda la certificación estaba admitida y, además, es justo la que se pide en la orden de convocatoria del concurso de estabilización”, protestan los afectados en uno de sus escritos, donde denuncian que se les haya dicho que “esto es un error a la hora de coordinarse la administración andaluza con la valenciana y balear”. “Por un error tan simple se han visto apartados de conseguir una plaza como funcionarios en la C. Valenciana o Balear teniendo puntos de sobra para ello”, lamentan. “Todos estamos acreditados con la lengua vernácula que exige la convocatoria y adjuntamos dichos certificados”, argumentan ocho de los afectados que están tratando de hacer oír su voz ante esta “injusticia”. “La plaza fija la deberíamos haber obtenido en Valencia o Baleares”, añaden.

"Hubo aspirantes de los que no pudimos acreditar su nivel de conocimiento del valenciano porque la Junta de Andalucía no remitió en tiempo y forma la documentación que habían presentado", argumenta la Generalitat

Siguen explicando desde la Generalitat que todas las administraciones educativas autonómicas que tenían solicitudes en segundas o demás opciones con destino a la Comunitat Valenciana, excepto la Junta de Andalucía, remitieron “en abril” vía telemática los archivos con la documentación correspondiente para verificar la acreditación de conocimiento de valenciano. La Conselleria de Educación pudo verificar en tiempo y forma todos los documentos electrónicos, solicitar el reenvío de la documentación en caso de errores de lectura de archivos, y responder a todas las administraciones educativas que nos solicitaron la verificación de la acreditación del conocimiento del valenciano.

“A contrarreloj” desde la Generalitat Valenciana

Así las cosas, ya “en mayo”, el último día fijado por el Ministerio de Educación para publicar la lista de admitidos y excluidos, en concreto “70 minutos antes de que a las 16.30 horas venciera el plazo para publicar las listas de admitidos todas las comunidades a la vez como había establecido el Ministerio, la Consejería de Educación de Andalucía remitió los archivos con la documentación acreditativa del conocimiento de valenciano de 250 aspirantes, parte de los cuales o estaban vacíos (no contenían ningún documento) o dañados, con lo cual no se podían consultar los documentos que contenían, argumentan desde esa Consellería.

“A contrarreloj, en poco más de una hora, la Conselleria de Educación verificó todos los documentos que nuestros informáticos pudieron abrir y remitió a la Junta de Andalucía los resultados antes de la hora límite. Igualmente, antes de cumplirse la hora límite, comunicó a la Consejería de Educación todos los errores detectados para que volviera a remitir dicha documentación en formato legible pero desgraciadamente no recibimos contestación alguna con lo que hubo aspirantes de los que no pudimos acreditar su nivel de conocimiento del valenciano porque la Junta de Andalucía no remitió en tiempo y forma la documentación que habían presentado”, informan desde la Generalitat, que dejan claro que lo sucedido “no es atribuible” a la Consellería.

Desde Illes Balears, por su parte, fuentes de su departamento de Educación comentan a elDiario.es Andalucía que tanto en aquella comunidad como en la Valenciana “no basta con el C1 de catalán sino que también hay que tener el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC)”. “El problema es que estos docentes tienen el C1 pero no el FOLC. Al parecer la Junta de Andalucía no tuvo en cuenta que se necesitaban las dos cosas”, explican.

Cambio en los requisitos

Los afectados realizaron el proceso a través de Andalucía porque era su primera opción. Según resumen, “una vez publicados los admitidos y excluidos definitivos y los correspondientes idiomas que hemos acreditado, y los baremos definitivos, la Junta de Andalucía publica una resolución en la que se excluye a personas del proceso que pueden optar a plaza 'por no poseer la certificación del idioma oficial' que ya habíamos sido, la mayoría, anteriormente acreditados y aceptados en los listados definitivos de admitidos. Y, además, sin plazo de alegaciones o subsanación de errores”.

Esa resolución de Andalucía a la que aluden los afectados especifica que la Comunitat Valenciana estableció como requisito general para ser admitido en el procedimiento acreditar que posean el certificado de nivel C1 de conocimientos de valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) o equivalentes. Asimismo, Illes Balears estableció como requisito general que los aspirantes deben acreditar el dominio de la lengua catalana de acuerdo a una serie de especificidades. “Esos requisitos lingüísticos son precisamente los que tenemos”, argumentan los afectados, quienes lamentan que “si no fuera por este error cometido por la Administración de excluirnos del procedimiento, pese a haber acreditado la certificación de idiomas requerida, la mayoría habríamos conseguido plaza en el proceso de estabilización en esta Comunidad Valenciana y/o Islas Baleares, estando próximos a la toma de posesión de la misma”.

Piden “una corrección de errores”

Por todo ello, los afectados consideran que “resulta extremadamente urgente” que la Administración subsane ese “error cometido” con su titulación y nos les tenga por admitidos en el puesto que nos corresponde, con la consiguiente rectificación del listado, “de modo que no se produzcan más perjuicios, ni a terceros ni a nosotros, fruto de esta equivocación a todas luces palmaria, dado que como se ha reiterado, tenemos acreditado el requisito del idioma”.

“Nos es preciso contactar con la Junta de Andalucía para que publique a la mayor brevedad posible una corrección de errores de la citada resolución con las personas que estamos acreditadas con el idioma, y que hemos sido injustamente excluidas del proceso”, concluyen en su escrito, dirigido a varias ventanillas de las comunidades autónomas y hasta del Ministerio de Educación.

La Consejería de Educación de Andalucía, consultada también por elDiario.es Andalucía acerca de esta situación, dice escuetamente que “todos los recursos que llegan a la Consejería se contestan en su plazo”, en alusión a los posibles recursos que puedan presentar los afectados.