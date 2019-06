El candidato de Vox denuncia al del PP y pone en peligro un gobierno municipal de derechas en Granada

El posible Gobierno municipal de las tres derechas en el Ayuntamiento de Granada se complica. El Partido Popular, que fue la segunda fuerza más votada en las municipales de mayo, tendrá que hacer frente a una negociación muy dura con Vox ya que su número uno, Onofre Miralles, ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el candidato popular a la alcaldía, Sebastián Pérez, por desvelar información privada en un medio de comunicación.

Según la nota de prensa de Vox Granada, la denuncia se basa en las palabras que Pérez pronunció esta misma semana en un programa de radio local. Al parecer, el candidato de los populares aseguró en pleno directo que Onofre Miralles se había dado de baja del PP hacía apenas un mes y que lo había hecho a través de una carta remitida precisamente a Sebastián Pérez en su condición de presidente del Partido Popular de Granada.

El candidato a la alcaldía de Granada por el Partido Popular sostuvo en 'Al Mediodía' de Intereconomía Granada que Miralles "ha militado 32 años en mi partido, ha tenido responsabilidades importantes dentro del partido: orgánicas e institucionales". Aseguró que "ha trabajado en el gabinete de Ogíjares y para Trinidad Herrera, actual alcaldesa de Almuñécar". Además, Pérez argumentó que Miralles había abandonado el partido recientemente antes de poder ser el candidato de Vox. Esto está ocurriendo justo cuando la comisión negociadora de PP y Cs se reúne en el Parlamento andaluz para tratar de llegar a acuerdos municipales con o sin Vox.

Enfrentamiento desde hace una década

El político de la formación de extrema derecha niega haber trabajado con Trinidad Herrera y sobre todo su reciente abandono, motivo por el que ha presentado la denuncia al entender que se vulnera su privacidad. Según Miralles, hace unos meses le remitió un correo a Sebastián Pérez "con una leyenda legal bastante clara respecto del uso del contenido del correo electrónico y de los datos en él contenidos", recordando que se dio de baja del partido cuando dejó de pagar las cuotas en 2006 y no ahora como señaló el líder del PP en el programa de radio.

El enfrentamiento entre Onofre Miralles y Sebastián Pérez viene de lejos. De hace más de una década, cuando el hoy candidato de Vox y entonces afiliado al PP se enfrentó a la cúpula del partido en la que ya estaba Pérez porque desde esta se había maniobrado para expulsar del Ayuntamiento de Ogíjares a la que entonces era su novia. Aquel proceso fue más complejo y fue el resultado de una ruptura interna del Partido Popular que a día de hoy mantiene algunas heridas abiertas, como se puede apreciar.

La fórmula andaluza se tambalea

Con esta denuncia presentada por Vox contra el candidato del Partido Popular, reeditar la fórmula andaluza que dio el Gobierno de la Junta de Andalucía a los de Juanma Moreno se complica. Esto deja más cerca la posibilidad de que el socialista Francisco Cuenca pueda repetir en la alcaldía porque obtuvo la mayoría de votos y porque Ciudadanos, el partido que tiene la llave de la gobernabilidad, aún no se ha pronunciado sobre a quién dará su apoyo. Si la formación naranja decide darlo a la derecha del espectro político tendrá que lograr que Vox apoye a Sebastián Pérez. Algo que parece inviable a día de hoy.

Aunque Sebastián Pérez niega la mayor asegurando que "no he tenido el más mínimo problema con él, pero esta ciudad es la de las leyendas", lo cierto es que desde antes de las elecciones locales ya se rumiaba que llegado el caso Miralles no le otorgaría sus votos a Pérez. El abanico de opciones que ahora se abre apunta precisamente a esa circunstancia: que Sebastián Pérez no sea el candidato a la alcaldía del PP para que los populares puedan contar con el apoyo de Vox. Una posibilidad que ya se maneja en Vox Granada, según fuentes internas del partido consultadas.