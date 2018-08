El juzgado investiga el "trato directo" entre la exconcejala de Urbanismo de Granada y un promotor imputado

Dos años después de la detención del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y de la cúpula de Urbanismo incluyendo a su concejala, Isabel Nieto, en la bautizada como 'Operación Nazarí', unos documentos obtenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), a los que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, probarían la relación entre el Ayuntamiento de Granada y uno de los empresarios más importantes de la construcción granadina, Roberto García Arrabal.

No en vano, a la cúpula de la trama, entre los que están alcalde y concejala, se le imputan los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Entre los documentos avanzados por Granada Hoy, y que obtuvo la UDEF durante los registros llevados a cabo el 13 de abril de 2016, están los whatsapps intercambiados entre Isabel Nieto y Roberto García Arrabal. Mensajes que van desde 2013 a 2016 y que muestran la relación entre la exconcejala de Urbanismo y el dueño de Corporación García Arrabal, empresa que a través de una matriz fue la que se benefició de la construcción de la controvertida discoteca que aparece como eje central del 'Caso Serrallo' y de la que otros proyectos también están siendo investigados en la trama de la 'Operación Nazarí'.

La firma del Pabellón Mulhacén

La secuencia de mensajes que cruzan ambos y que investiga la jueza que lleva tanto el 'Caso Serrallo' como la 'Operación Nazarí', María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada, arranca el 7 de noviembre de 2013. En ella se puede leer que Isabel Nieto le escribe al promotor urbanístico, Roberto García Arrabal, una palabra: "Firmado". A la misma, el empresario responde con un "Gracias...". El informe policial recoge que en esa conversación se está hablando del expediente del Pabellón Mulhacén, uno de los proyectos que destapó la 'Operación Nazarí' ya que, según los investigadores, García Arrabal tuvo trato de favor por parte del Ayuntamiento de Granada para la concesión de los terrenos de ese pabellón.

Una concesión que se otorgó en 2007 y que nada tuvo que ver con lo que se construyó: donde la altura máxima debía ser una planta pasó a ser dos, donde debía haber aparcamientos subterráneos nunca se construyeron, y unas pistas de pádel que estaban previstas se convirtieron en un restaurante de comida rápida. Además de eso, el promotor se habría aprovechado también utilizando 300 metros de una parcela colindante que no le pertenecía. La misma es propiedad del empresario Ramón Arenas que fue quien denunció lo sucedido.

"Ya tengo lo que me pediste"

Días después de esa conversación sobre el Pabellón Mulhacén, García Arrabal anuncia a la concejala que "ya tengo lo que me pediste en Emuvyssa (empresa municipal de viviendas VPO que cerró en 2015), ¿Dónde te lo puedo entregar?". Según el informe policial, la conversación hace referencia a un proyecto en el que colaboró el entorno empresarial de Roberto García Arrabal. El mismo era la conocida como 'Casa del Tabaco' que nunca llegó a construirse y que no forma parte como expediente de la 'Operación Nazarí'. No obstante, la policía señala que cuando el promotor asegura tener lo que Nieto le pidió se refiere a documentos relaciones con dicho proyecto. Lo que en todo caso, según la UDEF, "confirma el trato directo que se había establecido entre la concejal de Urbanismo y el empresario a través de la cuenta de correo electrónico personal de la concejal".

Además, el informe añade que esa relación directa se sustenta también en que Isabel Nieto solicita que envíe esos documentos a su propio nombre o al del entonces gerente de Urbanismo, Agustín Belda. Por eso y porque los investigadores encuentran relevante que meses más tarde de esta conversación el propio Roberto García Arrabal solicite una cita urgente con la concejala que esta le concede.

"Haz lo que te dé la gana"

La conversación entre empresario y concejala no termina. En marzo de 2015, dos meses antes de las elecciones municipales, se produce un diálogo que tiene especial interés cuando se lee su contenido y se contrasta con lo que hablarán ambos protagonistas después de los comicios locales. En esa conversación, Roberto García Arrabal solicita a Isabel Nieto que interceda con una parcela que es propiedad del empresario y en la que, según recoge la UDEF, tanto él como la concejala planean la construcción de una torre de 25 plantas para hotel y oficinas. Sin embargo, dicha parcela está destinada en realidad para uso deportivo que es lo que pretende que se construya la asociación de vecinos de la zona en el cono sur de Granada capital.

García Arrabal llega a detallarle a la edil las condiciones que dicha asociación le ha trasladado para que se ejecute el proyecto para uso deportivo y no para una torre de oficinas y hotel. Unas condiciones que para la policía suponen "exigencias para no oponerse al proyecto urbanístico". En la conversación con la concejala, el empresario añade que en la reunión que tiene prevista para esa misma tarde planea llevar a los vecinos un proyecto que evite "cualquier cosa que suponga tener que hacer un estudio de detalle o innovación, sino licencia directa". Sin embargo, la respuesta de Isabel Nieto es tajante y hace referencia a las exigencias de las que habla la UDEF en su informe: "Ya le dije al presidente de la asociación de vecinos que no estoy dispuesta a consentir chantajes ni coacciones. En la parcela deportiva hará el propietario lo que quiera hacer cumpliendo su uso y punto".

