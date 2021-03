Espadas insiste en que hay que “renovar” el PSOE andaluz, pero se resiste a confirmar su candidatura para no “precipitar el proceso”

La convulsión en la que ha entrado la vida política española, transformada en una montaña rusa enloquecida, contrasta con la forma tranquila de afrontar las cosas que tiene el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, otra vez con el foco apuntándole por su posible candidatura a presidir el PSOE andaluz. Eso le ha obligado una vez más a entrar en el debate con un discurso que construye sobre dos ejes: por un lado, que el PSOE-A necesita renovación, y por otro que ahora no toca hablar "ni quiénes ni cómo" tienen que encargarse de esa tarea.

Susana Díaz: "Presentaré mi candidatura a liderar el PSOE andaluz. Punto final. Tema zanjado hasta que se convoque el congreso"

Saber más

El problema es que esto último no está del todo en su mano, porque desde hace una semana la escena política cambia casi por minutos y a todos les han entrado las prisas, porque los hay que confunden tranquilidad con inacción. Espadas intenta marcar los tiempos apelando al cronograma propio del congreso en el que el PSOE-A elegirá a su líder (todavía sin fecha pero en principio a celebrar antes de que acabe el año) y a lo que reclama la vida que se desarrolla más allá de la política, que es salir de la pandemia que tenemos encima con las menos cicatrices posibles.

Acelerón al proceso

"No voy a contribuir a precipitar el proceso", repitió más de una vez este lunes en un acto en el que si había tantos periodistas no era porque tuviesen interés en la toma de posesión de 22 nuevos policías locales. Pero todo lo que le rodea sí se precipita, y en su entorno se admite que el calendario que se manejaba (lo dicho, más tranquilo) ha saltado por los aires precipitando los acontecimientos, se quiera o no.

El pistoletazo de salida a este nuevo acelerón lo daba la publicación el domingo en El Confidencial de que Espadas se había reunido con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para analizar la posibilidad de que se presente a liderar a los socialistas andaluces y ser el candidato que le dispute la Junta a Juanma Moreno (PP). El regidor no niega el encuentro pero tampoco da detalles, "no voy a entrar ni en especulaciones ni en comentarios. De ahí no me voy a mover".

"Juan Espadas es mucho alcalde"

En esa reunión también estuvo el secretario de Organización federal, José Luis Ábalos, que este lunes señalaba al respecto que "nos hemos reunido con muchísimos compañeros de Andalucía, muchos alcaldes, secretarios generales, porque efectivamente queremos conocer qué piensan los referentes y dirigentes del partido en Andalucía". "Es parte de nuestro trabajo como secretario de Organización conocer qué piensan nuestros dirigentes, cómo ven el futuro”, algo que también se está haciendo en otras federaciones. "Juan Espadas es mucho alcalde, es muy importante y está en su decisión poder presentarse" a las primarias para liderar el PSOE-A… y "también en la decisión de los militantes de Andalucía la decisión de aceptarlo o no".

Le guste o no, Espadas ha conseguido que se asiente la certeza de que se va a presentar a liderar el PSOE-A, por lo pronto porque no lo niega. De hecho, está más volcado en lo orgánico de lo que podría pensarse, hablando con unos y otros para pulsar la opinión de los diferentes territorios. Cuestión muy diferente es que su deseo era aparentemente un escenario sin primarias, y hoy en día eso queda lejos de la realidad porque la actual secretaria general, Susana Díaz, reitera una y otra vez que se va a presentar para intentar revalidar el cargo.

Cuestión de tiempos

Así que el alcalde hispalense intenta ir con pies de plomo para que no le atropellen las prisas, aunque eso en última instancia dependerá de los tiempos que marque la dirección federal socialista. Su argumento es que no toca hablar de esto a unos ciudadanos "atónitos" por la tormenta política en todo el país "en el momento que vivimos, en el que la prioridad es la salud y la recuperación económica. No voy a contribuir, modestamente, al desasosiego y la falta de credibilidad y rigor que se están viviendo en el ámbito político".

Eso no quita para que tenga sus propias ideas ante el ciclo congresual que se abre en el PSOE, "un proceso interesante, siempre ilusionante y que tiene que ser de renovación, también evidentemente en Andalucía como no puede ser de otra forma". Esa renovación es necesaria "porque estamos en la oposición y porque estamos viendo el avance de la extrema derecha, sobre todo cuando el PP le abre la puerta a expectativas de gobierno sin ambages".

Volver a ilusionar

"Es evidente que los socialistas tenemos un reto por delante importante, porque tenemos que intentar volver a ilusionar, volver a convencer", admite. Así que toca una "renovación del discurso" por parte del PSOE andaluz para conseguir una "ilusión colectiva"… "pero hay que respetar los plazos, es algo básico, y el proceso no se ha abierto aún". Esto significa que no va a entrar en "ninguna especulación ni planteamiento personal, porque si no somos respetuosos con nuestras propias reglas del juego, ¿cómo vamos a pedir a los ciudadanos la confianza?".

Espadas es consciente de que, en plena pandemia, la ciudadanía no encaja bien que la clase política parezca ir a lo suyo con la sensación de que olvida todo lo que está ocurriendo, de ahí que apele a que "hay que respetar el momento". Y todavía queda tiempo para dar el paso y anunciar su candidatura, porque "los tiempos son fundamentales en política". Así que, mientras pueda, se va a resistir a montar ese caballo desbocado que es ahora ese famoso tiempo porque "ya está el ambiente en política lo bastante enrarecido como para cargarlo todavía más y, además, aspiro a hacer otro tipo de política". Precisamente será el tiempo el que diga si eso es posible.