Una respuesta que continúa con calificaciones muy duras por parte de Nieto. Llega a poner en segundo plano a la asociación de vecinos porque, para ella, la clave es que su presidente "es un delincuente. Se cree Don Vito en su barrio. A la mierda directamente. No quiero tener ninguna relación con él ni voy a respaldar ninguno de sus caprichos", sostiene la concejala en la conversación por WhatsApp para acabar dando un consejo a Roberto García Arrabal: "Aléjate de él". Horas más tarde, Nieto llega a escribirle al promotor que puentee al presidente de la asociación de vecinos al que llama "pequeño dictador": "Dile que sí a todo y luego haz lo que te dé la gana".

"Por favor... es vital para salvar mi empresa"

En la misma conversación en la que se habla del asunto con la asociación de vecinos, la policía detalla otro proyecto urbanístico del que Isabel Nieto y Roberto García Arrabal hablan. Se trata del 'Expediente Campus'. Lo que se investiga en el mismo es que podría incumplir el uso del suelo que estaba previsto. Como en el caso anterior, la parcela EQ DEP DP-1 que menciona el promotor y recoge la policía en el informe, estaba destinada para uso deportivo y, sin embargo, el empresario pretende construir en ella una residencia universitaria. Por ello, García Arrabal apremia a Nieto para que que le ayude a sacarlo adelante: "Por favor mete lo del ED (Estudio Detalle), tengo informes técnicos paralizados hasta que no esté publicada la aprobación definitiva del ED. Es vital para salvar mi empresa que vaya en marzo y pueda tener mis informes técnicos. Te lo ruego".

Finalmente el proyecto es aprobado en la Junta de Gobierno local del 27 de marzo. Es decir, justo cuando el empresario lo necesitaba según sostiene la investigación de la UDEF. Aunque eso no es lo único que llama la atención a los investigadores ya que quien presenta el Estudio Detalle es Taler Real State S.L., nombre con el que pasa a llamarse Inversiones Área Sur S.L., que había sido la misma empresa que pertenecía a Roberto García Arrabal y que había construido la discoteca del 'Caso Serrallo'. Pero esa nueva empresa ya no pertenecía entonces a García Arrabal y a pesar de eso seguía ejerciendo de cara al Ayuntamiento "gestionando la aprobación y desarrollo del proyecto" tal y como señala el informe policial.

La pérdida de la mayoría absoluta

Hay que tener en cuenta que los anteriores mensajes se producen en marzo y sirven también para ver cómo cambia el escenario solo medio año después, cuando el PP de Torres Hurtado pierde la mayoría absoluta y se ve obligado a pactar con Ciudadanos para mantener su Gobierno. Por entonces, Isabel Nieto ya estaba siendo investigada por la Fiscalía en el 'Caso Serrallo' y la formación naranja había logrado firmar un pacto anticorrupción con los populares. Con esa situación y con el hecho de que el Partido Popular de Granada ya no podía aplicar su rodillo municipal, se produce otra conversación vía WhatsApp.

García Arrabal vuelve a hacer otra solicitud en septiembre de 2015. Concretamente pide a Isabel Nieto que integre en el orden del día del pleno otro proyecto que es "urgente" para su empresa. En el mismo texto añade una crítica velada: "No veo que porque otros intenten contaminar el trabajo bien hecho, tengamos que parar proyectos legales, muy necesarios para Granada, para la creación de puestos de trabajo y para la la supervivencia de mi empresa que no merece lo que está pasando. Ya nos defenderemos donde corresponde, pero por favor, necesitamos nuestra Licencia".

Dicha crítica velada parece quedar respondida con la respuesta de Nieto. La edil asegura no tener "ni idea de cómo está ese expediente porque nunca me lo han explicado". Después añade que "es imposible que entre mañana porque ahora tiene que ir todo consensuado" haciendo referencia a que con la pérdida de la mayoría absoluta ha de contar con el visto bueno de Ciudadanos para que los proyectos salgan adelante. Algo que confirma el propio García Arrabal en el siguiente mensaje: "De acuerdo y disculpa. Nunca me gusta molestar a nadie, pero después de varios meses hoy me han dicho que Ciudadanos tiene que ver el proyecto para que entre en el orden del día. Ruego hagáis lo posible dentro de vuestras posibilidades. Gracias".

La buena sintonía entre la concejala y el promotor continúa con la explicación de Nieto sobre lo que sucede con el nuevo escenario político que viven: "El problema de Ciudadanos es que solo tienen 2 concejales con dedicación. Y están desbordados. No pueden venir casi nunca a las reuniones para explicarles los temas. Esto va a ralentizar casi todo". De hecho, entre los últimos WhatsApp que cruzan y ya en octubre de 2015, García Arrabal le da la enhorabuena a Isabel Nieto por su intervención ante la prensa por unas declaraciones suyas sobre la llegada del AVE soterrado a Granada donde se desmarcaba de la opinión del PP granadino que ya estaba encabezado por un Sebastián Pérez que estaba siendo testigo directo de lo que sucedía en las tramas urbanísticas de Granada. "Felicidades por tu intervención, los políticos deben ser sinceros por encima de su cargo" escribe el promotor a Isabel Nieto, quien responde escuetamente: "Gracias".